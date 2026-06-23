Férfi kézi: Filip Jícha tizenhat év után távozik Kielből

Július 1-jétől nem Filip Jícha lesz a THW Kiel férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője – közölte hivatalos honlapján a német klub. A cseh szakember tizenhat év után távozik az egyesülettől, amelynek színeiben játékosként hét bajnoki címet, öt Német Kupa-sikert és két Bajnokok Ligája-győzelmet ünnepelhetett, vezetőedzőként pedig három alkalommal nyerte meg a ligát, kétszer a hazai kupát, 2020-ban pedig Európa trónjára is felülhetett. Ezzel Jícha lett az első olyan kézilabdázó, aki Kölnben mind játékosként, mind trénerként elhódította a legrangosabb kontinentális trófeát.

A THW Kiel legutóbbi idénye azonban nem sikerült túl fényesen, az azóta Veszprémbe igazoló Imre Bencét is felvonultató fekete-fehér csapat rosszabb gólkülönbsége miatt a Lemgo mögött csak hatodik lett a német első osztályban, ezzel lemaradt az európai kupaszereplésről, az Európa-liga döntőjében pedig 24–23-ra kikapott a szintén német Melsungentől.

„A sok különböző fejlemény és kihívás miatt nem lenne sportszerű azt állítani, hogy egyedül Filip felelős a kialakult helyzetért. De a mögöttünk hagyott évad alapos tanulmányozása után arra a következtésre jutottunk, hogy a vezetőedzői poszton is változtatnunk kell. Az új impulzus és az azzal járó változás felehetően segít majd sikerrel teljesíteni az előttünk álló feladatokat, és újraformált, izgalmas csapatunkkal ismét támadásba lendülünk. Most természetesen a következő néhány napban a világ majdnem minden edzőjével hírbe hoznak minket. A hogy eddig, most sem kívánjuk kommentálni a pletykákat, és csak arra koncentrálunk, hogy megtaláljuk a legjobb megoldást a THW Kiel számára. Most azonban legőször is hálánkat szeretnénk kifejezni Filipnek mindazért, amit a klubért tett” – fogalmazott Jícha távozása kapcsán Szilágyi Viktor sportigazgató.