Miattuk lesz fényes a sportág jövője: a 15 legtehetségesebb 23 éven aluli férfi kézilabdázó



15. Rasmus Ankermann

19 éves, irányító, német, THW Kiel



2021 óta a THW Kiel utánpótlásában pallérozódik, az előző évadban már a Bundesligában is bemutatkozhatott. Alfred Gíslason, a német válogatott szövetségi kapitánya egy márciusban adott interjúban kivételes tehetségnek nevezte őt, majd a nemzeti csapat tavaszi edzőtáborába is meghívta. A tavalyi, sikerrel megvívott U19-es vb-döntő második hosszabbítása végén ő mentette hetespárbajra a spanyolok elleni finálét. Helyén volt a szíve, a szétlövésben is bedobta a maga hetesét.



14. Axel Mansson

21 éves, irányító, svéd, Skjern



Ankermann-nal szemben ő sokkal inkább tűnik játékmester-profilú irányítónak, mint olyan átlövőnek, aki középre berakva az egyéni és lövőképességéből él meg a felnőttek között. A 2025-ös U21-es világbajnokság legjobb irányítójaként a torna végjátékában 30-szor talált be, szóval a gólszerzés ellen sincs beoltva… A nemrég elkezdődő idényben már a dán bajnokságban, a Skjern mezében gyűjti tovább az értékes tapasztalatot, mielőtt várhatóan ő is a Bundesliga felé veszi az irányt.

13. Frederik Möller

20 éves, kapus, dán, GOG Handbold



Fizikai adottságai alapján egyértelműen Niklas Landint láthatják benne a dánok is, de még nagy elődjénél is jobban használja védéshez a lábát. Olyan villámgyorsan tudja felkapni a füle mellé, ami egészen kivételes. A tavalyi U21-es vb-döntőben 17 védéssel, 40 százalékon zárt, amivel mindenképpen méltóvá vált rá, hogy a potenciálját az egyik legnagyobb legendáéval említsük egy lapon. A GOG-ben már a második BL-idényét kezdte el, a rutinos Kevin Möllertől sokat tanulhat az előttünk álló hónapokban.

12. Gáncs-Pető Máté

19 éves, balszélső, magyar, One Veszprém HC



Ugyan az elmúlt szűk évtizedben Bóka Bendegúz is képes volt magas szinten ellátni a balszélső feladatait a magyar válogatottban, mégis azt mondhatjuk, hogy Iváncsik Gergő óta nincs világklasszisunk a poszton. Ezt az űrt töltheti be újdonsült U20-as Európa-bajnokunk, aki már tinédzserként megkapta a lehetőséget Xavier Pascualtól, hogy a Veszprémben bizonyítson. Az új évadban ez már a BL-re is igaz, nem csupán a magyar bajnokságra, ugyanis a katalán szakember a francia Hugo Descat párjaként számol vele. A Porto ellen öt góllal kezdte el az évadot – az elitben is megcsillogtatta a tehetségét.

11. Patrick Helland Andersson

21 éves, jobbátlövő, norvég, Aalborg



Tavaly nyáron szerződtette a világ egyik legjobb csapata, igyekezett is élni azzal a játéklehetőséggel, amit a csúcsformában lévő Mads Hoxer tehermentesítésekor kapott. A dán ligában 79 gólt szerzett, a BL-ben 11-szer volt eredményes. Közben a szegedi Magnus Röd sérülése miatt az Európa-bajnokságon is hamar bedobták a mély vízbe: a brutális ágon, amire Norvégia került, hét meccsen 32 gólt dobott és adott 21 gólpasszt. A technikai tudása és a lövőereje is megvan hozzá, hogy klasszis átlövő legyen, az Eb-n 125.57 km/h-s bombája is volt!

10. Luca Sigrist

20 éves, irányító, svájci, MT Melsungen



Andy Schmid utóda. Ha feleannyi izgalmas ötlete lesz a pályán, mint a svájci irányítólegendának volt – aki egyben a szövetségi kapitánya is a nemzeti csapatnál –, az alpesi ország újabb korszakos játékmestert ad a sportágnak. A kezdet biztató, elég csak arra gondolni, amit a januári Eb-n láttunk tőle, Montenegrót például az ő 10 góljával intézték el. A német Melsungenben jó kezekben lesz Roberto García Parrondónál az új évadban.

