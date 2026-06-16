Nemzeti Sportrádió

Ismét NB III-as klubnál vállalt munkát Csizmadia Csaba

F. B.F. B.
2026.06.16. 11:54
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Csizmadia Csaba a Mosonmagyaróvár vezetőedzője lett (Fotó: Credobus Mosonmagyaróvár)
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Mosonmagyaróvár NB III Északnyugati csoport Dorog Csizmadia Csaba NB III edzőváltás
Csizmadia Csaba lett a labdarúgó NB III-ban szereplő Credobus Mosonmagyaróvár vezetőedzője – számolt be róla a klub közösségi oldala.

Az egykori 12-szeres válogatott labdarúgó játékosként és edzőként is jelentős tapasztalatot szerzett a magyar labdarúgásban. Edzői pályafutása során először az NB II-ben dolgozott Budafokon, amellyel 2020-ban feljutott az élvonalba, ahonnan azonban rögtön ki is esett. 

A kisalfold.hu beszámolója szerint Csizmadia Csaba később ismét a Budafok vezetőedzője lett, ahol 2022 augusztusáig tevékenykedett, majd Gyirmóton – ahol korábban játékos is volt – dolgozott trénerként. Ezután az U21-es válogatott, majd Gera Zoltán segítőjeként a Vasas, illetve a Kecskemét másodedzője volt, ezután igazolt az NB III-as Doroghoz, ahonnan az előző idény végén távozott.

A 41 éves szakember Gyürki Gergelyt váltja az óváriaknál a vezetőedzői poszton. A Mosonmagyaróvár a májusban véget ért bajnokságban 47 ponttal a 7. helyen végzett az NB III Északnyugati csoportjában.

 

Mosonmagyaróvár NB III Északnyugati csoport Dorog Csizmadia Csaba NB III edzőváltás
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