Simán megverte a Dortmundot, és csoportelső lett a Győr a női kézilabda BL-ben

2026.02.22. 17:30
Bruna de Paula ismét csapata egyik legjobbja volt (Fotó: Nagy Gábor)
Egy híján negyvenig jutott a Dortmund ellen a győri női kézicsapat a Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó meccsén, amelyen Per Johansson két fiatal magyar játékosnak is lehetőséget adott.

 

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 14. FORDULÓ
A-CSOPORT
GYŐRI AUDI ETO KC–BORUSSIA DORTMUND (német) 39–28 (24–17)
Győr, 4011 néző. V: Dojcsinov, Gorecov (bolgárok)
GYŐR: Sako – Hovden 3, Housheer 4 (2), STANKO 7, DULFER 6, DE PAULA 8, Van Wetering 2. Csere: SZEMEREY (kapus), Breistöl, Fodor Cs. 3, Hagman, K. Jörgensen 2, V. Kristiansen 3, Keceli-Mészáros 1, Zákányi. Edző: Per Johansson
DORTMUND: Wachter – Vollebregt 4, Van Maurik 1, E. Olsson 1, Bleckmann 3, Grijseels 3, Husebö 1. Csere: Szikora (kapus), ANTL 5, D. Lassource 4 (3), NESTAKER 6, Egeling. Edző: Henk Groener
Az eredmény alakulása. 8. perc: 6–4. 14. p.: 11–8. 18. p.: 15–10. 21. p.: 17–13. 27. p.: 22–16. 38. p.: 28–20. 44. p.: 30–23. 52. p.: 33–25. 56. p.: 36–26
Kiállítások: 6, ill. 2 perc
Hétméteresek: 3/2, ill. 3/3
MESTERMÉRLEG
Per Johansson: – Az első félidő hatékony támadójátékot hozott, sok gól esett. A Dortmund alaposan megdolgoztatott bennünket, a védekezésünk a második félidőben lett kellően feszes. Nehéz időszakon és két vereségen vagyunk túl, így most jó érzés a csoport első helyén végezni.
Henk Groener: – Keményen odatettük magunkat a Győr otthonában, az első harminc percben ezzel együtt túl sokat hibáztunk. A fordulás után jobban játszottunk, meglepetést ugyan nem szerezhettünk, de elégedetlenek sem lehetünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

„Csenge, Csenge” – éltette az ETO balszélsőjét a győri közönség a Dortmund elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést megelőzően. Fodor Csenge ugyanis a meccs előtt nem sokkal terjedelmes bejegyzésben reagált Golovin Vlagyimir szavaira. A szövetségi kapitány korábban a kerethirdetéskor úgy fogalmazott, azzal, hogy a szélső „nem akar jönni”, nem tud mit tenni.

A győriekhez kapcsolódó hír az is, hogy az együttes kerete dán beállóval bővült, Ida-Marie Dahl az idény végéig írt alá, ám a 27 éves kézilabdázó a BVB ellen még nem szerepelt a keretben. Bevetésre várt viszont viszont két fiatal, Keceli-Mészáros Renáta és Zákányi Janka.

Fotó: Nagy Gábor

Kellett pár perc, mire elérte „üzemi hőfokát” a győri csapat támadásban, majd Bruna De Paula és Tjasa Stanko vezetésével két-háromgólos előnyt épített fel az ETO. A félidő felénél Emilie Hovden elegáns ejtésével már 12–8-ra vezettek a hazaiak. A sérülések miatt kényszerből hetek óta beállókánt játszó Kelly Dulfer is jól teljesített, négy lövésből négy gólnál tartott. Forgatta játékosait Per Johansson, Veronica Kristiansen és Fodor is feliratkozott a gólszerzők közé, míg De Paula a 26. percben már hétnél tartott.

Fél óra alatt negyvenegy gól esett, a 24–17-es győri vezetés mutatta, hogy a védekezés hatékonysága mindkét oldalon elmaradt a remélttől. A szünetben bemutatkozott a közönségnek Dahl, a beálló szerint csodálatos közegbe érkezett, hatalmas szeretett fogadták és nagyon várja, hogy segíthessen az ETO-nak.

Stanko nem akart lemaradni De Paulától, a szlovén irányító a 34. percben már hatodjára talált be a dortmundi kapuba. Magabiztos előnye tudatában kissé pontatlanná vált az ETO, három támadás alatt is elszórta a labdát a hazai együttes, de hatnál közelebb így sem férkőzött a BVB. Némi aggodalomra adott okot, hogy De Paula egy támadást követően lent maradt, de nem sokkal később már játékra jelentkezett.

Fotó: Nagy Gábor

Szikora Melinda a dortmundi kapuban hetest hárított, míg a túloldalon jól szállt be Szemerey Zsófi, a válogatott kapus húsz perc alatt hat védésig jutott. Dulfer is tartotta a lépést Stankóékkal, a hat lövéséből mind a hatot gólra váltó holland légiósnak ez volt az egyik legjobb ETO-meccse. A dortmundiak közül Guro Nestaker tűnt ki a leginkább, a norvég balátlövő hatalmas bombát ragasztott Szemerey kapujába.

Öt perccel a vége előtt már tízig számolhatott a győri közönség, amely a pályára küldött két fiatalt is nagy üdvrivalgással fogadta. Sőt, Keceli-Mészáros meg is szerezte első BL-gólját! A kisalföldiek 39–28-ra nyertek, ezzel az élen zártak az A-csoportban. Az ETO a negyeddöntőben a Debrecen–Odense párharc győztesével találkozik, míg a Dortmund az FTC-vel mérkőzik meg a rájátszásban.

EGYENES KIESÉSES SZAKASZ
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT
Borussia Dortmund (német)–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA
DVSC SCHAEFFLER–Odense (dán)
Ikast (dán)–Gloria Bistrita (román)
Podravka (horvát)–Esbjerg (dán)
Az elöl álló csapatok a pályaválasztók az első mérkőzésen. 

A NEGYEDDÖNTŐBEN
Borussia Dortmund (német)/FTC-RAIL CARGO HUNGARIA– Metz (francia)
DVSC SCHAEFFLER/Odense (dán)–GYŐRI AUDI ETO KC
Ikast (dán)/Gloria Bistrita (román)–Brest (francia)
Podravka (horvát)/Esbjerg (dán)–CSM Bucuresti (román)
Az elöl álló csapatok a pályaválasztók az első mérkőzésen. 

AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE       
1. GYŐR14122467–363+104 24 
2. Metz14122453–364+89 24 
3. Esbjerg14914462–422+40 19 
4. Gloria Bistrita1486420–435–15 16 
5. DEBRECEN1468408–428–20 12 
6. Borussia Dortmund14410387–449–62 
7. Storhamar14311371–405–34 
8. Buducsnoszt141112341–443–102 

 

 

PERCRŐL PERCRE

