Tollaslabda: kezdődik a junior-vb és az U15-ös Eb

A juniorok, azaz az U19-esek korosztálya hétfőtől, vagyis mától október 17-ig az egyiptomi fővárosban vetélkedik. A magyar színeket hatan (Ágai Zénó, Palkovics Péter, Pető Balázs, Karalyos Etelka, Liang Eliza, Pinke Anna) képviselik. A csapattal tartott Gregor McVean szövetségi kapitány.

Forrás: Magyar Tollaslabda Szövetség/Facebook

A küzdelmek a csapatversenyekkel kezdőnek, a magyarok ma délután az örményekkel játszanak.

„Visszalépők miatt újrasorsolták a csoportokat, ezzel valamelyest jobban jártunk – mondta az Utánpótlássportnak Joó Melinda, a szövetség főtitkára. – Az örményeken kívül az angolok, a hongkongiak és a románok kerültek hozzánk. Most is, mint az augusztusi tatabányai U19-es Európa-bajnokságon a 3x55-ös szabály szerint rendezik a csapatversenyt. Reménykedünk, hogy együttesünk

megszerzi a csoportban a harmadik helyet, így a 17-32. között folytathatná.

A 3x55-ös rendszer



A párharc során mindkét csapatban pályára lép egy fiú, egy leány, egy fiú-, egy leány- és egy vegyes páros. A sorrendet sorsolják; 11, 22, 33, 44 pont után jön a következő összecsapás. Az az együttes nyeri a szettet, amelyik eljut az 55 pontig. A mérkőzés győztesének két játszmában kell diadalmaskodnia.

Ami az október 12-én, hétfőn kezdődő egyéni küzdelmeket illeti: rendkívül erős lesz a mezőny a vb-n, nagyon sok remek ázsiai tollaslabdázó indul, a mieink sok tapasztalatot szerezhetnek.

A négy esztendővel fiatalabb korosztály kontinensviadalát, szerdától szombatig a norvégiai Sotra szigeten rendezik. Az Eb-n csak egyéni számok szerepelnek a programban, a magyarok közül négyen (Palkovics Regő, Szabolcs Márton Lujber Baraba, Feind Rozi) indulnak majd. Bukoviczki Bianka és Kőmives Dóra edző is ott lesz ott Kairóban.

„Ebben a korosztályban nem készül ranglista, az előző év top versenyei alapján áll össze a kiemelési lista – magyarázza a főtitkár. – Sok lesz az ismeretlen versenyző,

a mieink tisztes helytállásában bizakodunk.

(Kiemelt képünk forrása: bwfbadminton.com)