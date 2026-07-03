A Bayern München bejelentette Nathaniel Brown szerződtetését

Nathaniel Brown 2031. június 30-ig szóló szerződést írt alá.

„A Bayern a világ legjobb futballcsapatainak egyike, büszkeséggel tölt el, hogy esélyem nyílik itt játszani – idézi a klubhonlap Brownt. – Bajorországban születtem, ez még különlegesebbé teszi a helyzetet. Mindig arról álmodoztam, hogy a lehető legmagasabb szinten, az elérhető legértékesebb serlegekért versenyezhessek. Amikor Vincent Kompany vezetőedző elmondta, mit gondol a játékomról, mit tervez velem, teljes mértékben meggyőződtem arról, hogy jó helyre kerülök.”

A 23 éves balhátvéd annak idején a Jahn Regensburg és a Nürnberg utánpótlásában sajátította el az alapokat, majd 2024 nyarától mostanáig – egy rövid nürnbergi kölcsönidőszakot leszámítva – az Eintracht Frankfurt labdarúgója volt.

A nyolcszoros válogatott Brown ott volt a világbajnokságon, csapatával a legjobb 32 között esett ki.