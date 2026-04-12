Edzőt váltott az Union Berlin, Marie-Louise Eta ismét történelmet írt

2026.04.12. 07:54
Marie-Louise Eta ül le az Union Berlin kispadjára (Fotó: AFP)
Union Berlin Schäfer András Bundesliga edzőváltás
Edzőt váltott a német Bundesligában szereplő Union Berlin a bajnoki hajrá előtt. A fővárosi labdarúgóklub szombaton a Heidenheimtől elszenvedett 3–1-es vereséget követően menesztette Steffen Baumgartot és a stábját, az idény végéig Marie-Louise Eta irányítja a csapatot.

A Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin a tavaszi szezon eddigi 14 meccséből csak kettőt nyert meg, hetet elveszített, a 18 csapatos bajnokság tabellájának 11. helyéig csúszott vissza, és öt fordulóval az idény zárása előtt csak hét pont az előnye az osztályozós helyen álló St. Paulival szemben.

Ezért kellett mennie Baumgartnak, akit belülről pótol a klub az idény végéig. Marie-Louise Eta eddig az U19-es csapatot irányította, és már bejelentették, hogy a nyártól a klub női együttesét fogja vezetni. Az idény végéig az első számú férficsapatot bízzák rá.

A 34 éves Eta 2023-ban már azzal is történelmet írt, hogy az elitligákban első nőként pályaedzőként alkalmazták a berliniek, akiknél 2024-ben Nenad Bjelica eltiltása miatt három mérkőzésen irányította az első számú csapatot. Most megbízott edzőként bizonyíthat, első női szakemberként vezethet Bundesliga-gárdát.

 

Legfrissebb hírek

Gálázva döntött Bundesliga-gólrekordot a Bayern, és már a következő fordulóban bajnok lehet

Német labdarúgás
14 órája

Rangadót nyert Dortmundban a Leverkusen; kiharcolta a győzelmet az RB Leipzig

Német labdarúgás
17 órája

Az Augsburg és a Hoffenheim nyeretlenségi sorozata is folytatódott

Német labdarúgás
2026.04.10. 22:26

Több mint 300 ezer euróba „került” az Union Berlin szurkolóinak ünneplése

Német labdarúgás
2026.04.09. 20:02

Bundesliga: fontos pontot szerzett Berlinben a St. Pauli, kétgólos hátrányból jött vissza a Köln

Német labdarúgás
2026.04.05. 19:40

Rekordközelben a Bayern, a ráadásban nyerte meg a rangadót a Dortmund

Német labdarúgás
2026.04.04. 20:30

Gulácsi Péter is tagja a Brémába utazó lipcsei keretnek

Német labdarúgás
2026.04.03. 18:32

A bosnyákok kijutása után Demirovic fizeti a stuttgarti szurkolók sörét

Német labdarúgás
2026.04.02. 10:42
Ezek is érdekelhetik