Tiago Tomas csodagóllal lőtte a Német Kupa döntőjébe a Stuttgartot

Míg a Stuttgart jelenleg BL-indulást jelentő helyen áll a bajnokságban, a nemzetközi kupaszereplést jelentő 6. pozíciótól négy fordulóval a Bundesliga küzdelmeinek vége előtt kilencpontos távolságban lévő Freiburgnak az Európa-liga mellett a Német Kupa kínálta a lehetőséget, hogy ősszel megmérethesse magát az európai színtéren – nagy csatára volt kilátás az MHP Arénában.

A németországi alapelvárásnak megfelelően az első perctől hatalmas küzdelem folyt a pályán stuttgarti mezőnyfölénnyel, ám az első nagy helyzetre több mint negyedórát kellett várni. Az pedig a vendégek előtt adódott: a tizenhatosra betörő Maximilian Eggestein egy az egyben vihette a labdát Alexander Nübelre, de lövése a kapus kesztyűi közt halt el – az eset után tizenegyest reklamáló freiburgiak panasza pedig süket fülekre talált. A 28. percben meg is szerezte a vezetést az addig is veszélyesebben futballozó vendégek: egy fejesbe Maximilian Eggestein tette be az „ütőjét” – Nübelnek ezúttal esélye sem volt a hárításra.

A szünet után a Stuttgart igyekezett még nagyobb nyomást gyakorolni a freiburgiakra, és Angelo Stiller révén be is találtak a svábok, de a VAR-vizsgálat kiderítette: a gólt leshelyzet előzte meg. A 70. percben egymás után két meccslabdát is elhibázott a meglepő módon kitámadó Freiburg, és rá is fázott: a stuttgarti tizenhatoson belüli kavarodás után előrevágott labdából vezetett kontra végén Deniz Undav került helyzetbe, és percízen kilőtte a jobb alsó sarkot. Ezután még egy hazai kapufa – Ermedin Demirovic volt az „elkövető” – borzolta a kedélyeket mindkét oldalon, majd Undav és Chris Führich is eldönthette volna a meccset a vendéglátók javára, de előbbi ziccerben centikkel mellé lőtt, utóbbi lövése viszont bement volna, ám Florian Müller védett.

Mivel kilencven-egynéhány perc alatt nem született döntés, jöhetett a ráadás, amelynek elején a freiburgi Lucas Höler talált be a kapuba, de előtte felborította védőjét, majd a túloldalon Führich is lőtt egy kapufát – az izgalmakra nem panaszkodhatott a hatvanezer néző. Kisvártatva Bilal el-Hanusz hagyta ki a kihagyhatatlant, bár Müllernek jelentős érdemei voltak abban, hogy a marokkói közvetlen közelről nem szerzett vezetést a Stuttgartnak. A második tizenöt percre már jóval kevesebb helyzet maradt, s amikor már mindenki a tizenegyeseket várta, Tiago Tomas sarokkal a döntőbe lőtte a hazaiakat. 2–1

NÉMET KUPA

ELŐDÖNTŐ

VfB Stuttgart–Freiburg 2–1 (Undav 71., Tiago Tomas 120., ill. Eggestein 28.) – hosszabbítás után

Szerdán játszották

Bayer Leverkusen–Bayern München 0–2 (Kane 22., L. Díaz 90+3.)