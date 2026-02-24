Csak kapufát hozott a visszavágó, a Leverkusen ott van a BL nyolcaddöntőjében

Az első félidőben az Olympiakosz támadott többet, de nem jutott el gólhelyzetig – az egyetlen kaput eltaláló lövés a hazaiaké volt, Jonas Hofmann labdáját Kosztasz Colakisz védte.

A második játékrészben sem változott a játék képe, az összesítésben hátrányban lévő görög csapat futott az eredmény után, azonban nem járt sikerrel. Egyszer, a 62. percben a szerencse mentette meg a vendégeket, Álex Grimaldo éles szögből, ballábas lövéssel a lécet találta telibe.

A Leverkusen az Arsenallal vagy a Bayern Münchennel találkozik a nyolcaddöntőben; sorsolás pénteken.

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT

VISSZAVÁGÓK – keddi mérkőzések

Bayer Leverkusen (német)–Olympiakosz (görög) 0–0

Továbbjutott: a Leverkusen, 2–0-s összesítéssel

További eredmények

Atlético Madrid (spanyol)–FC Bruges (belga) 4–1 (Sörloth 23., 76., 87., Cardoso 48., ill. Ordónez 36.)

Továbbjutott: az Atlético, 7–4-es összesítéssel

Internazionale (olasz)–Bodö/Glimt (norvég) 1–2 (Bastoni 76., ill. Hauge 58., Evjen 72.)

Továbbjutott: a Bodö, kettős győzelemmel, 5–2-es összesítéssel

Newcastle United (angol)–Qarabag FK (azeri) 3–2 (Tonali 4., Joelinton 6., Botman 52., ill. C. Durán 50., Cafarguliyev 57.)

Továbbjutott: a Newcastle, kettős győzelemmel, 9–3-as összesítéssel