Kirúgták Dárdai Bencéék edzőjét – hivatalos

A 43 éves szakembernek azt követően bontották fel a szerződését, hogy a gárda szombaton hazai pályán 2–1-re kikapott az újonc Hamburgtól.

A Wolfsburg idei tíz bajnokijából csak egyet nyert meg, hét vereség és két döntetlen a további mérlege 2026-ban. Bauer tavaly novemberben ideiglenesen vette át a vezetőedzői posztot Paul Simonistól, decemberben nevezték ki hivatalosan. Ezt megelőzően 2016-tól óta különböző pozíciókban dolgozott a Wolfsburg akadémiáján.

Bauer helyét Dieter Hecking veszi át; a 61 éves tréner 2015-ben Német Kupát nyert a csapattal, és a Bajnokok Ligája 2015–2016-os idényében egészen a negyeddöntőig menetelt vele. Most az élvonalban kell tartania a csapatot, amely 1997 óta nem esett ki a Bundesligából.