Továbbra is remekel hazai pályán a Freiburg

2026.02.22. 17:56
Ismét nyert otthon a Freiburg (Fotó: Getty Images)
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 23. fordulójában a Freiburg hazai pályán 2–1-re legyőzte a Mönchengladbachot.

A 38. percben nagy bedobás után Matthias Ginter a bal alsóba kanalazta a labdát, ezzel került előnybe a Freiburg. Bő negyedórával a meccs vége előtt kétgólosra nőtt a különbség, Moritz Nicolas odatenyerelte a labdát Igor Matanovic elé, aki az üres kapuba passzolta. A hajrában Haris Tabakovic fejes góljával szépített a Mönchengladbach, ám egyenlíteni nem tudott, s már hét bajnoki óta nyeretlen. A Freiburg 15 tétmérkőzés óta veretlen hazai pályán, sorozatban az ötödik sikerét aratta otthon. 2–1

NÉMET BUNDESLIGA
23. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Freiburg–Mönchengladbach 2–1 (Ginter 38., I. Matanovic 74., ill. Tabakovic 85.)
Később
17.30: St. Pauli–Werder Bremen (Tv: Arena4)
19.30: Heidenheim–VfB Stuttgart

Szombaton játszották
RB Leipzig–Borussia Dortmund 2–2 (Baumgartner 20., 39., ill. Romulo 50. – öngól, F. Silva 90+5.)
Bayern München–Eintracht Frankfurt 3–2 (Pavlovic 16., Kane 20., 68., ill. Burkadt 77. – 11-esből, Kalimuendo 86.)
1. FC Köln–Hoffenheim 2–2 (Ache 15., El Mala 63., ill. Kabak 45., Kramaric 60.)
Union Berlin–Bayer Leverkusen 1–0 (R. Khedira 28.)
Wolfsburg–Augsburg 2–3 (Gerhardt 41., Siogai 70., ill. Ribeiro 59., Gregoritsch 87. – 11-esből, Rexhbecaj 90+3.)
Pénteken játszották
Mainz–Hamburg 1–1 (Amiri 42., ill. Fábio Vieira 64.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Bayern München23193185–21+6460
  2. Borussia Dortmund23157149–22+2752
  3. Hoffenheim23144549–30+1946
  4. Stuttgart22133641–29+1242
  5. RB Leipzig23125644–32+1241
  6. Bayer Leverkusen22123743–28+1539
  7. Freiburg2396834–37–333
  8. Eintracht Frankfurt2387846–49–331
  9. Union Berlin2377929–37–828
10. Augsburg23841128–41–1328
11. Hamburg2268825–32–726
12. 1. FC Köln23661133–39–624
13. Mainz23571126–38–1222
14. Mönchengladbach23571126–39–1322
15. Wolfsburg23551333–49–1620
16. Werder Bremen22471122–42–2019
17. St. Pauli22451320–39–1917
18. Heidenheim22341519–48–2913

 

