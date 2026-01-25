Sokba került a kihagyott büntető, simán nyert a Stuttgart a Gladbach otthonában

Hazai fölényt hozott az első félidő nyitánya, de a gólszerzés ezzel együtt elmaradt, dacára annak, hogy a „csikók” a 13. percben 11-est rúghattak – a labda mögé a korábban Debrecenben és Diósgyőrben is megforduló center, Haris Tabakovic állt, de lövését Nübel kikapta a jobb alsó sarokból. A kihagyott lehetőség a 30. percben megbosszulta magát: egy jobb oldalról érkező beadást nem tudtak kivágni a védők, a lesipuskás Jamie Leweling pedig jobb alsóba lőtt.

A játékot a fordulás után is a sváb együttes irányította, s a játékrész második felében további gólokat szerzett: a 67. percben Führich sarokrúgása Joseph Scally hátáról pattant a saját kapujába, míg hét perccel később Deniz Undav lövését ütötte a kapufára Moritz Nicolas – a kapus pechjére a labda onnan a hálóba pattant, így a Stuttgart – a szombaton diadalmaskodó RB Leipgziget megelőzve – feljött a BL-indulást érő negyedik helyre. 0–3

NÉMET BUNDESLIGA

19. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Mönchengladbach–VfB Stuttgart 0–3 (Leweling 30., Scally 67. – öngól, Undav 74.)

17.30: Freiburg–1. FC Köln (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Union Berlin–Borussia Dortmund 0–3 (Can 10. – 11-esből, N. Schlotterbeck 53., Beier 84.)

Bayern München–Augsburg 1–2 (Ito 23., ill. Chaves 75., Massengo 81.)

Eintracht Frankfurt–Hoffenheim 1–3 (Kalimuendo 18., ill. Moerstedt 52., Kabak 60., Amenda 65. – öngól)

Heidenheim–RB Leipzig 0–3 (Baku 62., Nusa 68., Raum 70.)

Bayer Leverkusen–Werder Bremen 1–0 (L. Vázquez 37.)

Mainz–Wolfsburg 3–1 (P. Tietz 68., Bell 73., Amiri 83. – 11-esből, ill. Amura 3.)

Pénteken játszották

St. Pauli–Hamburg 0–0