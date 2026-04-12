Edzőt váltott az Union Berlin, Marie-Louise Eta ismét történelmet írt

A Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin a tavaszi szezon eddigi 14 meccséből csak kettőt nyert meg, hetet elveszített, a 18 csapatos bajnokság tabellájának 11. helyéig csúszott vissza, és öt fordulóval az idény zárása előtt csak hét pont az előnye az osztályozós helyen álló St. Paulival szemben.

Ezért kellett mennie Baumgartnak, akit belülről pótol a klub az idény végéig. Marie-Louise Eta eddig az U19-es csapatot irányította, és már bejelentették, hogy a nyártól a klub női együttesét fogja vezetni. Az idény végéig az első számú férficsapatot bízzák rá.

A 34 éves Eta 2023-ban már azzal is történelmet írt, hogy az elitligákban első nőként pályaedzőként alkalmazták a berliniek, akiknél 2024-ben Nenad Bjelica eltiltása miatt három mérkőzésen irányította az első számú csapatot. Most megbízott edzőként bizonyíthat, első női szakemberként vezethet Bundesliga-gárdát.