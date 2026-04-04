Rekordközelben a Bayern, a ráadásban nyerte meg a rangadót a Dortmund
Manuel Neuer a Bayern München kezdőjében kapott helyet, és ő lett a tizenegyedik olyan játékos a Bundesligában, aki 40. születésnapja után pályára lépett. Neuer így a liga történetének 11. legidősebb játékosa lett 40 évesen és nyolc naposan, de már a következő fordulóban előbbre léphet a ranglistán, mivel Claus Reitmaier csak két nappal volt nála idősebb az utolsó Bundesliga-meccsén.
Sokáig úgy tűnt, a világbajnok kapusnak kevés öröme lesz a freiburgi mérkőzésben. A gól nélküli első félidőt követően Joran Manzambi távoli lövése vágódott a bal sarokba, majd a 71. percben egy szöglet után Lucas Höler helyezett a kapuba. A müncheniek Tom Bischof lövésével szépítettek, majd a 20 éves játékos a ráadásban egy kisszöglet után újra betalált, pedig korábban még nem volt gólja a Bayernben. A 90+9. percben jött a csattanó, Davies beadása nyomán a szabadon hagyott Lennart Karl továbbított a kapuba, megfordítva a mérkőzést. A Bayern München így már 100 gólnál jár a bajnokságban, és egyetlen találatra került a saját maga által 1971–1972-ben felállított Bundesliga-gólrekordtól.
Gulácsi Péter visszatért a lipcseiek keretébe, de csak a kispadról nézhette végig csapata brémai mérkőzését. A szászországiak az első negyedóra végén szereztek vezetést, miután Diomandé lepattanó lövése Nusa elé került, a norvég játékos lövése viszont már utat talált a kapuba. Az 52. percben Romulo 14 méteres lövésével biztosították be győzelmüket a vendégek, Musah csak szépíteni tudott a ráadásban. Willi Orbán végigjátszotta a találkozót.
Január 14-e óta nem nyert bajnokit a Wolfsburg, de leverkuseni mérkőzésének 38. percében úgy tűnt, megszakad ez a rossz sorozat. Az alsó-szászországiak ugyanis dán légiósaik révén 3–1-re vezettek a Bayer otthonában, majd a gyógyszergyáriak a 44. percben Grimaldo második góljával szépítettek. A szünet után aztán teljes fordulat következett be: a hazaiak még négy gólt szereztek, így otthon tartották a három pontot. Dárdai Bence sérülése miatt továbbra sincs ott a keretben.
A Heidenheim pontot szerzett a Mönchengladbach otthonában, de így is nyolc egység a hátránya az osztályozós helyen álló St. Paulival szemben. A Hamburg és az Augsburg nem bírt egymással, a Mainz sorozatban a harmadik győzelmét érte el, ezúttal a Hoffenheim otthonából hozta el a három pontot.
Az utolsó szombati meccsen sokáig úgy tűnt, nem bír egymással a Stuttgart és a Dortmund. Ám a 90+4. percben egy labda Karim Adeyemi elé került, ő pedig 11 méterről a kapuba lőtt. Két perccel később meg Julian Brandt bombázott a léc alá, a Dortmund így nem került a kilencpontosnál is nagyobb távolságra a Bayerntől.
NÉMET BUNDESLIGA
28. FORDULÓ
Mönchengladbach–Heidenheim 2–2 (Mohya 16., Honorat 74., ill. Mainka 26., Busch 64.)
Bayer Leverkusen–Wolfsburg 6–3 (Grimaldo 30., 44. – az elsőt 11-esből, Schick 53. – 11-esből, Tapsoba 68., Maza 74., Tillman 90+6., ill. Wind 16., Maehle 31., Eriksen 38. – 11-esből)
Freiburg–Bayern München 2–3 (Manzambi 46., Höler 71., ill. Bischof 82., 90+3., Karl 90+9.)
Hamburger SV–Augsburg 1–1 (Königsdörffer 64., ill. Arthur Chaves 22.)
Kiállítva: Muheim (64., Hamburg)
Hoffenheim–Mainz 1–2 (F. Asllani 23., ill. Tietz 13., 79.)
Werder Bremen–RB Leipzig 1–2 (Musah 90+4., ill. Nusa 15., Romulo Cardoso 52.)
VfB Stuttgart–Borussia Dortmund 0–2 (Adeyemi 90+4., J. Brandt 90+6.)
Vasárnap játsszák
15.30: Union Berlin–St. Pauli (Tv: Arena4)
17.30: Eintracht Frankfurt–1. FC Köln (Tv: Arena4)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|28
|23
|4
|1
|100–27
|+73
|73
|2. Borussia Dortmund
|28
|19
|7
|2
|60–28
|+32
|64
|3. RB Leipzig
|28
|16
|5
|7
|55–36
|+19
|53
|4. Stuttgart
|28
|16
|5
|7
|56–38
|+18
|53
|5. Hoffenheim
|28
|15
|5
|8
|55–41
|+14
|50
|6. Bayer Leverkusen
|28
|14
|7
|7
|58–39
|+19
|49
|7. Eintracht Frankfurt
|27
|10
|8
|9
|50–51
|–1
|38
|8. Freiburg
|28
|10
|7
|11
|42–49
|–7
|37
|9. Mainz
|28
|8
|9
|11
|35–43
|–8
|33
|10. Augsburg
|28
|9
|5
|14
|34–51
|–17
|32
|11. Hamburg
|28
|7
|10
|11
|32–41
|–9
|31
|12. Union Berlin
|27
|8
|7
|12
|31–46
|–15
|31
|13. Mönchengladbach
|28
|7
|9
|12
|35–48
|–13
|30
|14. Werder Bremen
|28
|7
|7
|14
|31–49
|–18
|28
|15. 1. FC Köln
|27
|6
|8
|13
|40–48
|–8
|26
|16. St. Pauli
|27
|6
|6
|15
|24–44
|–20
|24
|17. Wolfsburg
|28
|5
|6
|17
|38–63
|–25
|21
|18. Heidenheim
|28
|3
|7
|18
|29–63
|–34
|16