Női kézilabda BL: a Dortmund vár az FTC-re, a DVSC a Győrrel meccselhet a final fourért – így nézi ki a folytatás

2026.02.22. 17:50
Az FTC a Dortmund ellen folytatja a rájátszásban (Fotó: fradi.hu)
női kézi BL női kézilabda DVSC Schaeffler női kézilabda Bajnokok Ligája Győri Audi ETO KC női kézilabda BL FTC-Rail Cargo Hungaria
Véget ért a csoportkör a női kézilabda Bajnokok Ligájában, és ezzel kialakult az egyenes kieséses szakasz ágrajza. A Ferencvárosra a Dortmund, a DVSC-re az Odense vár a rájátszásban, a negyeddöntőbe jutó Győri ETO a Loki párharcának győztesével találkozik a budapesti final fourért, míg a Fradi továbbjutása esetén a két magyarral felálló Metzcel mérkőzhet a nyolc között.

 

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 14. (UTOLSÓ) FORDULÓ
A-CSOPORT
GYŐRI AUDI ETO KC–BORUSSIA DORTMUND (német) 39–28 (24–17) 
DVSC SCHAEFFLER–BUDUCSNOSZT PODGORICA (montenegrói) 32–30 (16–16) 
Metz Handball (francia)–Team Esbjerg (dán) 40–26 (16–12)
Ld: Bouktit 9, Borg 8, ill. Reistad 5, Hansen 4
Storhamar HE (norvég)–Gloria Bistrita (román) 30–34 (12–14)
Ld: Obaidli 8, Mála 6, ill. Nüsser, Stoica 7-7

AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
1. GYŐR14122467–363+104 24 
2. Metz14122453–364+89 24 
3. Esbjerg14914462–422+40 19 
4. Gloria Bistrita1486420–435–15 16 
5. DEBRECEN1468408–428–20 12 
6. Borussia Dortmund14410387–449–62 
7. Storhamar14311371–405–34 
8. Buducsnoszt141112341–443–102 
Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmények rangsoroltak. Az első két helyezett közvetlenül a negyeddöntőbe jutott, a 3-6. helyezettek keresztbe játszanak oda-visszavágós párharcot a legjobb nyolc közé kerülésért.


EGYENES KIESÉSES SZAKASZ
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT
Borussia Dortmund (német)–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA
DVSC SCHAEFFLER–Odense (dán)
Ikast (dán)–Gloria Bistrita (román)
Podravka (horvát)–Esbjerg (dán)
Az elöl álló csapatok a pályaválasztók az első mérkőzésen. 

A NEGYEDDÖNTŐBEN
Borussia Dortmund (német)/FTC-RAIL CARGO HUNGARIA– Metz (francia)
DVSC SCHAEFFLER/Odense (dán)–GYŐRI AUDI ETO KC
Ikast (dán)/Gloria Bistrita (román)–Brest (francia)
Podravka (horvát)/Esbjerg (dán)–CSM Bucuresti (román)
Az elöl álló csapatok a pályaválasztók az első mérkőzésen. 

Az egyenes kieséses szakasz ágrajza (Fotó: EHF)

 

