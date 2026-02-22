Az aranyak és érmek számában is totális norvég fölény – íme, a milánói-cortinai téli olimpia végső éremtáblázata
Norvégia toronymagasan végzett az első helyen. Összesen 18 aranyat szereztek versenyzői – ennek harmadát egyedül a sífutó Johannes Hösflot Kaebo nyerte meg –, ez kettővel több, mint a skandináv ország korábbi csúcsa.
A magyar küldöttség nem szerzett érmet. A legjobb eredménye egy negyedik helyezés volt, ezt Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei érte el páros műkorcsolyában. Kim Minseok gyorskorcsolyában 1500 méteren hetedik lett, ez volt a második legjobb helyezésünk.
Ország
Arany
Ezüst
Bronz
Éremszám
|1. Norvégia
18
12
11
41
|2. Egyesült Államok
12
12
9
33
|3. Hollandia
10
7
3
20
|4. Olaszország
10
6
14
30
|5. Németország
8
10
8
26
|6. Franciaország
8
9
6
23
|7. Svédország
8
6
4
18
|8. Svájc
6
9
8
23
|9. Ausztria
5
8
5
18
|10. Japán
5
7
12
24
|11. Kanada
5
7
9
21
|12. Kína
5
4
6
15
|13. Dél-Korea
3
4
3
10
|14. Ausztrália
3
2
1
6
|15. Nagy-Britannia
3
1
1
5
|16. Csehország
2
2
1
5
|17. Szlovénia
2
1
1
4
|18. Spanyolország
1
–
2
3
|19. Brazília
1
–
–
1
|20. Kazahsztán
1
–
–
1
|21. Lengyelország
–
3
1
4
|22. Új-Zéland
–
2
1
3
|23. Finnország
–
1
5
6
|24. Lettország
–
1
1
2
|25. Dánia
–
1
–
1
|26. Észtország
–
1
–
1
|27. Grúzia
–
1
–
1
|28. Bulgária
–
–
2
2
|29. Belgium
–
–
1
1
A semleges színekben induló egyéni sportolók érmeit a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem rangsorolta az éremtáblázaton.