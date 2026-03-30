Raphael Guerreiro az idény végén elhagyja a Bayernt

2026.03.30. 19:41
Guerreiro három év után elhagyja a Bayernt (Fotó: Getty Images)
Bayern München Raphael Guerreiro német foci
A Bayern München a hivatalos honlapján közölte, szerződése lejártával az idény végén távozik a csapattól a 32 éves portugál balbekk, Raphael Guerreiro.

A 32 éves, francia születésű, de 65-szörös portugál válogatott Raphael Guerreiro 2023 nyarán ingyen érkezett a Borussia Dortmundtól a német rekordbajnokhoz, a csapattal egy német bajnoki címet és egy német Szuperkupát nyert.

„Szeretnénk hálánkat és köszönetünket kifejezni Raphaelnek az időért,m amit velünk töltött. A pályán mindig számíthattunk rá, és egyike volt azoknak, akik jelenlétükkel színesítették, gazdagították az öltözőt. Az idény hátralévő részében a kitűzött céljaink elérésére szeretnénk fókuszálni – Raphával együtt” – idézi a klub honlapja Max Eberlt, a klub igazgatósági tagját.

Guerreiro 89 alkalommal lépett pályára a Bayern színeiben az elmúlt három idény alatt, 12 gólja mellett nyolc gólpasszt jegyzett.

 

Legfrissebb hírek

Dupla Tízes: Szalah bejelentése segíthet a Liverpoolnak a BL-rájátszásban?

Bajnokok Ligája
Tegnap, 19:13

Felix Magath szerint Neuer egy szinten van Messivel és Ronaldóval

Német labdarúgás
2026.03.27. 11:44

Bundesliga: a Dortmund megnevezte új sportigazgatóját – hivatalos

Német labdarúgás
2026.03.23. 16:40

Willi Orbán is bekerült a Bundesliga-forduló álomcsapatába a Kickernél

Német labdarúgás
2026.03.23. 13:05

Megállíthatatlan bajor gépezet – íme, a Bayern München teljesítményének háttere

Képes Sport
2026.03.23. 12:21

Négyet vágott az Unionnak a Bayern; hatgólos döntetlen a Rajna-menti derbin

Német labdarúgás
2026.03.21. 17:39

„Ez az egyik kedvencem a karrierem során” – Harry Kane az ötvenedik BL-góljáról

Bajnokok Ligája
2026.03.19. 14:41

Bajnokok Ligája: bemutatkozott az első 2010-es születésű játékos

Bajnokok Ligája
2026.03.19. 12:59
Ezek is érdekelhetik