Nemzeti Sportrádió

Bayern–PSG: ezért nem volt szabálytalan Joao Neves kezezése

V. H. L.V. H. L.
2026.05.07. 09:40
null
Vincent Kompany nem értett egyet minden ítélettel, de ismeri a szabályokat (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bayern München Joao Neves elődöntő Vincent Kompany Vitinha Paris Saint-German
A Bayern München–Paris Saint-Germain labdarúgó Bajnokok Ligája-elődöntőn Joao Neves büntetlenül maradt tizenhatoson belüli kezezése borzolta a kedélyeket, a BBC Sport azonban elmagyarázta, Joao Pinheiro játékvezető miért hozott helyes ítéletet, amelynek jogosságát a „szenvedő fél” vezetőedzője, Vincent Kompany sem tagadta.

Sokan és sokszor fognak még vitatkozni a Bayern München–Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája-elődöntő második mérkőzésének 31. percében történtekről. A bajorok támadásánál a párizsiak tizenhatosán belül menteni igyekvő Vitinha csapattársa, Joao Neves kinyújtott karját találta el, a portugál játékvezető, Joao Pinheiro pedig ahelyett, hogy tizenegyest adott volna, továbbot intett – a BBC Sport futballszakírója, Dale Johnson azt is megmagyarázta, miért.

„A szabály szerint ha a csapattárs által megjátszott labda találja el a játékos kezét, az nem minősül kezezésnek, kivéve, amikor a labda egyenesen az ellenfél kapujába tart, vagy a játékos rögtön a kezezés után gólt szerez – utóbbi esetben közvetlen szabadrúgást kell ítélni a másik csapat javára. Ebbe beleértendő az is, amikor a csapattárs váratlanul eltalál a labdával, még akkor is, ha a kéz nincs a testhez szorítva – érvelt Johnson. – Amikor Vitinha hatalmasat rúgott a labdába, hogy felszabadítson, Joao Neves honnan tudhatta volna, hogy őt fogja eltalálni? A szándékos kezezés természetesen felülírja ezt a szabályt, de ennél az esetnél helytelen lett volna tizenegyest ítélni.”

Az első mérkőzésen egy hasonlóan vitatott szituációból megítélt büntetőből gólt kapó Bayern München vezetőedzője, Vincent Kompany érti az ítéletet.

„A labdát a csapattárs játszotta meg, tehát nem volt büntető. De ha az ember mindkét meccset vizsgálja, és van egy cseppnyi józan esze, akkor viszont azt mondhatjuk, nevetséges ítéletek születtek” – jelentette ki a belga tréner, aki arról is elmondta a véleményét, hogy két perccel korábban Pinheiro nem mutatta fel a második sárga lapot a szerinte szándékosan kezező Nuno Mendesnek.

FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg
Fotó: Getty Images

„Szerintem már kihúzta a zsebéből a sárga lapot, amikor rájött, hogy már adott neki egyet, és nem akarta az öltözőbe küldeni emiatt. Sőt, fordítva ítélt. Megnéztem pár szögből az esetet, de nem láttam, hogy Konrad Laimer kézzel ért volna labdához. Mások meg azt mondják, hogy igen, szóval fogalmam sincs.”

BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
BAYERN MÜNCHEN (német)–PARIS SAINT-GERMAIN (francia) 1–1 (0–1)
München, Allianz Aréna, 75 000 néző. Vezette: J. Pinheiro (portugál)
BAYERN MÜNCHEN: Neuer – Stanisic (A. Davies, 67.), Tah (Kim Min Dzse, 67.), Upamecano (Karl, 85.), Laimer – Pavlovic, Kimmich, Musiala (Jackson, 79.) – Olise, Kane, Luis Díaz. Vezetőedző: Vincent Kompany 
PSG: Szafonov – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, N. Mendes (Mayulu, 85.) – Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz (Beraldo, 76.) – D. Doué (L. Hernandez, 76.), O. Dembélé (Barcola, 65.), Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique
Gólszerző: Kane (90+4.), ill. O. Dembélé (3.)
Továbbjutott: a Paris Saint-Germain, 6–5-ös összesítéssel

Kapcsolódó tartalom

Későn jött a müncheni egyenlítés – a PSG csaphat össze az Arsenallal a Bajnokok Ligája budapesti döntőjében

Már a harmadik percben vezetést szereztek a franciák, a mérkőzésen helyzetbe is alig kerülő Harry Kane a 94. percben egalizált. Egymás után másodszor jutottak döntőbe a párizsiak.

Vincent Kompany: Nem vagyok olyan típus, aki sokáig keseregne, gratulálok a PSG-nek

A tavalyi BL-fináléban duplázó Désiré Doué: „Meg fogjuk ünnepelni ezt a továbbjutást, de szerénynek kell maradnunk. Újra döntőben... mindannyian ilyen meccsekről álmodoztunk gyerekként.”

 

 

Bayern München Joao Neves elődöntő Vincent Kompany Vitinha Paris Saint-German
Legfrissebb hírek

BL: a Bayernt sújtó bírói hibák miatt keseregnek Németországban

Bajnokok Ligája
1 órája

Dembélé beelőzte Mbappét; a PSG a Barcelona gólrekordját ostromolhatja a budapesti BL-döntőben

Bajnokok Ligája
1 órája

Luis Enrique ismét szent földdé tette Münchent a PSG számára – nemzetközi lapszemle

Bajnokok Ligája
3 órája

Kimmich: Ez az idény erősebb volt, mint amelyikben tripláztunk

Bajnokok Ligája
5 órája

Vincent Kompany: Nem vagyok olyan típus, aki sokáig keseregne, gratulálok a PSG-nek

Bajnokok Ligája
12 órája

Későn jött a müncheni egyenlítés – a PSG csaphat össze az Arsenallal a Bajnokok Ligája budapesti döntőjében

Bajnokok Ligája
13 órája

Egy-egy változás a kezdőkben: a PSG-nél Zaire-Emery a jobbhátvéd, a Bayernnél Laimer váltotta Daviest

Bajnokok Ligája
17 órája

Uli Hoeness és Lothar Matthäus is Bayern-továbbjutást vár a Bajnokok Ligájában

Bajnokok Ligája
Tegnap, 10:01
Ezek is érdekelhetik