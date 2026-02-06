Nemzeti Sportrádió

Már a Juventus is figyeli az ifi BL-ben triplázó Kovács Bendegúzt – sajtóhír

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2026.02.06. 14:18
Kovács Bendegúzt nagy klubok figyelik (Fotó: Getty Images)
Címkék
légiósok Kovács Bendegúz AZ Alkmaar
Kovács Bendegúz kedden triplázott az alkmaari AZ színeiben a Borussia Dortmund ellen 4–0-ra megnyert labdarúgó ifjúsági Bajnokok Ligája-mérkőzésen, így főszerepet játszott csapata továbbjutásában.

A német sport1.de híre szerint a Juventus figyeli Kovács Bendegúzt. Az utánpótlás-válogatott magyar csatár kedden háromszor talált be az AZ színeiben a Borussia Dortmund elen 4–0-ra megnyert ifjúsági Bajnokok Ligája-mérkőzésen, így főszerepet játszott csapata továbbjutásában.

A német sajtóban már korábban is megjelent a torinóiak érdeklődése, emellett említették az Aston Villát, valamint a Stuttgartot is mint az „új Woltemade” lehetséges következő állomáshelyét.

A 18 éves játékost ugyanis a Newcastle támadójához hasonlítják, nemcsak magassága, hanem játékstílusa miatt is. Kiemelik, hogy 199 centiméteres magassága ellenére nem tűnik sem lassúnak, sem nehézkesnek, éppen ellenkezőleg.

Kovács 2021 nyarán került Hollandiába, de tavaly nyáron lemondott róla az Ajax. Ezt követően került az Alkmaarhoz, és ebben az idényben minden sorozatot figyelembe véve 23 meccsen 22 gólnál jár, sőt, bevette az Ajax kapuját is.

„Igazi gólgép. Erős fizikuma és fejelőképessége mellett lenyűgöző a gólveszélyessége, a befejezőképessége és a magasságához képest szokatlanul kifinomult technikája is. Kovács abszolút győztes típus, a fiatal Erling Haalandra emlékeztet.”

 

légiósok Kovács Bendegúz AZ Alkmaar
Legfrissebb hírek

Csoboth Kevin Újpesten edzett, a jövő héten pedig visszatér Svájcba

Légiósok
4 órája

A Sigma Olomuc Baráth Pétert is benevezte a Konferencialigára

Európa-konferencialiga
8 órája

Gera Dániel: Érdekelt, hogy százezer néző előtt futballozzak

Minden más foci
10 órája

Hivatalos: Kleinheisler László a Csíkszereda játékosa lett

Légiósok
Tegnap, 9:52

„Már az elején tudtam, hogy a Salzburgot választom” – Szoboszlai Dominik útját járná be Redzic Damir

Légiósok
2026.02.04. 18:49

A Salzburg sportigazgatója Redzicről: Gyors és tanulékony!

Légiósok
2026.02.04. 10:10

Redzic Damir Salzburgban folytatja – hivatalos

Légiósok
2026.02.03. 18:09

Ifjúsági BL: Kovács Bendegúz triplázott a Dortmund ellen

Légiósok
2026.02.03. 16:14
Ezek is érdekelhetik