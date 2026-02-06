Már a Juventus is figyeli az ifi BL-ben triplázó Kovács Bendegúzt – sajtóhír

A német sport1.de híre szerint a Juventus figyeli Kovács Bendegúzt. Az utánpótlás-válogatott magyar csatár kedden háromszor talált be az AZ színeiben a Borussia Dortmund elen 4–0-ra megnyert ifjúsági Bajnokok Ligája-mérkőzésen, így főszerepet játszott csapata továbbjutásában.

A német sajtóban már korábban is megjelent a torinóiak érdeklődése, emellett említették az Aston Villát, valamint a Stuttgartot is mint az „új Woltemade” lehetséges következő állomáshelyét.

A 18 éves játékost ugyanis a Newcastle támadójához hasonlítják, nemcsak magassága, hanem játékstílusa miatt is. Kiemelik, hogy 199 centiméteres magassága ellenére nem tűnik sem lassúnak, sem nehézkesnek, éppen ellenkezőleg.

Kovács 2021 nyarán került Hollandiába, de tavaly nyáron lemondott róla az Ajax. Ezt követően került az Alkmaarhoz, és ebben az idényben minden sorozatot figyelembe véve 23 meccsen 22 gólnál jár, sőt, bevette az Ajax kapuját is.

„Igazi gólgép. Erős fizikuma és fejelőképessége mellett lenyűgöző a gólveszélyessége, a befejezőképessége és a magasságához képest szokatlanul kifinomult technikája is. Kovács abszolút győztes típus, a fiatal Erling Haalandra emlékeztet.”