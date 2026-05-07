Visszavonul a Borussia Dortmund magyar származású védője

2026.05.07. 10:08
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Borussia Dortmund a hivatalos honlapján bejelentette, hogy az idény végén visszavonul Niklas Süle. Az apai nagyapja révén magyar származású védő 30 évesen hagyja abban a profi sportot.

 

Süle az idény végén vonul vissza hivatalosan, amikor lejár a szerződése.

„Szeretném bejelenteni, hogy a nyáron befejezem a pályafutásomat – idézi a klub közleménye Sülét a Spielmacher podcast alapján, hozzátéve, hogy a visszavonulás gondolata már egy ideje érlelődött benne, és végül a Hoffenheim elleni meccsen elszenvedett sérülés után döntötte el végleg. – Az orvosunk megvizsgálta a térdemet az öltözőben, majd ránézett a gyúróra, megrázta a fejét, és a gyúrónk is. Nem éreztek semmilyen ellenállást. Beálltam a zuhany alá, és tíz percig sírtam, azt gondolván abban a pillanatban, hogy elszakadt a térdszalagom. Amikor másnap az MRI-vizsgálat jó hírekkel szolgált, hogy egyáltalán nem szakadt el a szalagom, világossá vált előttem, hogy vége. Nem tudtam volna rosszabbat elképzelni annál, hogy várom a hétköznapi életet – hogy független vagyok, nyaralok, a gyerekeimmel töltöm az időt, hogy aztán jöjjön egy harmadik keresztszalag-szakadás.”

Süle 2016 és 2023 között 49-szer lépett pályára a válogatottban. A pályafutását a Hoffenheimben kezdte, majd 2017-ben a Bayern Münchenhez igazolt, amellyel ötször nyert bajnokságot, kétszer Német Kupát, 2020-ban pedig a BL-ben is a csúcsra ért. A Borussia Dortmundot 2022 óta erősítette.

 

