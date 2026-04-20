Jégkorong: változások a vb-re készülő magyar válogatott keretében

A magyarok csütörtökön 4–0-ra kikaptak a lengyelektől, akiket pénteken hosszabbításban 3–2-re legyőztek. A magyar szövetség honlapja szerint ezt követően a szakmai stáb elköszönt a hátvéd Dóczi Zsombortól, Farkas Olivértől és Szivák Gergőtől, valamint a csatár Kiss Patriktól, Páterka Bencétől, Szabó Rácz Maximtól és Vértes Nátántól.

Hétfőtől (mától) a Tüskecsarnokban folytatja a felkészülést a válogatott, amelynek kerete hamarosan ketté válik. Az egyik fele pénteken Szombathelyen, szombaton pedig Győrben fogadja Japánt, a másik fele pedig csütörtökön és pénteken is a vb-ezüstérmes és vb-házigazda Svájc vendége lesz Bielben.