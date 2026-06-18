„Dárdai mindennap keresett, hogy váltsak” – így hagyta el Reese a Herthát

A Wolfsburg szerdán mutatta be szurkolóinak új igazolását, Fabian Reesét, aki 2030-ig írt alá a másodosztályba kiesett klubhoz. A hírek szerint 8 millió euróért váltott a Hertha BSC 28 éves csapatkapitánya, aki az előző idényben 33 bajnokin tíz gólt szerzett és 13 gólpasszt adott a másodosztályú berlinieknél. Az elmúlt három évben pedig, mióta Berlinben játszott, 91 tétmérkőzésen 35 gólt szerzett – nem csoda, hogy nagy kedvencnek számított a Hertha szurkolói körében, akik nehezen élik meg a távozását.

A Berliner Zeitung idézi Reese wolfsburgi bemutatkozó interjúját, melyből kiderül, hogy döntésében a személyes kapcsolatok is nagy szerepet játszottak.

„Dárdai Bence nagyon lelkes volt, amikor meghallotta, hogy szerződtetne a Wolfsburg. Mindennap írt, hogy meggyőzzön a váltásról. A végén már olyan gyakran írt, hogy csak minden második nap válaszoltam neki” – fogalmazott mosolyogva a csatár, aki elmondta, Dárdai Bencére úgy tekint, mint a kisöccsére, amikor még Berlinben futballozott, és az édesapja, Dárdai Pál volt Reese edzője is, alkalmanként még a kutyáját is Bencére bízta, hogy vigyázzon rá.

A Hertha akkori vezetőedzője, Dárdai Pál mondta azt egyszer róla: „Ha tizenegy Reese lenne a csapatban, nem lenne mitől tartanunk.”

Reese az interjúban viccesen hozzátette, sosem fog teljesen megszabadulni a Dárdai családtól, hiszen a Herthában Dárdai Márton volt a csapattársa, mostantól a Wolfsburgban pedig Dárdai Bencével játszhat együtt. Igaz, a 20 éves magyar válogatott középpályás – aki 2024-ben igazolt a Herthától Wolfsburgba – az előző idényben sérülés miatt csak három tétmeccsen szerepelt.