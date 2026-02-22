Nemzeti Sportrádió

Az aranyak és érmek számában is totális norvég fölény – íme, a milánói-cortinai téli olimpia végső éremtáblázata

2026.02.22. 17:59
Fotó: olympics.com/en/milano-cortina-2026
A milánói-cortinai téli olimpián 116 számban osztottak érmeket. A norvégok 18 arannyal és 41 éremmel végeztek az első helyen, mindkét mutatóban messze a mezőny fölé nőve.

 

Norvégia toronymagasan végzett az első helyen. Összesen 18 aranyat szereztek versenyzői – ennek harmadát egyedül a sífutó Johannes Hösflot Kaebo nyerte meg –, ez kettővel több, mint a skandináv ország korábbi csúcsa.

A magyar küldöttség nem szerzett érmet. A legjobb eredménye egy negyedik helyezés volt, ezt Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei érte el páros műkorcsolyában. Kim Minseok gyorskorcsolyában 1500 méteren hetedik lett, ez volt a második legjobb helyezésünk.

Ország

Arany

Ezüst

Bronz

Éremszám

1. Norvégia

18

12

11

41

2. Egyesült Államok

12

12

9

33

3. Hollandia

10

7

3

20

4. Olaszország

10

6

14

30

5. Németország

8

10

8

26

6. Franciaország

8

9

6

23

7. Svédország

8

6

4

18

8. Svájc

6

9

8

23

9. Ausztria

5

8

5

18

10. Japán

5

7

12

24

11. Kanada

5

7

9

21

12. Kína

5

4

6

15

13. Dél-Korea

3

4

3

10

14. Ausztrália

3

2

1

6

15. Nagy-Britannia

3

1

1

5

16. Csehország

2

2

1

5

17. Szlovénia

2

1

1

4

18. Spanyolország

1

2

3

19. Brazília

1

1

20. Kazahsztán

1

1

21. Lengyelország

3

1

4

22. Új-Zéland

2

1

3

23. Finnország

1

5

6

24. Lettország

1

1

2

25. Dánia

1

1

26. Észtország

1

1

27. Grúzia

1

1

28. Bulgária

2

2

29. Belgium

1

1

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026 – AZ ÉREMTÁBLÁZAT VÉGEREDMÉNYE

A semleges színekben induló egyéni sportolók érmeit a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem rangsorolta az éremtáblázaton.

 

