Menesztették Gulácsiék vezetőedzőjét – hivatalos

A 38 éves Ole Werner 2025. július 1-je óta volt a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglakoztató RB Leipzig vezetőedzője, a gárdát 38 mérkőzésen irányította. Az előző idényt a bajnokság harmadik helyén fejezte be csapatával, a Német Kupában pedig a negyeddöntőig jutott vele.

A lipcsei klub közleményében azt írta, hosszas mérlegelés után hozták meg a menesztésről szóló döntést, hozzátéve, hogy Werner mellett távozik két segítője, Tom Cichon és Patrick Kohlmann is.

„Az elmúlt néhány napot gondos áttekintéssel töltöttük a legutóbbi idényre vonatkozóan, kedden este pedig úgy határoztunk, hogy edzőváltásra van szükség. Szeretnénk megköszönni Olének, Tomnak és Patricknak a kemény munkát és az elhivatottságot, melyeket az RB Leipzig felé mutattak. Nagy szerepet játszottak a sikeres újjáépítésünkben és a Bajnokok Ligája kvalifikációban is. Ennek ellenére úgy hisszük, hogy az előttünk álló kihívások új ötleteket és másfajta megközelítést igényel. Olének, Tomnak és Patricknak sok sikert, a jövőhöz minden jót kívánunk” – idézte a lipcsei klubhonlap Marcel Schäfer sportigazgatót.

A klub közleménye végén kitért arra, hogy hamarosan információkat közöl az új vezetőedző kilétét illetően, akárcsak a keret összetételéről, s arról is, hogy a harmadik segédedző, Jan Zimmermann maradhat-e a szakmai stábban a következő idényben is.