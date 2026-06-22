Nemzeti Sportrádió

A vb egyik csillagával erősítene a BL-győztes PSG – sajtóhír

T. Z.T. Z.
2026.06.22. 15:54
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Yan Diomandé (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Yan Diomandé RB Leipzig PSG Elefántcsontpart
A TyC Sports információi szerint a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain vezetőedzője, Luis Enrique kinézte magának a labdarúgó-világbajnokság egyik legfelkapottabb játékosát, az elefántcsontparti Yan Diomandét.

Az RB Leipzig 19 éves támadója iránt kis túlzással fél Európa érdeklődik: a legújabb kérő a forrás szerint a PSG, korábban azonban a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool FC is jelezte, hogy szívesen szerződtetné Diomandét, aki elsősorban párját ritkító cselezőképessége és gyorsasága miatt hívta fel magára a figyelmet.

Diomandé mutatói az előző idényben önmagukért beszélnek, amikor is 13 gólt szerzett és 10 gólpasszt adott a lipcseiek színeiben.

A TySports úgy tudja, Luis Enriquének nagyon tetszik a játékos racionális stílusa, és az, hogy képességeinek köszönhetően képes feltörni akár a többsoros védekezést is, emiatt taktikailag nagyon hasznos játékosa lehetne a legutóbbi két BL-kiírás győztesének.

Ennek ellenére komolyabb lépéseket a PSG még nem tett a játékos megszerzéséért, és nem is lesz könnyű dolga: amellett ugyanis, hogy több kérő is verseng érte, még az is gondot okozhat, hogy a párizsiak keretében több játékos is hasonló pozícióban szerepel.

 

foci vb 2026 Yan Diomandé RB Leipzig PSG Elefántcsontpart
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