9. Aljus Anzic

18 éves, irányító, szlovén, Celje PL



Hogy miért örültünk annyira a korábbi BL-győztes Celje visszatérésének a legrangosabb európai kupasorozatba? Mert így szinte az első pillanattól láthatjuk Aljus Anzic berobbanását a felnőttmezőnybe. Ő volt az a fiatal, aki tavaly az U19-es világbajnokság középdöntőjében Guinness-rekordot jelentő 23 gólt szerzett Norvégia ellen. A nyári U20-as Eb-n 65 góllal segítette bronzéremhez hazája korosztályos válogatottját. Nemrég még a Szegeddel is hírbe hozták, de egyelőre nincs hivatalos megerősítés, hogy a magyar csapatba igazolna.

8. Ian Barrufet

22 éves, balszélső, spanyol, Barca



A korábbi legendás kapus, David Barrufet fia tökéletes adottságokkal van megáldva ahhoz – dacára annak, hogy balszélső –, hogy kettes védőként is megállja a helyét. Mivel világbajnok édesapja a Barca klublegendája, nem meglepő, hogy a katalánok akadémiáján nőtt fel. A 2024–2025-ös idényt a Melsungennél töltötte kölcsönben (34 meccsen 135 gól a Bundesligában), majd az előző kiírásban már nevelőegyesületében kapott főszerepet. 43 góllal vette ki a részét csapata BL-meneteléséből, miközben a spanyol válogatottban is első számú emberré vált a posztján.

7. Diogo Rema Marques

22 éves, kapus, portugál, FC Porto



A legutóbbi idénye sajnos ráment egy súlyos sérülésre, amit 2025. december 10-én, a Sporting elleni rangadón szenvedett el. Nyolc hónapon keresztül nem léphetett pályára, miután elszakadt a bal térdében az elülső keresztszalagja. Ezért nem láthattuk az Eb-n sem, amelyen az újabb portugál csodához éppen egy olyan markáns kapusteljesítmény hiányzott, amilyenre jelenleg a portugál kapusok közül csak ő képes. Látványos, „labdába beleugráló” stílusát a következő hetekben a BL-ben is megcsodálhatjuk, többek között októberben a Veszprém ellen is.

6. Fazekas Gergő

22 éves, irányító, magyar, Wisla Plock



2024 óta ő a magyar válogatott első számú irányítója, aki már a 20. születésnapja előtt kiköltözött Lengyelországba. A Wisla Plockban is egyre nagyobb szerepet kapott Xavi Sabaté keze alatt, kulcsszerepe volt abban, hogy klubja a Kielcétől átvette a hatalmat. Egy az egy ellen bárkit képes megverni, az előnyszerzéseiből társai is profitálnak. Fiatal kora ellenére már csak az a bizonyos utolsó szintlépés hiányzik neki, hogy világklasszissá váljon. A következő egy-két év kulcsfontosságú lesz neki, hogy felérjen erre a szintre. Három évvel fiatalabb testvére, Máté pedig a következő évtized egyik meghatározó balátlövője lehet!

5. Marcos Fis

19 éves, jobbátlövő, spanyol, Granollers



A BL-győztes Julio Fis fia valósággal berúgta az ajtót a januári Európa-bajnokságon, amelyre a 2025-ös U19-es világbajnokság MVP-jeként érkezett meg. Dika Mem-szintű rugókkal és ostorcsapásszerű lövőtechnikával van megáldva, amit Jordi Ribera spanyol szövetségi kapitány már évekkel ezelőtt felfedezett. Már 17 esztendős korában behívta a felnőttek közé, hogy ismerkedjen a közeggel, amelyben a jövőben várhatóan rengeteg időt tölt. 2027 nyarától éppen a korábban említett, Berlinbe távozó Mem helyén kézilabdázik majd a Barcelonában.

