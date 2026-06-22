A vb egyik csillagával erősítene a BL-győztes PSG – sajtóhír

Az RB Leipzig 19 éves támadója iránt kis túlzással fél Európa érdeklődik: a legújabb kérő a forrás szerint a PSG, korábban azonban a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool FC is jelezte, hogy szívesen szerződtetné Diomandét, aki elsősorban párját ritkító cselezőképessége és gyorsasága miatt hívta fel magára a figyelmet.

Diomandé mutatói az előző idényben önmagukért beszélnek, amikor is 13 gólt szerzett és 10 gólpasszt adott a lipcseiek színeiben.

A TySports úgy tudja, Luis Enriquének nagyon tetszik a játékos racionális stílusa, és az, hogy képességeinek köszönhetően képes feltörni akár a többsoros védekezést is, emiatt taktikailag nagyon hasznos játékosa lehetne a legutóbbi két BL-kiírás győztesének.

Ennek ellenére komolyabb lépéseket a PSG még nem tett a játékos megszerzéséért, és nem is lesz könnyű dolga: amellett ugyanis, hogy több kérő is verseng érte, még az is gondot okozhat, hogy a párizsiak keretében több játékos is hasonló pozícióban szerepel.