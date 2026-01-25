Sokba került a kihagyott büntető, simán nyert a Stuttgart a Gladbach otthonában
Hazai fölényt hozott az első félidő nyitánya, de a gólszerzés ezzel együtt elmaradt, dacára annak, hogy a „csikók” a 13. percben 11-est rúghattak – a labda mögé a korábban Debrecenben és Diósgyőrben is megforduló center, Haris Tabakovic állt, de lövését Nübel kikapta a jobb alsó sarokból. A kihagyott lehetőség a 30. percben megbosszulta magát: egy jobb oldalról érkező beadást nem tudtak kivágni a védők, a lesipuskás Jamie Leweling pedig jobb alsóba lőtt.
A játékot a fordulás után is a sváb együttes irányította, s a játékrész második felében további gólokat szerzett: a 67. percben Führich sarokrúgása Joseph Scally hátáról pattant a saját kapujába, míg hét perccel később Deniz Undav lövését ütötte a kapufára Moritz Nicolas – a kapus pechjére a labda onnan a hálóba pattant, így a Stuttgart – a szombaton diadalmaskodó RB Leipgziget megelőzve – feljött a BL-indulást érő negyedik helyre. 0–3
NÉMET BUNDESLIGA
19. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Mönchengladbach–VfB Stuttgart 0–3 (Leweling 30., Scally 67. – öngól, Undav 74.)
17.30: Freiburg–1. FC Köln (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Union Berlin–Borussia Dortmund 0–3 (Can 10. – 11-esből, N. Schlotterbeck 53., Beier 84.)
Bayern München–Augsburg 1–2 (Ito 23., ill. Chaves 75., Massengo 81.)
Eintracht Frankfurt–Hoffenheim 1–3 (Kalimuendo 18., ill. Moerstedt 52., Kabak 60., Amenda 65. – öngól)
Heidenheim–RB Leipzig 0–3 (Baku 62., Nusa 68., Raum 70.)
Bayer Leverkusen–Werder Bremen 1–0 (L. Vázquez 37.)
Mainz–Wolfsburg 3–1 (P. Tietz 68., Bell 73., Amiri 83. – 11-esből, ill. Amura 3.)
Pénteken játszották
St. Pauli–Hamburg 0–0
|A BUNDESLIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|19
|16
|2
|1
|72–16
|+56
|50
|2. Borussia Dortmund
|19
|12
|6
|1
|38–17
|+21
|42
|3. Hoffenheim
|18
|11
|3
|4
|38–22
|+16
|36
|4. Stuttgart
|19
|11
|3
|5
|36–26
|+10
|36
|5. RB Leipzig
|18
|11
|2
|5
|36–24
|+12
|35
|6. Bayer Leverkusen
|18
|10
|2
|6
|35–25
|+10
|32
|7. Eintracht Frankfurt
|19
|7
|6
|6
|39–42
|–3
|27
|8. Freiburg
|18
|6
|6
|6
|29–31
|–2
|24
|9. Union Berlin
|19
|6
|6
|7
|24–30
|–6
|24
|10. 1. FC Köln
|18
|5
|5
|8
|27–30
|–3
|20
|11. Mönchengladbach
|19
|5
|5
|9
|23–32
|–9
|20
|12. Wolfsburg
|19
|5
|4
|10
|28–41
|–13
|19
|13. Augsburg
|19
|5
|4
|10
|22–36
|–14
|19
|14. Hamburg
|18
|4
|6
|8
|17–27
|–10
|18
|15. Werder Bremen
|18
|4
|6
|8
|21–35
|–14
|18
|16. Mainz
|19
|3
|6
|10
|21–32
|–11
|15
|17. St. Pauli
|18
|3
|4
|11
|16–31
|–15
|13
|18. Heidenheim
|19
|3
|4
|12
|17–42
|–25
|13