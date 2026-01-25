Nemzeti Sportrádió

Sokba került a kihagyott büntető, simán nyert a Stuttgart a Gladbach otthonában

M. B.M. B.
2026.01.25. 17:27
Semmin nem jött össze a hazaiaknak ezen a meccsen, Scally például öngólt szerzett (Fotó: Getty Images)
VfB Stuttgart Bundesliga Borussia Mönchengladbach
A VfB Stuttgart 3–0-ra diadalmaskodott a Borussia Mönchengladbach vendégeként a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 19. fordulójában.

Hazai fölényt hozott az első félidő nyitánya, de a gólszerzés ezzel együtt elmaradt, dacára annak, hogy a „csikók” a 13. percben 11-est rúghattak – a labda mögé a korábban Debrecenben és Diósgyőrben is megforduló center, Haris Tabakovic állt, de lövését Nübel kikapta a jobb alsó sarokból. A kihagyott lehetőség a 30. percben megbosszulta magát: egy jobb oldalról érkező beadást nem tudtak kivágni a védők, a lesipuskás Jamie Leweling pedig jobb alsóba lőtt.

A játékot a fordulás után is a sváb együttes irányította, s a játékrész második felében további gólokat szerzett: a 67. percben Führich sarokrúgása Joseph Scally hátáról pattant a saját kapujába, míg hét perccel később Deniz Undav lövését ütötte a kapufára Moritz Nicolas – a kapus pechjére a labda onnan a hálóba pattant, így a Stuttgart – a szombaton diadalmaskodó RB Leipgziget megelőzve – feljött a BL-indulást érő negyedik helyre. 0–3

NÉMET BUNDESLIGA
19. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Mönchengladbach–VfB Stuttgart 0–3 (Leweling 30., Scally 67. – öngól, Undav 74.)
17.30: Freiburg–1. FC Köln (Tv: Arena4)

Szombaton játszották
Union Berlin–Borussia Dortmund 0–3 (Can 10. – 11-esből, N. Schlotterbeck 53., Beier 84.)
Bayern München–Augsburg 1–2 (Ito 23., ill. Chaves 75., Massengo 81.)
Eintracht Frankfurt–Hoffenheim 1–3 (Kalimuendo 18., ill. Moerstedt 52., Kabak 60., Amenda 65. – öngól)
Heidenheim–RB Leipzig 0–3 (Baku 62., Nusa 68., Raum 70.)
Bayer Leverkusen–Werder Bremen 1–0 (L. Vázquez 37.)
Mainz–Wolfsburg 3–1 (P. Tietz 68., Bell 73., Amiri 83. – 11-esből, ill. Amura 3.)
Pénteken játszották
St. Pauli–Hamburg 0–0

A BUNDESLIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Bayern München19162172–16+56 50 
2. Borussia Dortmund19126138–17+21 42 
3. Hoffenheim18113438–22+16 36 
4. Stuttgart19113536–26+10 36 
5. RB Leipzig18112536–24+12 35 
6. Bayer Leverkusen18102635–25+10 32 
7. Eintracht Frankfurt1976639–42–3 27 
8. Freiburg1866629–31–2 24 
9. Union Berlin1966724–30–6 24 
10. 1. FC Köln1855827–30–3 20 
11. Mönchengladbach1955923–32–9 20 
12. Wolfsburg19541028–41–13 19 
13. Augsburg19541022–36–14 19 
14. Hamburg1846817–27–10 18 
15. Werder Bremen1846821–35–14 18 
16. Mainz19361021–32–11 15 
17. St. Pauli18341116–31–15 13 
18. Heidenheim19341217–42–25 13 

 

 

