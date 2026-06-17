Nemzeti Sportrádió

Menesztették Gulácsiék vezetőedzőjét – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.06.17. 18:32
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Az RB Leipzig megköszönte Ole Werner munkáját (Fotó: Getty Images)
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Ole Werner RB Leipzig Bundesliga Lipcse edzőváltás
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő RB Leipzig szerda délután hivatalos honlapján jelentette be, hogy távozik posztjáról a csapat vezetőedzője, Ole Werner.

A 38 éves Ole Werner 2025. július 1-je óta volt a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglakoztató RB Leipzig vezetőedzője, a gárdát 38 mérkőzésen irányította. Az előző idényt a bajnokság harmadik helyén fejezte be csapatával, a Német Kupában pedig a negyeddöntőig jutott vele.

A lipcsei klub közleményében azt írta, hosszas mérlegelés után hozták meg a menesztésről szóló döntést, hozzátéve, hogy Werner mellett távozik két segítője, Tom Cichon és Patrick Kohlmann is.

„Az elmúlt néhány napot gondos áttekintéssel töltöttük a legutóbbi idényre vonatkozóan, kedden este pedig úgy határoztunk, hogy edzőváltásra van szükség. Szeretnénk megköszönni Olének, Tomnak és Patricknak a kemény munkát és az elhivatottságot, melyeket az RB Leipzig felé mutattak. Nagy szerepet játszottak a sikeres újjáépítésünkben és a Bajnokok Ligája kvalifikációban is. Ennek ellenére úgy hisszük, hogy az előttünk álló kihívások új ötleteket és másfajta megközelítést igényel. Olének, Tomnak és Patricknak sok sikert, a jövőhöz minden jót kívánunk” – idézte a lipcsei klubhonlap Marcel Schäfer sportigazgatót.

A klub közleménye végén kitért arra, hogy hamarosan információkat közöl az új vezetőedző kilétét illetően, akárcsak a keret összetételéről, s arról is, hogy a harmadik segédedző, Jan Zimmermann maradhat-e a szakmai stábban a következő idényben is.

 

Ole Werner RB Leipzig Bundesliga Lipcse edzőváltás
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