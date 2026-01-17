A padról beszálló Olise gólt lőtt és három gólpasszt adott, a Bayern Lipcsében is kiütötte Gulácsiékat

NÉMET BUNDESLIGA
18. FORDULÓ
RB LEIPZIG–BAYERN MÜNCHEN 1–5 (1–0)
Lipcse, Red Bull Aréna, 47 800 néző. Vezette: Stegemann
RB LEIPZIG: Gulácsi – Baku, W. Orbán, Lukeba, Raum – Seiwald (Banzuzi, 81.) – X. Schlager, Baumgartner (T. Gomis, 84.) – Y. Diomande, Romulo Cardoso (Harder, 81.), Nusa (A. Makszimovics, 90.). Vezetőedző: Ole Werner
BAYERN MÜNCHEN: Neuer – Bischof (A. Davies, 81.), Upamecano, Tah, H. Ito (Kim Min Dzse, 87.) – Pavlovic, Goretzka (Kimmich, a szünetben) – Gnabry (Musiala, 87.), Karl (Olise, 56.), L. Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
Gólszerző: Romulo Cardoso (20.), ill. Gnabry (50.), Kane (67.), Tah (82.), Pavlovic (85.), Olise (88.)
ÖSSZEFOGLALÓ
JELENTŐS MÉRFÖLDKŐHÖZ ÉRT szombaton az RB Leipzig elleni bajnokin a kapus Manuel Neuer. A lipcseiek elleni találkozón lépett pályára 584. alkalommal a Bayern München színeiben, s ezzel beérte a legendás Franz Beckenbauert a bajor klub vonatkozó ranglistájának ötödik helyén. A meccsen már a 4. percben védenie kellett, Romulo Cardoso ziccerénél hárított nagyot. A bajnoki idényben csaknem négy gólt átlagoló bajorok első ígéretes próbálkozására 11 percet kellett várni, Luis Díaz távoli lövését követően Gulácsi Péter kiütötte oldalra a labdát.
Elképesztő iram, gyors átmenetek jellemezték a találkozót, egymás után dolgozták ki a csapatok a jobbnál jobb helyzeteket, a 20. percben pedig megszerezték a vezetést a hazaiak: Antonio Nusa passza után David Raum futott be a védelem mögé, bal oldali centerezésére Romulo Cardoso érkezett a rövid oldalon, s nem is hibázott közelről. A 40. percben közel állt az egyenlítéshez a Bayern, de Gulácsi Péter bravúrosan megelőzte a nagyszerűen helyezkedő Harry Kane -t, s ütötte a labdát az angol támadó lábára, amely aztán kipattant az alapvonalon.
Az 50. percben viszont tehetetlen volt a magyar kapus, Dayot Upamecano agresszív letámadása után Serge Gnabry elé pattant a labda, a német szélső pedig éles szögben, keresztbe előtte a labdát, Gulácsi Péter csak beleérni tudott, hárítani nem. A 35 éves légiósnak ezután kétszer is bravúrt kellett bemutatnia, először Luis Díaz megpattanó próbálkozásánál, majd Harry Kane közeli lövésénél.
A 67. percben aztán bekövetkezett az elkerülhetetlen, újabb gólt szerzett a Bayern: a csereként pályára lépő Michael Olise beadása után Ridle Baku elcsúszott az öt és felesen belül, a labda így Harry Kane-hez került, aki hét méterről kíméletlenül lőtt a kapu jobb oldalába. A világklasszis francia támadó, Olise nem állt le, a 82. percben jobb oldali szöglete után Jonathan Tah fejelt a kapuba, két perccel később óriási sprintet követően Aleksandar Pavlovicot szolgálta ki, a 88. percben pedig gyönyörű tekeréssel meglőtte a maga gólját – rögzítsük még egyszer: három gólpassz, egy gól csereként!
Nehézkes kezdés után végül gálázott a Bayern és nyert 5–1-re.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
18
16
2
–
71–14
+57
50
|2. Borussia Dortmund
18
11
6
1
35–17
+18
39
|3. Hoffenheim
17
10
3
4
35–21
+14
33
|4. RB Leipzig
17
10
2
5
33–24
+9
32
|5. VfB Stuttgart
17
10
2
5
32–25
+7
32
|6. Bayer Leverkusen
17
9
2
6
34–25
+9
29
|7. Eintracht Frankfurt
18
7
6
5
38–39
–1
27
|8. Freiburg
17
6
5
6
27–29
–2
23
|9. Union Berlin
17
6
5
6
23–26
–3
23
|10. 1. FC Köln
18
5
5
8
27–30
–3
20
|11. Mönchengladbach
18
5
5
8
23–29
–6
20
|12. Wolfsburg
18
5
4
9
27–38
–11
19
|13. Werder Bremen
17
4
6
7
21–34
–13
18
|14. Hamburg
17
4
5
8
17–27
–10
17
|15. Augsburg
17
4
3
10
18–33
–15
15
|16. Heidenheim
18
3
4
11
17–39
–22
13
|17. Mainz
18
2
6
10
18–31
–13
12
|18. St. Pauli
17
3
3
11
16–31
–15
12
