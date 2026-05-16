Sorozatban harmadszor kapott ki, de így is benn maradt az Eszék
A horvát élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (1. HNL) utolsó előtti fordulójában is pont nélkül maradt, ennek ellenére biztosan elkerüli a kiesést az NK Osijek.
Az eszékiek szombat délután a Gorica otthonában szenvedtek vereséget (2–0), de bennmaradásuk már pénteken eldőlt: a tabella utolsó helyén álló Vukovar szintén nem szerzett pontot, így a záró fordulóban már biztosan nem előzhet.
1. HNL
35. FORDULÓ
Gorica–Osijek 2–0 (2–0)
