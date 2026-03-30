Raphael Guerreiro az idény végén elhagyja a Bayernt

A 32 éves, francia születésű, de 65-szörös portugál válogatott Raphael Guerreiro 2023 nyarán ingyen érkezett a Borussia Dortmundtól a német rekordbajnokhoz, a csapattal egy német bajnoki címet és egy német Szuperkupát nyert.

„Szeretnénk hálánkat és köszönetünket kifejezni Raphaelnek az időért,m amit velünk töltött. A pályán mindig számíthattunk rá, és egyike volt azoknak, akik jelenlétükkel színesítették, gazdagították az öltözőt. Az idény hátralévő részében a kitűzött céljaink elérésére szeretnénk fókuszálni – Raphával együtt” – idézi a klub honlapja Max Eberlt, a klub igazgatósági tagját.

Guerreiro 89 alkalommal lépett pályára a Bayern színeiben az elmúlt három idény alatt, 12 gólja mellett nyolc gólpasszt jegyzett.