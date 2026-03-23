Új játékosok az angol keretben, ezúttal sem Alexander-Arnoldra esett a választás
Harvey Barnes és Ben White számára nem ismeretlen közeg a nemzeti csapat: előbbi 2020-ban mutatkozott be címeres mezben, utóbbi pedig négyszer már pályára lépett a „háromoroszlánosoknál”.
Thomas Tuchel kerete tehát a két kieső, Jarell Quansah és Eberechi Eze után is 35 fős maradt, de Trent Alexander-Arnold így sem került be – pedig az elmúlt hetekben már egész sok játékidőt szánt neki Álvaro Arbeloa a Real Madridnál.
Az angol válogatott ellenfele március 27-én Uruguay, négy nappal később pedig Japán lesz felkészülési mérkőzésen.
AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Aaron Ramsdale (Newcastle United), Jason Steele (Brighton & Hove Albion)
Hátvédek: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Harry Maguire (Manchester United), Nico O'Reilly (Manchester City), Ben White (Arsenal), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (Milan)
Középpályások: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Adam Wharton (Crystal Palace)
Támadók: Jarrod Bowen (West Ham United), Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Harvey Barnes (Newcastle United), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern München), Noni Madueke (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (Barcelona, loan from Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Dominic Solanke (Tottenham Hotspur)
