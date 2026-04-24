A Liverpool és a PSG is vinné az RB Leipzig 19 éves szélsőjét – sajtóhír

M. B.
2026.04.24. 17:47
Yan Diomandé (Fotó: Getty Images)
Yan Diomandé Liverpool RB Leipzig Paris Saint-Germain
Akár egyetlen idény után is klubot válthat az RB Leipzig elefántcsontparti szélsője, Yan Diomandé – írja a Bild.

A 19 esztendős, elsősorban a bal szélen bevethető labdarúgó a jelenlegi idényben 29 bajnoki meccsen 12 gólnál és hét gólpassznál jár, s ennek következtében rendkívül vonzó név az átigazolási piacon. A lipcseiek ezzel együtt legalább még egy évig szeretnék megtartani Diomandét, akit 2030-ig köt szerződés a klubhoz, s csak egy csillagászati összeg fejében engednék el a nyár folyamán – 100 millió euró alatt pedig várhatóan szóba sem állnak az esetleges kérőkkel. 

A már említett német lap információi szerint a Liverpool és a Paris Saint-Germain is tárgyalt már a Diomandét képviselő Roc Nation Sports játékosügynökséggel, míg a Manchester United a szélső helyett a nyáron távozó Casemiro pótlását tekinti prioritásnak, így ők kiszálltak a versenyből. Az RB Leipziget viszont még senki nem kereste meg a játékossal kapcsolatban, így nem lehet konkrét ajánlatról beszélni. 

A Bild azt is megjegyzi, hogy a klubnál egyelőre nem tervezik meghosszabbítani Diomandé szerződését – erre leghamarabb a nyár folyamán kerülhet sor, amennyiben biztossá válik, hogy a következő évadot is Lipcsében tölti. Ezzel kapcsolatban az is egy lehetőség, hogy egy adott kérő nyomott áron kapja meg a futballistát, amennyiben az kölcsönben egy idényt még a német klubnál tölt. 

Yan Diomandé 2025 nyarán 20 millió euróért szerződött a spanyol Leganéstől az RB Leipzigbe, s a Transfermarkt jelenleg 75 millió euróra taksálja az értékét.  

 

 

Legfrissebb hírek

„Ha Árminnak kellene beállnia, teljesen nyugodt lennék” – Arne Slot véleménye Pécsiről

Angol labdarúgás
9 órája

Cserekapusként számítanak Gulácsi Péterre Lipcsében

Légiósok
10 órája

Szoboszlai Dominik az idényben ötödször lett a hónap legjobbja a Liverpoolnál

Angol labdarúgás
Tegnap, 12:27

Továbbra is bizonytalan, hogy Arne Slot marad-e a Liverpool vezetőedzője

Angol labdarúgás
Tegnap, 11:12

Úgy tűnik, Konaté nem megy sehová, inkább marad Liverpoolban

Angol labdarúgás
2026.04.20. 18:39

Liverpooli lábnyomok: Szoboszlai újra hős volt, zsebben a BL-indulás?

Angol labdarúgás
2026.04.20. 16:12

Szoboszlai a 100. PL-meccsén a 100. percben adott gólpasszt, a Liverpool megnyerte a városi derbit

Angol labdarúgás
2026.04.19. 17:02

Különleges meccsen jön Szoboszlai Dominik 100. bajnokija

Angol labdarúgás
2026.04.19. 10:00
Ezek is érdekelhetik