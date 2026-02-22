Az aranyak és érmek számában is totális norvég fölény – íme, a milánói-cortinai téli olimpia végső éremtáblázata

Norvégia toronymagasan végzett az első helyen. Összesen 18 aranyat szereztek versenyzői – ennek harmadát egyedül a sífutó Johannes Hösflot Kaebo nyerte meg –, ez kettővel több, mint a skandináv ország korábbi csúcsa.

A magyar küldöttség nem szerzett érmet. A legjobb eredménye egy negyedik helyezés volt, ezt Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei érte el páros műkorcsolyában. Kim Minseok gyorskorcsolyában 1500 méteren hetedik lett, ez volt a második legjobb helyezésünk.

Ország Arany Ezüst Bronz Éremszám 1. Norvégia 18 12 11 41 2. Egyesült Államok 12 12 9 33 3. Hollandia 10 7 3 20 4. Olaszország 10 6 14 30 5. Németország 8 10 8 26 6. Franciaország 8 9 6 23 7. Svédország 8 6 4 18 8. Svájc 6 9 8 23 9. Ausztria 5 8 5 18 10. Japán 5 7 12 24 11. Kanada 5 7 9 21 12. Kína 5 4 6 15 13. Dél-Korea 3 4 3 10 14. Ausztrália 3 2 1 6 15. Nagy-Britannia 3 1 1 5 16. Csehország 2 2 1 5 17. Szlovénia 2 1 1 4 18. Spanyolország 1 – 2 3 19. Brazília 1 – – 1 20. Kazahsztán 1 – – 1 21. Lengyelország – 3 1 4 22. Új-Zéland – 2 1 3 23. Finnország – 1 5 6 24. Lettország – 1 1 2 25. Dánia – 1 – 1 26. Észtország – 1 – 1 27. Grúzia – 1 – 1 28. Bulgária – – 2 2 29. Belgium – – 1 1 TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026 – AZ ÉREMTÁBLÁZAT VÉGEREDMÉNYE

A semleges színekben induló egyéni sportolók érmeit a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem rangsorolta az éremtáblázaton.