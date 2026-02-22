Simán megverte a Dortmundot, és csoportelső lett a Győr a női kézilabda BL-ben

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 14. FORDULÓ
A-CSOPORT
GYŐRI AUDI ETO KC–BORUSSIA DORTMUND (német) 39–28 (24–17)
Győr, 4011 néző. V: Dojcsinov, Gorecov (bolgárok)
GYŐR: Sako – Hovden 3, Housheer 4 (2), STANKO 7, DULFER 6, DE PAULA 8, Van Wetering 2. Csere: SZEMEREY (kapus), Breistöl, Fodor Cs. 3, Hagman, K. Jörgensen 2, V. Kristiansen 3, Keceli-Mészáros 1, Zákányi. Edző: Per Johansson
DORTMUND: Wachter – Vollebregt 4, Van Maurik 1, E. Olsson 1, Bleckmann 3, Grijseels 3, Husebö 1. Csere: Szikora (kapus), ANTL 5, D. Lassource 4 (3), NESTAKER 6, Egeling. Edző: Henk Groener
Az eredmény alakulása. 8. perc: 6–4. 14. p.: 11–8. 18. p.: 15–10. 21. p.: 17–13. 27. p.: 22–16. 38. p.: 28–20. 44. p.: 30–23. 52. p.: 33–25. 56. p.: 36–26
Kiállítások: 6, ill. 2 perc
Hétméteresek: 3/2, ill. 3/3
MESTERMÉRLEG
Per Johansson: – Az első félidő hatékony támadójátékot hozott, sok gól esett. A Dortmund alaposan megdolgoztatott bennünket, a védekezésünk a második félidőben lett kellően feszes. Nehéz időszakon és két vereségen vagyunk túl, így most jó érzés a csoport első helyén végezni.
Henk Groener: – Keményen odatettük magunkat a Győr otthonában, az első harminc percben ezzel együtt túl sokat hibáztunk. A fordulás után jobban játszottunk, meglepetést ugyan nem szerezhettünk, de elégedetlenek sem lehetünk.
ÖSSZEFOGLALÓ
„Csenge, Csenge” – éltette az ETO balszélsőjét a győri közönség a Dortmund elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést megelőzően. Fodor Csenge ugyanis a meccs előtt nem sokkal terjedelmes bejegyzésben reagált Golovin Vlagyimir szavaira. A szövetségi kapitány korábban a kerethirdetéskor úgy fogalmazott, azzal, hogy a szélső „nem akar jönni”, nem tud mit tenni.
A győriekhez kapcsolódó hír az is, hogy az együttes kerete dán beállóval bővült, Ida-Marie Dahl az idény végéig írt alá, ám a 27 éves kézilabdázó a BVB ellen még nem szerepelt a keretben. Bevetésre várt viszont viszont két fiatal, Keceli-Mészáros Renáta és Zákányi Janka.
Kellett pár perc, mire elérte „üzemi hőfokát” a győri csapat támadásban, majd Bruna De Paula és Tjasa Stanko vezetésével két-háromgólos előnyt épített fel az ETO. A félidő felénél Emilie Hovden elegáns ejtésével már 12–8-ra vezettek a hazaiak. A sérülések miatt kényszerből hetek óta beállókánt játszó Kelly Dulfer is jól teljesített, négy lövésből négy gólnál tartott. Forgatta játékosait Per Johansson, Veronica Kristiansen és Fodor is feliratkozott a gólszerzők közé, míg De Paula a 26. percben már hétnél tartott.
Fél óra alatt negyvenegy gól esett, a 24–17-es győri vezetés mutatta, hogy a védekezés hatékonysága mindkét oldalon elmaradt a remélttől. A szünetben bemutatkozott a közönségnek Dahl, a beálló szerint csodálatos közegbe érkezett, hatalmas szeretett fogadták és nagyon várja, hogy segíthessen az ETO-nak.
Stanko nem akart lemaradni De Paulától, a szlovén irányító a 34. percben már hatodjára talált be a dortmundi kapuba. Magabiztos előnye tudatában kissé pontatlanná vált az ETO, három támadás alatt is elszórta a labdát a hazai együttes, de hatnál közelebb így sem férkőzött a BVB. Némi aggodalomra adott okot, hogy De Paula egy támadást követően lent maradt, de nem sokkal később már játékra jelentkezett.
Szikora Melinda a dortmundi kapuban hetest hárított, míg a túloldalon jól szállt be Szemerey Zsófi, a válogatott kapus húsz perc alatt hat védésig jutott. Dulfer is tartotta a lépést Stankóékkal, a hat lövéséből mind a hatot gólra váltó holland légiósnak ez volt az egyik legjobb ETO-meccse. A dortmundiak közül Guro Nestaker tűnt ki a leginkább, a norvég balátlövő hatalmas bombát ragasztott Szemerey kapujába.
Öt perccel a vége előtt már tízig számolhatott a győri közönség, amely a pályára küldött két fiatalt is nagy üdvrivalgással fogadta. Sőt, Keceli-Mészáros meg is szerezte első BL-gólját! A kisalföldiek 39–28-ra nyertek, ezzel az élen zártak az A-csoportban. Az ETO a negyeddöntőben a Debrecen–Odense párharc győztesével találkozik, míg a Dortmund az FTC-vel mérkőzik meg a rájátszásban.
EGYENES KIESÉSES SZAKASZ
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT
Borussia Dortmund (német)–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA
DVSC SCHAEFFLER–Odense (dán)
Ikast (dán)–Gloria Bistrita (román)
Podravka (horvát)–Esbjerg (dán)
Az elöl álló csapatok a pályaválasztók az első mérkőzésen.
A NEGYEDDÖNTŐBEN
Borussia Dortmund (német)/FTC-RAIL CARGO HUNGARIA– Metz (francia)
DVSC SCHAEFFLER/Odense (dán)–GYŐRI AUDI ETO KC
Ikast (dán)/Gloria Bistrita (román)–Brest (francia)
Podravka (horvát)/Esbjerg (dán)–CSM Bucuresti (román)
Az elöl álló csapatok a pályaválasztók az első mérkőzésen.
|AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
|1. GYŐR
|14
|12
|–
|2
|467–363
|+104
|24
|2. Metz
|14
|12
|–
|2
|453–364
|+89
|24
|3. Esbjerg
|14
|9
|1
|4
|462–422
|+40
|19
|4. Gloria Bistrita
|14
|8
|–
|6
|420–435
|–15
|16
|5. DEBRECEN
|14
|6
|–
|8
|408–428
|–20
|12
|6. Borussia Dortmund
|14
|4
|–
|10
|387–449
|–62
|8
|7. Storhamar
|14
|3
|–
|11
|371–405
|–34
|6
|8. Buducsnoszt
|14
|1
|1
|12
|341–443
|–102
|3
PERCRŐL PERCRE