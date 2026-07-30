Nemzeti Sportrádió

„Dárdai lenyűgözte az edzőjét” – a kezdőcsapatba várják

P. K.P. K.
2026.07.30. 14:41
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A Bild szerint Dárdai Márton (31) meggyőzte edzőjét, Stefan Leitlt, aki az új idényben is a kezdőcsapatban számíthat a magyar válogatott védőre (Fotó: AFP, archív)
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Stefan Leitl Dárdai Márton Hertha BSC
A hússzoros magyar válogatott labdarúgó, Dárdai Márton a korábbi sérülése után formába lendült, és jó eséllyel ismét kezdő lehet a Herthában a német másodosztály jövő heti rajtján.

 

A német Bild májusban még arról írt, hogy az élvonalbeli Augsburg ajánlatot tehet a másodosztályú Hertha magyar válogatott játékosáért, Dárdai Mártonért. Most viszont már azt taglalja a lap, hogy a korábbi sérülése után remek formába lendült a védő, akivel várhatóan a kezdőcsapatban számol az új idényben is a berliniek vezetőedzője, Stefan Leitl.

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A magyar válogatott játékos 2020 óta futballozik a Herthában.

 

„A 24 éves Dárdai Márton combproblémái miatt nem volt végig a csapattal a nyári felkészülés kezdetétől, de a kitzbüheli edzőtáborozás során beindult és lenyűgözte az edzőjét, Leitlt az elkötelezettségével – írja elemzésében a Bild, melyben a lap végigveszi, hogy az eddigi, nyári tapasztalatok alapján hogyan alakulhat a Hertha kezdőcsapata az új idényben. – A Dárdai posztján szóba jöhető Niklas Kolbe az utóbbi időben kissé bizonytalannak tűnt, hibákat vétett a felkészülési meccseken, a WSG Tirol ellen összehozott az ellenfélnek egy tizenegyest, emellett betegséggel is bajlódott. Valószínűleg Dárdai Márton kezdhet bal oldali belső védőként.”  

A Hertha eddig öt edzőmeccset játszott a nyáron, a dél-afrikai Mamelodi Sundowns ellen 1–1-re végzett, a többi találkozóját megnyerte. Pénteken 12 órától az első osztályú 1. FC Köln ellen zárja a nyári felkészülési mérkőzések sorát Tirolban, augusztus 7-én pedig már a Bochum vendégeként kezdi meg az új idényt a német másodosztályban.

Dárdai Márton az előző idényben alapembernek számított a Herthában, májusi sérülése előtt 29 bajnokin szerepelt, de a combsérülése miatt a júniusi válogatott meccseket is ki kellett hagynia. Most viszont már a német sajtó (a Bild a hét elején írt erről) és berlini szurkolói források is úgy vélik, hogy a Berlinben nevelkedett Dárdai a csapatkapitányi tisztségre is esélyes az új idényben, miután a nyáron a Wolfsburgba szerződött az eddigi kapitány, Fabian Reese.

  

 

 

Stefan Leitl Dárdai Márton Hertha BSC
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