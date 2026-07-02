Gulácsiék a Mönchengladbach ellen kezdik a Bundesliga-idényt

A liga csütörtökön nyilvánosságra hozta a 64. idény főbb dátumait és érdekesebb párosításait. Eszerint a bronzérmesként a Bajnokok Ligájában is érdekelt lipcseiek a 12. helyen végzett Mönchengladbachhal szállnak szembe az augusztus 28-án rajtoló idényben, hazai pályán, míg Schäfer András csapata, az Union Berlin az Eintracht Frankfurtot fogadja.

A címvédő Bayern München a VfB Stuttgart ellen kezdi meg a következő évadot, amelyet 3–0-ra legyőzött a legutóbbi kupadöntőben.

A bajorok a 8. és a 25. fordulóban csapnak össze a második helyezett Borussia Dortmunddal október 30-án, illetve március első hétvégéjén. A két elitalakulat augusztus 22-én is találkozik a Franz Beckenbauerről elnevezett Szuperkupa-mérkőzésen.

A Bundesliga-szezon téli szünete december 21-től január 7-ig tart, az utolsó fordulóra május 22-23-án kerül sor.

BUNDESLIGA 2026–2027

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA

Augusztus 28., péntek

20.30: Bayern München–VfB Stuttgart

Augusztus 29–30., szombat-vasárnap

Borussia Dortmund–Hamburger SV

RB Leipzig–Borussia Mönchengladbach

Freiburg–Werder Bremen

Augsburg–Schalke 04

Mainz–Paderborn

Union Berlin–Eintracht Frankfurt

1. FC Köln–Hoffenheim

Elversberg–Bayer Leverkusen

