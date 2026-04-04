Rekordközelben a Bayern, a ráadásban nyerte meg a rangadót a Dortmund

2026.04.04. 20:30
Tom Bischof (balra) duplázott Freiburgban (Fotó: Getty Images)
Bayern München RB Leipzig Bundesliga
A Bayern München kétgólos hátrányból, a ráadásban nyerte meg a freiburgi bajnokiját a német labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 28. fordulójában. A Leverkusen úgy vágott hatot a Wolfsburgnak, hogy ellenfele 3–1-re vezetett már, Willi Orbánék pedig Brémában nyertek.

Manuel Neuer a Bayern München kezdőjében kapott helyet, és ő lett a tizenegyedik olyan játékos a Bundesligában, aki 40. születésnapja után pályára lépett. Neuer így a liga történetének 11. legidősebb játékosa lett 40 évesen és nyolc naposan, de már a következő fordulóban előbbre léphet a ranglistán, mivel Claus Reitmaier csak két nappal volt nála idősebb az utolsó Bundesliga-meccsén.

Sokáig úgy tűnt, a világbajnok kapusnak kevés öröme lesz a freiburgi mérkőzésben. A gól nélküli első félidőt követően Joran Manzambi távoli lövése vágódott a bal sarokba, majd a 71. percben egy szöglet után Lucas Höler helyezett a kapuba. A müncheniek Tom Bischof lövésével szépítettek, majd a 20 éves játékos a ráadásban egy kisszöglet után újra betalált, pedig korábban még nem volt gólja a Bayernben. A 90+9. percben jött a csattanó, Davies beadása nyomán a szabadon hagyott Lennart Karl továbbított a kapuba, megfordítva a mérkőzést. A Bayern München így már 100 gólnál jár a bajnokságban, és egyetlen találatra került a saját maga által 1971–1972-ben felállított Bundesliga-gólrekordtól.

Gulácsi Péter visszatért a lipcseiek keretébe, de csak a kispadról nézhette végig csapata brémai mérkőzését. A szászországiak az első negyedóra végén szereztek vezetést, miután Diomandé lepattanó lövése Nusa elé került, a norvég játékos lövése viszont már utat talált a kapuba. Az 52. percben Romulo 14 méteres lövésével biztosították be győzelmüket a vendégek, Musah csak szépíteni tudott a ráadásban. Willi Orbán végigjátszotta a találkozót.

Január 14-e óta nem nyert bajnokit a Wolfsburg, de leverkuseni mérkőzésének 38. percében úgy tűnt, megszakad ez a rossz sorozat. Az alsó-szászországiak ugyanis dán légiósaik révén 3–1-re vezettek a Bayer otthonában, majd a gyógyszergyáriak a 44. percben Grimaldo második góljával szépítettek. A szünet után aztán teljes fordulat következett be: a hazaiak még négy gólt szereztek, így otthon tartották a három pontot. Dárdai Bence sérülése miatt továbbra sincs ott a keretben.

A Heidenheim pontot szerzett a Mönchengladbach otthonában, de így is nyolc egység a hátránya az osztályozós helyen álló St. Paulival szemben. A Hamburg és az Augsburg nem bírt egymással, a Mainz sorozatban a harmadik győzelmét érte el, ezúttal a Hoffenheim otthonából hozta el a három pontot.

Az utolsó szombati meccsen sokáig úgy tűnt, nem bír egymással a Stuttgart és a Dortmund. Ám a 90+4. percben egy labda Karim Adeyemi elé került, ő pedig 11 méterről a kapuba lőtt. Két perccel később meg Julian Brandt bombázott a léc alá, a Dortmund így nem került a kilencpontosnál is nagyobb távolságra a Bayerntől.

NÉMET BUNDESLIGA
28. FORDULÓ
Mönchengladbach–Heidenheim 2–2 (Mohya 16., Honorat 74., ill. Mainka 26., Busch 64.)
Bayer Leverkusen–Wolfsburg 6–3 (Grimaldo 30., 44. – az elsőt 11-esből, Schick 53. – 11-esből, Tapsoba 68., Maza 74., Tillman 90+6., ill. Wind 16., Maehle 31., Eriksen 38. – 11-esből)
Freiburg–Bayern München 2–3 (Manzambi 46., Höler 71., ill. Bischof 82., 90+3., Karl 90+9.)
Hamburger SV–Augsburg 1–1 (Königsdörffer 64., ill. Arthur Chaves 22.)
Kiállítva: Muheim (64., Hamburg)
Hoffenheim–Mainz 1–2 (F. Asllani 23., ill. Tietz 13., 79.)
Werder Bremen–RB Leipzig 1–2 (Musah 90+4., ill. Nusa 15., Romulo Cardoso 52.)
VfB Stuttgart–Borussia Dortmund 0–2 (Adeyemi 90+4., J. Brandt 90+6.)

Vasárnap játsszák
15.30: Union Berlin–St. Pauli (Tv: Arena4)
17.30: Eintracht Frankfurt–1. FC Köln (Tv: Arena4)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Bayern München282341100–27+73 73 
2. Borussia Dortmund28197260–28+32 64 
3. RB Leipzig28165755–36+19 53 
4. Stuttgart28165756–38+18 53 
5. Hoffenheim28155855–41+14 50 
6. Bayer Leverkusen28147758–39+19 49 
7. Eintracht Frankfurt27108950–51–1 38 
8. Freiburg281071142–49–7 37 
9. Mainz28891135–43–8 33 
10. Augsburg28951434–51–17 32 
11. Hamburg287101132–41–9 31 
12. Union Berlin27871231–46–15 31 
13. Mönchengladbach28791235–48–13 30 
14. Werder Bremen28771431–49–18 28 
15. 1. FC Köln27681340–48–8 26 
16. St. Pauli27661524–44–20 24 
17. Wolfsburg28561738–63–25 21 
18. Heidenheim28371829–63–34 16 

 

 

Gulácsi Péter is tagja a Brémába utazó lipcsei keretnek

Német labdarúgás
2026.04.03. 18:32

A bosnyákok kijutása után Demirovic fizeti a stuttgarti szurkolók sörét

Német labdarúgás
2026.04.02. 10:42

Raphael Guerreiro az idény végén elhagyja a Bayernt

Német labdarúgás
2026.03.30. 19:41

Dupla Tízes: Szalah bejelentése segíthet a Liverpoolnak a BL-rájátszásban?

Bajnokok Ligája
2026.03.29. 19:13

Felix Magath szerint Neuer egy szinten van Messivel és Ronaldóval

Német labdarúgás
2026.03.27. 11:44

Óriási csavar után megkerült a Füchse Berlin ellopottnak hitt bajnoki serlege

Kézilabda
2026.03.24. 15:52

Bundesliga: a Dortmund megnevezte új sportigazgatóját – hivatalos

Német labdarúgás
2026.03.23. 16:40

Willi Orbán is bekerült a Bundesliga-forduló álomcsapatába a Kickernél

Német labdarúgás
2026.03.23. 13:05
Ezek is érdekelhetik