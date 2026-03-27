Felix Magath szerint Neuer egy szinten van Messivel és Ronaldóval

2026.03.27. 11:44
Manuel Neuer 124-szer lépett pályára a német válogatottban (Fotó: Getty Images)
Korábbi edzője, Felix Magath szerint Manuel Neuer egy szinten van generációja két legjobb labdarúgójával, Lionel Messivel és Cristiano Ronaldóval.

A szakember a Bildnek beszélt a 40. életévét pénteken (ma) betöltő kapusról.

„A teljesítményét, a Bayern Münchennél és a válogatottnál betöltött fontos szerepét, valamint az elért eredményeit tekintve a posztján Messivel és Ronaldóval egyenrangúnak látom” – fogalmazott Magath.

A 2014-ben világbajnok Neuer jövője egyelőre bizonytalan a bajoroknál, kérdéses, hogy meghosszabbítja-e a szerződését vagy befejezi a pályafutását. Erről a hírek szerint az év második negyedévében születhet döntés. „Az én csapatomban még három évig védene” – mondta Magath, aki 2009 és 2011 között a Schalke 04 együttesénél volt a Gelsenkirchenben született kapus trénere. Szerinte a játékos már akkor nagyon profi volt és az állóképességi teszteken mindig elöl futott.

„Ez egyáltalán nem jellemző egy kapusra, és azt mutatja, hogy nagyon szereti a futballt és mindent megtesz, hogy kihozza magából a legjobbat” – nyilatkozta a 72 éves Magath, aki abba a szűk körű klubba tartozik, amelynek tagjai játékosként és edzőként is nyertek német bajnokságot.

Szerinte a nagyjából 30 millió eurós átigazolási díj, amelyet a Bayern 2011-ben fizetett Neuerért, ajándék volt a münchenieknek. „A Bayern München 15 évre világklasszis kapust kapott. A mai piacon Manuel, akkori csúcsformájában, minden bizonnyal körülbelül 150 millió eurót érne!” – vélekedett.

Magath úgy gondolja, hogy Neuer még ma is a világ legjobb kapusai közé tartozik. „Talán az évek alatt veszített valamit a gyorsaságából és az ugrásokhoz szükséges erejéből, de még mindig topkapus, olyan minőséggel, gondolkodási képességgel, ami nem kopik meg az idővel” – fogalmazott. A szakember az javasolja volt játékosának, aki az utóbbi években többször is sérüléssel küzdött, hogy még ne hagyja abba a pályafutását, és amíg lehet, használja ki a képességeit.

A válogatottságot már lemondó Manuel Neuer 124-szer lépett pályára a Nationalelfben, a Bayernnel egyformán kétszer nyert Bajnokok Ligáját, klubvilágbajnokságot és európai Szuperkupát, emellett 12 bajnoki cím, öt Német Kupa-győzelem és hét német Szuperkupa-győzelem részese is volt.

 

