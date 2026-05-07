Kimmich: Ez az idény erősebb volt, mint amelyikben tripláztunk

Joshua Kimmich nem akart a játékvezetővel foglalkozni. „A saját teljesítményünkről szeretnék beszélni, nem a játékvezetőről. Túl sok hibát követtünk el a döntő pillanatokban” – magyarázta a középpályás a mérkőzés után a Sky Germanynek adott interjújában. „A Bayernnél töltött tizenegy évem alatt ez volt eddig a legerősebb idényünk. Az is tény, hogy három vereséget szenvedtünk: az Arsenal, az Augsburg és a Paris ellen az első mérkőzésen. Ez már önmagában is azt mutatja, hogy nagyon-nagyon kiegyensúlyozottan, jó szinten teljesítettünk. Nem hiszem, hogy ez valahogy megrendítene minket, vagy letérítene az útról. Legalábbis amikor ott ülök az öltözőben, az az érzésem, hogy ezzel a csapattal még megnyerhetjük a Bajnokok Ligáját. Idén már nem, ezért nagy a csalódás, és természetesen azért is, mert tudjuk, hogy az oda vezető út nem egyszerű.”

A 31 éves német így folytatta: „Az idény eddig nagyon-nagyon intenzív volt. Rengeteg kiváló meccsünk volt, és ilyen évek, ilyen idények nem jönnek túl gyakran. A Bayernnél töltött tizenegy esztendőm alatt ez volt eddig a legerősebb évünk, erősebb, mint az akkori triplázós idény. Akkor tulajdonképpen fél évig egyáltalán nem játszottunk jól, aztán a második felében nagyon jó focit játszottunk. Mégis hiszek ebben az állandóságban, ebben a stílusban és ebben a csapatban. Ezért is olyan keserű, hogy ma kiestünk.”

Jonathan Tah, a Bayern München védője így értékelt a BBC Sport oldalán: „Megérdemelték, hogy bejussanak a döntőbe, el kell ismerni az érdemüket. Mindkét mérkőzés szoros volt, de két különböző mérkőzés volt. Nagyon gyorsan vezetést szereztek, aztán hosszú percekig remekül védekeztek. Mi nem gyakoroltunk elég nyomást a védelmükre. Jelenleg nagyon csalódott vagyok. Ahhoz, hogy sikeres legyél, meg kell birkóznod a nehéz pillanatokkal. Nem lehetsz mindig a győztes oldalon. Büszkék lehetünk arra, ahogyan viselkedtünk, és mindent beleadtunk. Jó meccs lesz a döntő, de nem arra a mérkőzésre koncentrálok.”

„Nem volt meg bennünk a gyilkos ösztön támadásban. Nem voltak tiszta helyzeteink, de így is lőhettünk volna gólokat. Csak át kell nézni a túloldalra, a PSG kihasználta a helyzeteit, az első találkozón pár lehetőségből szerzett öt gólt. Nekünk is erre lett volna szükségünk, közel is voltunk a döntőhöz, ám nem tudtuk befejezni a munkát. A gólunk egyértelműen későn jött, már nem maradt időnk egyenlíteni. A szurkolóink odatették magukat, mi voltunk kevesek, főleg a PSG tizenhatosán belül...” – mondta a DAZN-nek a 40 éves Manuel Neuer.