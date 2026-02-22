Továbbra is remekel hazai pályán a Freiburg
A 38. percben nagy bedobás után Matthias Ginter a bal alsóba kanalazta a labdát, ezzel került előnybe a Freiburg. Bő negyedórával a meccs vége előtt kétgólosra nőtt a különbség, Moritz Nicolas odatenyerelte a labdát Igor Matanovic elé, aki az üres kapuba passzolta. A hajrában Haris Tabakovic fejes góljával szépített a Mönchengladbach, ám egyenlíteni nem tudott, s már hét bajnoki óta nyeretlen. A Freiburg 15 tétmérkőzés óta veretlen hazai pályán, sorozatban az ötödik sikerét aratta otthon. 2–1
NÉMET BUNDESLIGA
23. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Freiburg–Mönchengladbach 2–1 (Ginter 38., I. Matanovic 74., ill. Tabakovic 85.)
Később
17.30: St. Pauli–Werder Bremen (Tv: Arena4)
19.30: Heidenheim–VfB Stuttgart
Szombaton játszották
RB Leipzig–Borussia Dortmund 2–2 (Baumgartner 20., 39., ill. Romulo 50. – öngól, F. Silva 90+5.)
Bayern München–Eintracht Frankfurt 3–2 (Pavlovic 16., Kane 20., 68., ill. Burkadt 77. – 11-esből, Kalimuendo 86.)
1. FC Köln–Hoffenheim 2–2 (Ache 15., El Mala 63., ill. Kabak 45., Kramaric 60.)
Union Berlin–Bayer Leverkusen 1–0 (R. Khedira 28.)
Wolfsburg–Augsburg 2–3 (Gerhardt 41., Siogai 70., ill. Ribeiro 59., Gregoritsch 87. – 11-esből, Rexhbecaj 90+3.)
Pénteken játszották
Mainz–Hamburg 1–1 (Amiri 42., ill. Fábio Vieira 64.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|23
|19
|3
|1
|85–21
|+64
|60
|2. Borussia Dortmund
|23
|15
|7
|1
|49–22
|+27
|52
|3. Hoffenheim
|23
|14
|4
|5
|49–30
|+19
|46
|4. Stuttgart
|22
|13
|3
|6
|41–29
|+12
|42
|5. RB Leipzig
|23
|12
|5
|6
|44–32
|+12
|41
|6. Bayer Leverkusen
|22
|12
|3
|7
|43–28
|+15
|39
|7. Freiburg
|23
|9
|6
|8
|34–37
|–3
|33
|8. Eintracht Frankfurt
|23
|8
|7
|8
|46–49
|–3
|31
|9. Union Berlin
|23
|7
|7
|9
|29–37
|–8
|28
|10. Augsburg
|23
|8
|4
|11
|28–41
|–13
|28
|11. Hamburg
|22
|6
|8
|8
|25–32
|–7
|26
|12. 1. FC Köln
|23
|6
|6
|11
|33–39
|–6
|24
|13. Mainz
|23
|5
|7
|11
|26–38
|–12
|22
|14. Mönchengladbach
|23
|5
|7
|11
|26–39
|–13
|22
|15. Wolfsburg
|23
|5
|5
|13
|33–49
|–16
|20
|16. Werder Bremen
|22
|4
|7
|11
|22–42
|–20
|19
|17. St. Pauli
|22
|4
|5
|13
|20–39
|–19
|17
|18. Heidenheim
|22
|3
|4
|15
|19–48
|–29
|13