Továbbra is remekel hazai pályán a Freiburg

A 38. percben nagy bedobás után Matthias Ginter a bal alsóba kanalazta a labdát, ezzel került előnybe a Freiburg. Bő negyedórával a meccs vége előtt kétgólosra nőtt a különbség, Moritz Nicolas odatenyerelte a labdát Igor Matanovic elé, aki az üres kapuba passzolta. A hajrában Haris Tabakovic fejes góljával szépített a Mönchengladbach, ám egyenlíteni nem tudott, s már hét bajnoki óta nyeretlen. A Freiburg 15 tétmérkőzés óta veretlen hazai pályán, sorozatban az ötödik sikerét aratta otthon. 2–1

NÉMET BUNDESLIGA

23. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Freiburg–Mönchengladbach 2–1 (Ginter 38., I. Matanovic 74., ill. Tabakovic 85.)

Később

17.30: St. Pauli–Werder Bremen (Tv: Arena4)

19.30: Heidenheim–VfB Stuttgart

Szombaton játszották

RB Leipzig–Borussia Dortmund 2–2 (Baumgartner 20., 39., ill. Romulo 50. – öngól, F. Silva 90+5.)

Bayern München–Eintracht Frankfurt 3–2 (Pavlovic 16., Kane 20., 68., ill. Burkadt 77. – 11-esből, Kalimuendo 86.)

1. FC Köln–Hoffenheim 2–2 (Ache 15., El Mala 63., ill. Kabak 45., Kramaric 60.)

Union Berlin–Bayer Leverkusen 1–0 (R. Khedira 28.)

Wolfsburg–Augsburg 2–3 (Gerhardt 41., Siogai 70., ill. Ribeiro 59., Gregoritsch 87. – 11-esből, Rexhbecaj 90+3.)

Pénteken játszották

Mainz–Hamburg 1–1 (Amiri 42., ill. Fábio Vieira 64.)