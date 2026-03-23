A Liverpool sztárjának el kellett hagynia az olaszok edzőtáborát

2026.03.23. 11:15
Arról nincs konkrét információ, hogy Federico Chiesának mi a problémája (Fotó: Getty Images)
vb 2026 Liverpool vb-pótselejtező Federico Chiesa olasz labdarúgó-válogatott
Miután az olasz labdarúgó-válogatott stábja ellenőrizte a két év után behívott Federico Chiesa fizikai állapotát, az a döntés született, hogy a Liverpool játékosa végül nem vesz részt a világbajnoki pótselejtezőn.

Múlt héten beszámoltunk arról, hogy Federico Chiesa közel két év elteltével került be az olasz válogatott keretébe. A támadó azóta pályára lépett klubcsapata, a Liverpool színeiben: szombaton 14 percet játszott a Brighton & Hove Albion otthonában csereként.

Ezt követően elutazott az olaszok Covercianóban tartott edzőtáborába, ahol azonban nem találták megfelelő állapotban az Olasz Labdarúgó-szövetség (FIGC) hétfői közleménye szerint – ezúttal tehát nem arról van szó, hogy az Európa-bajnok Chiesa nemet mondott volna a meghívóra, mint korábban.

A Gennaro Gattuso vezette olasz válogatott – amelybe így a bolognai Nicolo Cambiaghi került be – csütörtökön az északírekkel csap össze világbajnok pótselejtezőn. Továbbjutás esetén Wales vagy Bosznia-Hercegovina lenne az Azzurri ellenfele a kijutásért.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
ELŐDÖNTŐ, A-ÁG
20.45: Olaszország–Észak-Írország, Bergamo
20.45: Wales–Bosznia-Hercegovina, Cardiff

AZ OLASZ VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City – Anglia), Alex Meret (Napoli)
Védők: Alessandro Bastoni (Internazionale), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal – Anglia), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC – Franciaország ), Federico Dimarco (Internazionale), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli)
Középpályások: Nicolo Barella (Internazionale), Bryan Cristante (AS Roma), Davide Frattesi (Internazionale), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolo Pisilli (AS Roma), Sandro Tonali (Newcastle United – Anglia)
Támadók: Nicolo Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Internazionale), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah – Szaúd-Arábia), Gianluca Scamacca (Atalanta)

 

