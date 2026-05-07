Bayern–PSG: ezért nem volt szabálytalan Joao Neves kezezése

Sokan és sokszor fognak még vitatkozni a Bayern München–Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája-elődöntő második mérkőzésének 31. percében történtekről. A bajorok támadásánál a párizsiak tizenhatosán belül menteni igyekvő Vitinha csapattársa, Joao Neves kinyújtott karját találta el, a portugál játékvezető, Joao Pinheiro pedig ahelyett, hogy tizenegyest adott volna, továbbot intett – a BBC Sport futballszakírója, Dale Johnson azt is megmagyarázta, miért.

„A szabály szerint ha a csapattárs által megjátszott labda találja el a játékos kezét, az nem minősül kezezésnek, kivéve, amikor a labda egyenesen az ellenfél kapujába tart, vagy a játékos rögtön a kezezés után gólt szerez – utóbbi esetben közvetlen szabadrúgást kell ítélni a másik csapat javára. Ebbe beleértendő az is, amikor a csapattárs váratlanul eltalál a labdával, még akkor is, ha a kéz nincs a testhez szorítva – érvelt Johnson. – Amikor Vitinha hatalmasat rúgott a labdába, hogy felszabadítson, Joao Neves honnan tudhatta volna, hogy őt fogja eltalálni? A szándékos kezezés természetesen felülírja ezt a szabályt, de ennél az esetnél helytelen lett volna tizenegyest ítélni.”

Az első mérkőzésen egy hasonlóan vitatott szituációból megítélt büntetőből gólt kapó Bayern München vezetőedzője, Vincent Kompany érti az ítéletet.

„A labdát a csapattárs játszotta meg, tehát nem volt büntető. De ha az ember mindkét meccset vizsgálja, és van egy cseppnyi józan esze, akkor viszont azt mondhatjuk, nevetséges ítéletek születtek” – jelentette ki a belga tréner, aki arról is elmondta a véleményét, hogy két perccel korábban Pinheiro nem mutatta fel a második sárga lapot a szerinte szándékosan kezező Nuno Mendesnek.

„Szerintem már kihúzta a zsebéből a sárga lapot, amikor rájött, hogy már adott neki egyet, és nem akarta az öltözőbe küldeni emiatt. Sőt, fordítva ítélt. Megnéztem pár szögből az esetet, de nem láttam, hogy Konrad Laimer kézzel ért volna labdához. Mások meg azt mondják, hogy igen, szóval fogalmam sincs.”

BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

BAYERN MÜNCHEN (német)–PARIS SAINT-GERMAIN (francia) 1–1 (0–1)

München, Allianz Aréna, 75 000 néző. Vezette: J. Pinheiro (portugál)

BAYERN MÜNCHEN: Neuer – Stanisic (A. Davies, 67.), Tah (Kim Min Dzse, 67.), Upamecano (Karl, 85.), Laimer – Pavlovic, Kimmich, Musiala (Jackson, 79.) – Olise, Kane, Luis Díaz. Vezetőedző: Vincent Kompany

PSG: Szafonov – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, N. Mendes (Mayulu, 85.) – Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz (Beraldo, 76.) – D. Doué (L. Hernandez, 76.), O. Dembélé (Barcola, 65.), Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique

Gólszerző: Kane (90+4.), ill. O. Dembélé (3.)

Továbbjutott: a Paris Saint-Germain, 6–5-ös összesítéssel