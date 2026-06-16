Ismét NB III-as klubnál vállalt munkát Csizmadia Csaba

Az egykori 12-szeres válogatott labdarúgó játékosként és edzőként is jelentős tapasztalatot szerzett a magyar labdarúgásban. Edzői pályafutása során először az NB II-ben dolgozott Budafokon, amellyel 2020-ban feljutott az élvonalba, ahonnan azonban rögtön ki is esett.

A kisalfold.hu beszámolója szerint Csizmadia Csaba később ismét a Budafok vezetőedzője lett, ahol 2022 augusztusáig tevékenykedett, majd Gyirmóton – ahol korábban játékos is volt – dolgozott trénerként. Ezután az U21-es válogatott, majd Gera Zoltán segítőjeként a Vasas, illetve a Kecskemét másodedzője volt, ezután igazolt az NB III-as Doroghoz, ahonnan az előző idény végén távozott.

A 41 éves szakember Gyürki Gergelyt váltja az óváriaknál a vezetőedzői poszton. A Mosonmagyaróvár a májusban véget ért bajnokságban 47 ponttal a 7. helyen végzett az NB III Északnyugati csoportjában.