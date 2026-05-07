Nemzeti Sportrádió

A NOB a továbbiakban nem javasolja a fehérorosz sportolók korlátozását

2026.05.07. 18:08
Fotó: Getty Images
Címkék
Fehéroroszország NOB eltiltás
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó bizottsága nem javasolja a továbbiakban a fehérorosz sportolók és csapatok indulásának korlátozását a nemzetközi sportági szövetségeknek és a nemzetközi sportesemények rendezőinek.

A fehérorosz sportolók – az oroszokhoz hasonlóan – az ukrajnai háború 2022 februári kitörése óta nem vehettek részt nemzetközi versenyeken, az erre vonatkozó, 2022. február 28-án és 2023. március 28-án tett ajánlásait oldotta fel a testület.

A NOB a csütörtöki hírlevelében azt közölte, hogy a Fehérorosz Olimpiai Bizottság jó hírnévnek örvend és betartja az Olimpiai Chartát, és bár az Orosz Olimpiai Bizottság is folytatott egyeztetéseket a felfüggesztés kapcsán a NOB-bal, a döntés a felülvizsgálat ideje alatt érvényben marad. Decemberben a NOB a nemzetközi sportszövetségeknek az ifjúsági versenyek kapcsán már azt javasolta: engedélyezzék az orosz és fehérorosz sportolóknak a nemzeti szimbólumaik használatát.

A NOB kiemelte, a háborúk és konfliktusok számának növekedése, valamint a növekvő globális instabilitás mellett is fenn kell tartania küldetését, hogy „megőrizze az értékeken alapuló és valóban globális sportplatformot, amely reményt ad a világnak”. A NOB egyúttal megerősítette, hogy a sportolók nemzetközi versenyeken való részvételét nem korlátozhatják kormányaik intézkedései, beleértve a háborúban vagy konfliktusban való részvétel.

A NOB végrehajtó bizottsága egyúttal aggodalommal vette tudomásul az orosz doppingellenes rendszerrel kapcsolatban folytatott vizsgálat eredményeit. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) 22 sportág 291 orosz sportolóját büntette meg a moszkvai doppinglabor adatbázisa és az onnan kapott minták alapján. A laboratórium 2012 és 2015 között rögzítette az orosz sportolók doppingteszt-eredményeit.

 

Fehéroroszország NOB eltiltás
Legfrissebb hírek

Mégis indulhatnak transzgender sportolók az olimpián?

Egyéb egyéni
2026.04.24. 07:45

Eltiltása miatt a mostani idényben már nem játszhat a Paks hátvédje

Labdarúgó NB I
2026.04.23. 09:20

A wimbledoni bajnok Vondrousová négyéves eltiltással néz szembe

Tenisz
2026.04.18. 11:23

Újra nemzetük képviseletében indulhatnak az orosz és fehérorosz úszók a nemzetközi szövetség versenyein

Úszás
2026.04.13. 16:52

Doppingvétség miatt eltiltották az Eb-bronzérmes magyar gyaloglót

Atlétika
2026.04.04. 17:50

Ötéves eltiltást kapott a New York Marathon 2021-es győztese

Atlétika
2026.03.30. 14:14

Felkészülés: Mikautadze duplájával nyertek a grúzok Litvániában

Minden más foci
2026.03.29. 18:01

Döntött a NOB: transzneműek nem versenyezhetnek a nők között

Egyéb egyéni
2026.03.26. 16:16
Ezek is érdekelhetik