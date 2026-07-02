Nemzeti Sportrádió

Gulácsiék a Mönchengladbach ellen kezdik a Bundesliga-idényt

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.07.02. 14:36
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Bayern München–Stuttgart meccsel kezdődik augusztus végén a Bundesliga új idénye (Fotó: Getty Images)
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Bayern München RB Leipzig Bundesliga
Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, az RB Leipzig a Borussia Mönchengladbach ellen kezdi meg a német labdarúgó Bundesliga 2026–2027-es idényét.

A liga csütörtökön nyilvánosságra hozta a 64. idény főbb dátumait és érdekesebb párosításait. Eszerint a bronzérmesként a Bajnokok Ligájában is érdekelt lipcseiek a 12. helyen végzett Mönchengladbachhal szállnak szembe az augusztus 28-án rajtoló idényben, hazai pályán, míg Schäfer András csapata, az Union Berlin az Eintracht Frankfurtot fogadja. 

A címvédő Bayern München a VfB Stuttgart ellen kezdi meg a következő évadot, amelyet 3–0-ra legyőzött a legutóbbi kupadöntőben.

A bajorok a 8. és a 25. fordulóban csapnak össze a második helyezett Borussia Dortmunddal október 30-án, illetve március első hétvégéjén. A két elitalakulat augusztus 22-én is találkozik a Franz Beckenbauerről elnevezett Szuperkupa-mérkőzésen.

A Bundesliga-szezon téli szünete december 21-től január 7-ig tart, az utolsó fordulóra május 22-23-án kerül sor.

BUNDESLIGA 2026–2027
AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA
Augusztus 28., péntek
20.30: Bayern München–VfB Stuttgart
Augusztus 29–30., szombat-vasárnap
Borussia Dortmund–Hamburger SV
RB Leipzig–Borussia Mönchengladbach
Freiburg–Werder Bremen
Augsburg–Schalke 04
Mainz–Paderborn
Union Berlin–Eintracht Frankfurt
1. FC Köln–Hoffenheim
Elversberg–Bayer Leverkusen
 

 

Bayern München RB Leipzig Bundesliga
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