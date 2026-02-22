NB I: Paksi FC–ETO FC

LABDARÚGÓ NB I

23. FORDULÓ

PAKSI FC–ETO FC – élőben az NSO-n!

Paks, Fehérvári úti Stadion, 17.30 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Antal P.

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

♦ A forduló kezdete előtt 4. tolnaiak és az 1. helyezett győriek 23-szor csaptak össze a legfelső osztályban, ahol az örökmérleg 5 paksi siker, 9 döntetlen és 9 ETO-győzelem.

♦ A győri csapat már 6 meccses veretlenségi sorozatban van a paksiakkal szemben (2 diadal, 4 iksz), ebben a bajnokságban pedig úgy ikszeltek 2-szer, hogy a hajrára az éppen aktuális vendégcsapat emberhátrányba került, ám ezt a házigazda nem tudta kihasználni.

♦ Az atomvárosban 11-szer találkoztak, ebből 4-szer született hazai siker, 5 iksz és 2 győri diadal mellett (2011 augusztusában és 2014 márciusában egyaránt 2–1-re nyert az ETO). A 2014. júliusi 2–0 a Paks máig utolsó diadala ebben a párharcban. Tavaly februárban 1–1-et, júliusban 3–3-at játszottak. Utóbbi meccsen a háromszor is vezető győrieknél Tóth Rajmund kiállítása miatt a 70. perctől már csak tízen voltak pályán.

♦ A paksiak az előző 3 bajnoki találkozójukat úgy vesztették el, hogy a félidőben még rendre döntetlenre álltak. Minimum 3-as vereségsorozata legutóbb a 2023–2024-es bajnokság végén a 25. és a 29. forduló között volt Bognár György együttesének, amely akkor sorozatban 5 bajnokit bukott el.

♦ Az ETO 2 döntetlen után a Kisvárda elleni 1–0-val visszatért a győzelem útjára, így már sorozatban a 9. bajnoki mérkőzésén nem kapott ki – ez a leghosszabb veretlenségi széria most az NB I-ben.

♦ A tolnaiak pontosan a pontjaik felét zsebelték be otthon, a mérlegük 5–3–3, ezzel a tabella felső harmadában vannak, viszont a legutóbbi két hazai meccsüket egy-egy góllal elveszítettek (0–1 az FTC, 1–2 a DVTK ellen).

♦ A Győr idegenben 6–4–1-es mérleget tud felmutatni, ezzel 2. a vendégtabellán, ráadásul a legtöbb gólt szerezte (27) és a legjobb a gólkülönbsége (+14). Ebben az bajnokságban egyedül Kisvárdán maradt alul (2–3).