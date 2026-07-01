Nemzeti Sportrádió

A Bayern Münchennél folytatja a marokkóiak vb-hőse – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.01. 18:37
Iszmael Szaibari Münchenbe szerződött (Fotó: Getty Images)
Címkék
Iszmael Szaibari PSV Eindhoven Bundesliga
A Bayern München labdarúgócsapata szerdán a hivatalos felületein számolt be róla, hogy szerződtette a PSV Eindhoventől Iszmael Szaibarit.

Iszmael Szaibari remekül teljesít a vb-n, Marokkóval bejutott a nyolcaddöntőbe, és mindhárom csoportmérkőzésén eredményes volt.

A Bayern München le is csapott a 25 éves támadóra, akiért 50 millió eurót fizetett ki, de ez 55 millióra emelkedhet különböző feltételek teljesülése esetén. Szaibari öt évre kötelezte el magát a német csapathoz.

A Spanyolországban született Szaibari remek idényt tudott maga mögött a PSV-nél, 27 bajnokin 15-ször talált be, valamint kiosztott nyolc gólpasszt is, így az Eredivisie legjobb játékosának választották meg.

A Transfermarkt adatbázisa szerint a marokkói labdarúgó a Bayern történetének holtversenyben hetedik legdrágább igazolása.

 

Iszmael Szaibari PSV Eindhoven Bundesliga
Legfrissebb hírek

Édesanyjával ünnepelte a továbbjutást a marokkóiak hőse – videó

Foci vb 2026
Tegnap, 10:32

A Real Madrid vinné Schlotterbecket, de bekavart az ügybe a játékos vb-n összeszedett sérülése

Spanyol labdarúgás
2026.06.23. 18:26

Menesztették Gulácsiék vezetőedzőjét – hivatalos

Német labdarúgás
2026.06.17. 18:32

Gyakorlatilag eldőlt: marokkói vb-résztvevővel erősít a Bayern München

Foci vb 2026
2026.06.15. 12:05

Xabi Alonso után újra spanyol edzője lesz a Leverkusennek – hivatalos

Német labdarúgás
2026.06.04. 13:42

A visszatérő Adi Hütter az Eintracht Frankfurt új vezetőedzője

Német labdarúgás
2026.05.31. 13:26

A Wolfsburg a játékvezető felelősségét is felvetette a kiesés után

Német labdarúgás
2026.05.26. 09:34

A Paderborn nyerte meg az osztályozót, a Wolfsburg 29 év után újra 2. Bundesliga-csapat lesz

Német labdarúgás
2026.05.25. 23:05
Ezek is érdekelhetik