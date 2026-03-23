Sérülések a német válogatottnál, stuttgarti duó jelenti a megoldást

A Német Labdarúgó-szövetség (DFB) hétfői közleménye szerint Felix Nmecha és Aleksandar Pavlovic sem tud csatlakozni a Julian Nagelsmann által irányított kerethez – utóbbi pályára sem lépett klubcsapatában az elmúlt hétvégén, míg előbbi másodpercek híján végigjátszotta a Hamburg elleni bajnokit.

A Borussia Dortmundot erősítő Nmecha a jobb térdének külső oldalszalag-sérülésével bajlódik, míg a Bayern München fiatal tehetsége, Pavlovic makacs csípőfájdalmak miatt nem állhat a szakmai stáb rendelkezésére.

Chris Führich (balra) és Ben Stiller kirobbanthatatlanok a stuttgarti kezdőcsapatból (Fotó: Getty Images)

A hiányzók pótlására Nagelsmann gyorsan lépett: meghívót kapott a VfB Stuttgart két játékosa, Angelo Stiller és Chris Führich.

A Nationalelf pénteken Svájc vendége lesz, három nappal később pedig a ghánai válogatottat fogadja.

A NÉMET VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Oliver Baumann (Hoffenheim), Alexander Nübel (Stuttgart), Jonas Urbig (Bayern München)

Hátvédek: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern München), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Jonathan Tah (Bayern München), Malick Thiaw (Newcastle United), Josha Vagnoman (Stuttgart)

Középpályások: Angelo Stiller (Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Lennart Karl (Bayern München), Leroy Sané (Galatasaray), Jamie Leweling (Stuttgart), Pascal Gross (Brighton), Chris Führich (Stuttgart), Anton Stach (Leeds United), Florian Wirtz (Liverpool)

Támadók: Kai Havertz (Arsenal), Kevin Schade (Brentford), Deniz Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle United)