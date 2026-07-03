Nemzeti Sportrádió

A Bayern München bejelentette Nathaniel Brown szerződtetését

K. Zs.K. Zs.
2026.07.03. 14:29
Nathaniel Brown válogatott mezben az idei világbajnokságon (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bayern München Nathaniel Brown Bundesliga nemzetközi átigazolás
Nathaniel Brown a Bayern Münchenben folytatja pályafutását – jelentette be a bajor labdarúgócsapat pénteken a hivatalos honlapján.

Nathaniel Brown 2031. június 30-ig szóló szerződést írt alá.

„A Bayern a világ legjobb futballcsapatainak egyike, büszkeséggel tölt el, hogy esélyem nyílik itt játszani – idézi a klubhonlap Brownt. – Bajorországban születtem, ez még különlegesebbé teszi a helyzetet. Mindig arról álmodoztam, hogy a lehető legmagasabb szinten, az elérhető legértékesebb serlegekért versenyezhessek. Amikor Vincent Kompany vezetőedző elmondta, mit gondol a játékomról, mit tervez velem, teljes mértékben meggyőződtem arról, hogy jó helyre kerülök.”

A 23 éves balhátvéd annak idején a Jahn Regensburg és a Nürnberg utánpótlásában sajátította el az alapokat, majd 2024 nyarától mostanáig – egy rövid nürnbergi kölcsönidőszakot leszámítva – az Eintracht Frankfurt labdarúgója volt.

A nyolcszoros válogatott Brown ott volt a világbajnokságon, csapatával a legjobb 32 között esett ki.

 

Bayern München Nathaniel Brown Bundesliga nemzetközi átigazolás
Legfrissebb hírek

Gulácsiék a Mönchengladbach ellen kezdik a Bundesliga-idényt

Német labdarúgás
Tegnap, 14:36

A Bayern Münchennél folytatja a marokkóiak vb-hőse – hivatalos

Német labdarúgás
2026.07.01. 18:37

Az FC Barcelona végleg átengedte Ansu Fatit a Monacónak

Francia labdarúgás
2026.07.01. 10:10

Vb 2026: lágyéksérülés miatt nem edzett a németek balbekkje

Foci vb 2026
2026.06.24. 21:31

A Real Madrid vinné Schlotterbecket, de bekavart az ügybe a játékos vb-n összeszedett sérülése

Spanyol labdarúgás
2026.06.23. 18:26

Menesztették Gulácsiék vezetőedzőjét – hivatalos

Német labdarúgás
2026.06.17. 18:32

Gyakorlatilag eldőlt: marokkói vb-résztvevővel erősít a Bayern München

Foci vb 2026
2026.06.15. 12:05

Marc Cucurella a Real Madridban folytatja karrierjét – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2026.06.15. 11:12
Ezek is érdekelhetik