4. Petar Cikusa

20 éves, irányító, spanyol, Barca



Vele együtt három spanyol van a listánkon, ami azt sugallja, hogy a több éve tartó generációváltás talán nemsokára véget ér, és Spanyolországgal ismét a trófeára esélyes válogatottak között kell majd számolnunk a nagy tornákon. A horvát szülőktől Gironában született tehetség már a BL 2024-es négyes döntőjében bizonyította, hogy bírja a nagy nyomással járó felelősséget. Carlos Ortega egyértelműen vele képzeli el a Barca jövőjét, immár ikertestvére, a jobbátlövő Djordje is a felnőttcsapatot erősíti.

3. Nikola Roganovic

20 éves, balátlövő, svéd, VfL Gummersbach



Kilenc gól 12 perc alatt! Szeptember 5-én ezt sikerült „produkálnia” élete harmadik Bundesliga-meccse nyitó szakaszában… Egyébként a Melsungen elleni összecsapást 15 góllal zárta, az eddigi hat német bajnokiján 49 gólnál jár, s vezeti a góllövőlistát a világ legerősebb bajnokságában. A szakértők nem véletlenül hasonlítják a tehetségét és a játékstílusát példaképééhez, Nikola Karabaticéhoz. Akárcsak minden idők egyik legnagyobbja, ő is balkáni származású, mégis a svéd válogatottnak szerez majd szép sikereket. Montenegrói édesapja, Zoran szintén kézilabdázó volt. Büszkén figyelheti fia útját a csúcsra. A 2024-es U18-as Eb MVP-jeként, a 2025-ös U19-es vb legjobb irányítójaként Michael Apel­grentől a 2026-os felnőtt Eb-n többek között olyan nagy felelősséggel járó feladatot kapott, mint a heteslövés: 25-ből 20-at bedobott, a 80 százalékos hatékonyság már nagyon jónak számít a műfajban. Csak azért nem tettük őt az első helyre, mert két hozzá hasonló szupertehetség még nála is előrébb tart a karrierjében.

2. Óli Mittún

21 éves, balátlövő, feröeri, GOG Handbold



Élénken élhet az emlékezetünkben a Szeged elleni szeptemberi BL-meccs, amelyen a magyar csapat védőit játszi könnyedséggel verte át. 10 gólt dobott, a GOG pedig lépéselőnybe került riválisával szemben a csoportkörben. Az elkövetkezendő 10-15 év egyik legnagyobb fejtörője lehet, mi az ellenszer a fiatal feröeri félelmetes lábmunkájára és támadóarzenáljára, ami már most közelíti Mathias Gidsel és Dika Mem repertoárját. Korosztályának mind a négy világeseményén, a 2022-es U18-as Eb-től a 2025-ös U21-es vb-ig bezárólag kivétel nélkül ő volt a gólkirály – korábban ilyenre még nem volt példa! Ez összesen 316 gólt jelent, a junior-vb-n Feröert bronzéremig vezette, kiérdemelve az MVP-címet is. Amelyik sztárklub meg tudja szerezni a GOG együttesétől, óriási lépést tesz a dinasztia felépítése felé!

1. Francisco Costa

21 éves, jobbátlövő, portugál, Sporting CP



A Costa testvérek váratlan húzással 2027-től nem a Barcát, hanem a német Flensburgot választották. Bátyja, a 24 éves Martim volt már Eb-gólkirály is (2024), de „Kiko” még nála is nagyobb tehetség. Kiszorított helyzetből is félelmetesen hatékony, a könnyebb szituációkban pedig kiismerhetetlen megoldást választ. Az Eb-n 61 gólt dobott, csak a Mathias Gidsel, Simon Pytlick „kétfejű sárkány” tudott többet. Nem véletlenül lett ő a torna legjobb fiatalja és jobbátlövője. A Spor­tinggal a legutóbbi két BL-idényben már nagyon közel járt a négyes döntőbe jutáshoz (a legutóbbi szezont 136 góllal zárta), álomszerű búcsú lenne neki és testvérének, ha bejuttatnák az édesapjuk, Ricardo irányította együttest a kölni végjátékba.

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. október 3-i lapszámában jelent meg.)