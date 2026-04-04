Rekordközelben a Bayern, a ráadásban nyerte meg a rangadót a Dortmund

Manuel Neuer a Bayern München kezdőjében kapott helyet, és ő lett a tizenegyedik olyan játékos a Bundesligában, aki 40. születésnapja után pályára lépett. Neuer így a liga történetének 11. legidősebb játékosa lett 40 évesen és nyolc naposan, de már a következő fordulóban előbbre léphet a ranglistán, mivel Claus Reitmaier csak két nappal volt nála idősebb az utolsó Bundesliga-meccsén.

Sokáig úgy tűnt, a világbajnok kapusnak kevés öröme lesz a freiburgi mérkőzésben. A gól nélküli első félidőt követően Joran Manzambi távoli lövése vágódott a bal sarokba, majd a 71. percben egy szöglet után Lucas Höler helyezett a kapuba. A müncheniek Tom Bischof lövésével szépítettek, majd a 20 éves játékos a ráadásban egy kisszöglet után újra betalált, pedig korábban még nem volt gólja a Bayernben. A 90+9. percben jött a csattanó, Davies beadása nyomán a szabadon hagyott Lennart Karl továbbított a kapuba, megfordítva a mérkőzést. A Bayern München így már 100 gólnál jár a bajnokságban, és egyetlen találatra került a saját maga által 1971–1972-ben felállított Bundesliga-gólrekordtól.

Gulácsi Péter visszatért a lipcseiek keretébe, de csak a kispadról nézhette végig csapata brémai mérkőzését. A szászországiak az első negyedóra végén szereztek vezetést, miután Diomandé lepattanó lövése Nusa elé került, a norvég játékos lövése viszont már utat talált a kapuba. Az 52. percben Romulo 14 méteres lövésével biztosították be győzelmüket a vendégek, Musah csak szépíteni tudott a ráadásban. Willi Orbán végigjátszotta a találkozót.

Január 14-e óta nem nyert bajnokit a Wolfsburg, de leverkuseni mérkőzésének 38. percében úgy tűnt, megszakad ez a rossz sorozat. Az alsó-szászországiak ugyanis dán légiósaik révén 3–1-re vezettek a Bayer otthonában, majd a gyógyszergyáriak a 44. percben Grimaldo második góljával szépítettek. A szünet után aztán teljes fordulat következett be: a hazaiak még négy gólt szereztek, így otthon tartották a három pontot. Dárdai Bence sérülése miatt továbbra sincs ott a keretben.

A Heidenheim pontot szerzett a Mönchengladbach otthonában, de így is nyolc egység a hátránya az osztályozós helyen álló St. Paulival szemben. A Hamburg és az Augsburg nem bírt egymással, a Mainz sorozatban a harmadik győzelmét érte el, ezúttal a Hoffenheim otthonából hozta el a három pontot.

Az utolsó szombati meccsen sokáig úgy tűnt, nem bír egymással a Stuttgart és a Dortmund. Ám a 90+4. percben egy labda Karim Adeyemi elé került, ő pedig 11 méterről a kapuba lőtt. Két perccel később meg Julian Brandt bombázott a léc alá, a Dortmund így nem került a kilencpontosnál is nagyobb távolságra a Bayerntől.

NÉMET BUNDESLIGA

28. FORDULÓ

Mönchengladbach–Heidenheim 2–2 (Mohya 16., Honorat 74., ill. Mainka 26., Busch 64.)

Bayer Leverkusen–Wolfsburg 6–3 (Grimaldo 30., 44. – az elsőt 11-esből, Schick 53. – 11-esből, Tapsoba 68., Maza 74., Tillman 90+6., ill. Wind 16., Maehle 31., Eriksen 38. – 11-esből)

Freiburg–Bayern München 2–3 (Manzambi 46., Höler 71., ill. Bischof 82., 90+3., Karl 90+9.)

Hamburger SV–Augsburg 1–1 (Königsdörffer 64., ill. Arthur Chaves 22.)

Kiállítva: Muheim (64., Hamburg)

Hoffenheim–Mainz 1–2 (F. Asllani 23., ill. Tietz 13., 79.)

Werder Bremen–RB Leipzig 1–2 (Musah 90+4., ill. Nusa 15., Romulo Cardoso 52.)

VfB Stuttgart–Borussia Dortmund 0–2 (Adeyemi 90+4., J. Brandt 90+6.)

Vasárnap játsszák

15.30: Union Berlin–St. Pauli (Tv: Arena4)

17.30: Eintracht Frankfurt–1. FC Köln (Tv: Arena4)