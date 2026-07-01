A Bayern Münchennél folytatja a marokkóiak vb-hőse – hivatalos

Iszmael Szaibari remekül teljesít a vb-n, Marokkóval bejutott a nyolcaddöntőbe, és mindhárom csoportmérkőzésén eredményes volt.

A Bayern München le is csapott a 25 éves támadóra, akiért 50 millió eurót fizetett ki, de ez 55 millióra emelkedhet különböző feltételek teljesülése esetén. Szaibari öt évre kötelezte el magát a német csapathoz.

A Spanyolországban született Szaibari remek idényt tudott maga mögött a PSV-nél, 27 bajnokin 15-ször talált be, valamint kiosztott nyolc gólpasszt is, így az Eredivisie legjobb játékosának választották meg.

A Transfermarkt adatbázisa szerint a marokkói labdarúgó a Bayern történetének holtversenyben hetedik legdrágább igazolása.