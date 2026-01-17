Nemzeti Sportrádió

A padról beszálló Olise gólt lőtt és három gólpasszt adott, a Bayern Lipcsében is kiütötte Gulácsiékat

2026.01.17. 20:28
Olise (17) csereként beállva eldöntötte a találkozót (Fotó: Getty Images)
A német labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 18. fordulójában a címvédő Bayern München 5–1-re nyert az RB Leipzig otthonában. Az első félidőben jól játszottak Gulácsiék, akik úgy vezettek egy góllal a szünetben, hogy rengeteg helyzetet elpuskáztak. A második félidő elején hamar egyenlített a Bayern, majd a csereként pályára lépő Olise vezetésével kiütéses győzelmet aratott.

 

NÉMET BUNDESLIGA
18. FORDULÓ
RB LEIPZIG–BAYERN MÜNCHEN 1–5 (1–0)
Lipcse, Red Bull Aréna, 47 800 néző. Vezette: Stegemann
RB LEIPZIG: Gulácsi – Baku, W. Orbán, Lukeba, Raum – Seiwald (Banzuzi, 81.) – X. Schlager, Baumgartner (T. Gomis, 84.) – Y. Diomande, Romulo Cardoso (Harder, 81.), Nusa (A. Makszimovics, 90.). Vezetőedző: Ole Werner
BAYERN MÜNCHEN: Neuer – Bischof (A. Davies, 81.), Upamecano, Tah, H. Ito (Kim Min Dzse, 87.) – Pavlovic, Goretzka (Kimmich, a szünetben) – Gnabry (Musiala, 87.), Karl (Olise, 56.), L. Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany 
Gólszerző: Romulo Cardoso (20.), ill. Gnabry (50.), Kane (67.), Tah (82.), Pavlovic (85.), Olise (88.)

ÖSSZEFOGLALÓ

JELENTŐS MÉRFÖLDKŐHÖZ ÉRT szombaton az RB Leipzig elleni bajnokin a kapus Manuel Neuer. A lipcseiek elleni találkozón lépett pályára 584. alkalommal a Bayern München színeiben, s ezzel beérte a legendás Franz Beckenbauert a bajor klub vonatkozó ranglistájának ötödik helyén. A meccsen már a 4. percben védenie kellett, Romulo Cardoso ziccerénél hárított nagyot. A bajnoki idényben csaknem négy gólt átlagoló bajorok első ígéretes próbálkozására 11 percet kellett várni, Luis Díaz távoli lövését követően Gulácsi Péter kiütötte oldalra a labdát.

Elképesztő iram, gyors átmenetek jellemezték a találkozót, egymás után dolgozták ki a csapatok a jobbnál jobb helyzeteket, a 20. percben pedig megszerezték a vezetést a hazaiak: Antonio Nusa passza után David Raum futott be a védelem mögé, bal oldali centerezésére Romulo Cardoso érkezett a rövid oldalon, s nem is hibázott közelről. A 40. percben közel állt az egyenlítéshez a Bayern, de Gulácsi Péter bravúrosan megelőzte a nagyszerűen helyezkedő Harry Kane -t, s ütötte a labdát az angol támadó lábára, amely aztán kipattant az alapvonalon. 

Az 50. percben viszont tehetetlen volt a magyar kapus, Dayot Upamecano agresszív letámadása után Serge Gnabry elé pattant a labda, a német szélső pedig éles szögben, keresztbe előtte a labdát, Gulácsi Péter csak beleérni tudott, hárítani nem. A 35 éves légiósnak ezután kétszer is bravúrt kellett bemutatnia, először Luis Díaz megpattanó próbálkozásánál, majd Harry Kane közeli lövésénél.

A 67. percben aztán bekövetkezett az elkerülhetetlen, újabb gólt szerzett a Bayern: a csereként pályára lépő Michael Olise beadása után Ridle Baku elcsúszott az öt és felesen belül, a labda így Harry Kane-hez került, aki hét méterről kíméletlenül lőtt a kapu jobb oldalába. A világklasszis francia támadó, Olise nem állt le, a 82. percben jobb oldali szöglete után Jonathan Tah fejelt a kapuba, két perccel később óriási sprintet követően Aleksandar Pavlovicot szolgálta ki, a 88. percben pedig gyönyörű tekeréssel meglőtte a maga gólját – rögzítsük még egyszer: három gólpassz, egy gól csereként!

Nehézkes kezdés után végül gálázott a Bayern és nyert 5–1-re.

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Bayern München

18

16

2

71–14

+57 

50 

  2. Borussia Dortmund

18

11

6

1

35–17

+18 

39 

  3. Hoffenheim  

17

10

3

4

35–21

+14 

33 

  4. RB Leipzig

17

10

2

5

33–24

+9 

32 

  5. VfB Stuttgart

17

10

2

5

32–25

+7 

32 

  6. Bayer Leverkusen

17

9

2

6

34–25

+9 

29 

  7. Eintracht Frankfurt

18

7

6

5

38–39

–1 

27 

  8. Freiburg

17

6

5

6

27–29

–2 

23 

  9. Union Berlin

17

6

5

6

23–26

–3 

23 

10. 1. FC Köln

18

5

5

8

27–30

–3 

20 

11. Mönchengladbach

18

5

5

8

23–29

–6 

20 

12. Wolfsburg

18

5

4

9

27–38

–11 

19 

13. Werder Bremen

17

4

6

7

21–34

–13 

18 

14. Hamburg

17

4

5

8

17–27

–10 

17 

15. Augsburg

17

4

3

10

18–33

–15 

15 

16. Heidenheim

18

3

4

11

17–39

–22 

13 

17. Mainz

18

2

6

10

18–31

–13 

12 

18. St. Pauli

17

3

3

11

16–31

–15 

12 

PERCRŐL PERCRE

 

Ezek is érdekelhetik