Csak kapufát hozott a visszavágó, a Leverkusen ott van a BL nyolcaddöntőjében

2026.02.24. 22:53
Álex Grimaldo járt legközelebb a gólhoz, ebből a lövéséből kapufa lett (Fotó: Getty Images)
Nem született gól a Leverkusen és az Olympiakosz kedd esti mérkőzésén a labdarúgó Bajnokok Ligájában, így az első felvonásban vendégként kétgólos előnyt szerző német csapat jutott be a nyolcaddöntőbe.

Az első félidőben az Olympiakosz támadott többet, de nem jutott el gólhelyzetig – az egyetlen kaput eltaláló lövés a hazaiaké volt, Jonas Hofmann labdáját Kosztasz Colakisz védte.

A második játékrészben sem változott a játék képe, az összesítésben hátrányban lévő görög csapat futott az eredmény után, azonban nem járt sikerrel. Egyszer, a 62. percben a szerencse mentette meg a vendégeket, Álex Grimaldo éles szögből, ballábas lövéssel a lécet találta telibe.

A Leverkusen az Arsenallal vagy a Bayern Münchennel találkozik a nyolcaddöntőben; sorsolás pénteken.

BAJNOKOK LIGÁJA 
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT
VISSZAVÁGÓK – keddi mérkőzések
Bayer Leverkusen (német)–Olympiakosz (görög) 0–0
Továbbjutott: a Leverkusen, 2–0-s összesítéssel

További eredmények
Atlético Madrid (spanyol)–FC Bruges (belga) 4–1 (Sörloth 23., 76., 87., Cardoso 48., ill. Ordónez 36.)
Továbbjutott: az Atlético, 7–4-es összesítéssel
Internazionale (olasz)–Bodö/Glimt (norvég) 1–2 (Bastoni 76., ill. Hauge 58., Evjen 72.)
Továbbjutott: a Bodö, kettős győzelemmel, 5–2-es összesítéssel
Newcastle United (angol)–Qarabag FK (azeri) 3–2 (Tonali 4., Joelinton 6., Botman 52., ill. C. Durán 50., Cafarguliyev 57.)
Továbbjutott: a Newcastle, kettős győzelemmel, 9–3-as összesítéssel

BAJNOKOK LIGÁJA 2025–2026, PROGRAM, EREDMÉNYEK, TUDNIVALÓK

A labdarúgó Bajnokok Ligája 2025–2026-os idényének csapatai, eredményei.

 

 

Bajnokok Ligája Olympiakosz Pireusz Leverkusen
