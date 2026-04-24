A Liverpool és a PSG is vinné az RB Leipzig 19 éves szélsőjét – sajtóhír

A 19 esztendős, elsősorban a bal szélen bevethető labdarúgó a jelenlegi idényben 29 bajnoki meccsen 12 gólnál és hét gólpassznál jár, s ennek következtében rendkívül vonzó név az átigazolási piacon. A lipcseiek ezzel együtt legalább még egy évig szeretnék megtartani Diomandét, akit 2030-ig köt szerződés a klubhoz, s csak egy csillagászati összeg fejében engednék el a nyár folyamán – 100 millió euró alatt pedig várhatóan szóba sem állnak az esetleges kérőkkel.

A már említett német lap információi szerint a Liverpool és a Paris Saint-Germain is tárgyalt már a Diomandét képviselő Roc Nation Sports játékosügynökséggel, míg a Manchester United a szélső helyett a nyáron távozó Casemiro pótlását tekinti prioritásnak, így ők kiszálltak a versenyből. Az RB Leipziget viszont még senki nem kereste meg a játékossal kapcsolatban, így nem lehet konkrét ajánlatról beszélni.

A Bild azt is megjegyzi, hogy a klubnál egyelőre nem tervezik meghosszabbítani Diomandé szerződését – erre leghamarabb a nyár folyamán kerülhet sor, amennyiben biztossá válik, hogy a következő évadot is Lipcsében tölti. Ezzel kapcsolatban az is egy lehetőség, hogy egy adott kérő nyomott áron kapja meg a futballistát, amennyiben az kölcsönben egy idényt még a német klubnál tölt.

Yan Diomandé 2025 nyarán 20 millió euróért szerződött a spanyol Leganéstől az RB Leipzigbe, s a Transfermarkt jelenleg 75 millió euróra taksálja az értékét.