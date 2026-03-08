Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Nyíregyháza–Ferencváros 1–3

VÉGE

NB I: Kazincbarcika–DVSC 0–3

Kirúgták Dárdai Bencéék edzőjét – hivatalos

2026.03.08. 13:36
null
Távozott a Wolfsburg edzője (Fotó: Getty Images)
Címkék
német bajnokság Wolfsburg Dárdai Bence német labdarúgás edzőváltás
Menesztették posztjáról Daniel Bauert, a német labdarúgó-bajnokságban szereplő, Dárdai Bencét is foglalkoztató Wolfsburg vezetőedzőjét.

A 43 éves szakembernek azt követően bontották fel a szerződését, hogy a gárda szombaton hazai pályán 2–1-re kikapott az újonc Hamburgtól.

A Wolfsburg idei tíz bajnokijából csak egyet nyert meg, hét vereség és két döntetlen a további mérlege 2026-ban. Bauer tavaly novemberben ideiglenesen vette át a vezetőedzői posztot Paul Simonistól, decemberben nevezték ki hivatalosan. Ezt megelőzően 2016-tól óta különböző pozíciókban dolgozott a Wolfsburg akadémiáján.

Bauer helyét Dieter Hecking veszi át; a 61 éves tréner 2015-ben Német Kupát nyert a csapattal, és a Bajnokok Ligája 2015–2016-os idényében egészen a negyeddöntőig menetelt vele. Most az élvonalban kell tartania a csapatot, amely 1997 óta nem esett ki a Bundesligából.

 

német bajnokság Wolfsburg Dárdai Bence német labdarúgás edzőváltás
Legfrissebb hírek

Ráadásbeli öngóllal nyert a Lipcse; hatgólos meccsen ikszelt a Leverkusen

Német labdarúgás
Tegnap, 17:35

Bundesliga: elgázolta a Wolfsburgot a Stuttgart

Német labdarúgás
2026.03.01. 19:32

Női kosár: edzőt vált a DVTK, de Völgyi Péter nem távozik a klubtól

Kosárlabda
2026.02.24. 11:09

Meleg volt a végén a pite, de a Bayern München legyőzte a Frankfurtot

Német labdarúgás
2026.02.21. 17:41

Gulácsi Péter megsérült, nehezen tartott otthon egy pontot a Leipzig

Német labdarúgás
2026.02.15. 19:39

Edzőt váltott a Szent Benedek RA

Röplabda
2026.02.08. 17:49

Sorozatban öt sikernél jár a Dortmund; a Leverkusen pontot szerzett Mönchengladbachban

Német labdarúgás
2026.02.07. 17:33

Rossi korábbi segítője lett az NB II-es Szeged új vezetőedzője – hivatalos

Labdarúgó NB II
2026.02.06. 13:29
Ezek is érdekelhetik