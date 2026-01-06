Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: tizenöt magyar kvóta biztos egy hónappal a rajt előtt

2026.01.06.
Icon SportswireA rövidpályás gyorskorcsolyázó Jászapáti Péter biztosan ott lesz az olimpián (Fotó: Getty Images)
Milánó-Cortina 2026
Egy hónap múlva, február 6-án lobban fel a láng Milánóban a XXV. téli olimpián, melyre eddig tizenöt magyar sportoló szerzett kvótát és még további két indulási jog remélhető.

Tizenöt magyar sportoló nyert eddig jogot arra, hogy indulhasson az egy hónap múlva kezdődő milánói-cortinai téli olimpián. A legnépesebb különítményt a rövidpályás gyorskorcsolyázók alkotják annak köszönhetően, hogy a férfi váltó sorozatban harmadszor részvételi jogot szerzett. A nők ezúttal nem szerepelnek váltóban, de mivel sikerült két kvótát szerezniük egyéniben, a vegyes váltóban is indulhatnak a mieink. A távonkénti elosztás alapján 1000 és 1500 méteren két-két, míg az 500 méteres sprinttávon egy-egy magyar induló lesz.

A férfiaknál kérdés sem volt, hogy a kvótát kiharcoló Jászapáti Péter, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel és a dél-koreai születésű Moon Wonjun lesz a négy utazó. A két női indulót pénteken jelentette be a szövetség: Végi Diána Laura és a junior-világbajnok Somodi Maja szerepelhet Milánóban.

A sportág honi képviselői 2006 óta valamennyi játékokon elértek pontszerző helyezést, az előző két olimpiai ciklusban pedig a világ élvonalába emelkedett Magyarország rövidpályás gyorskorcsolyában. Ez a sorozat Milánóban megszakadhat, mivel az olimpiai bajnok Liu fivérek országot váltottak és immár kínai színekben versenyeznek, míg az Európa-bajnok Jászapáti Petra súlyos térdsérülése miatt kihagyja az ötkarikás játékokat.

A legjobb eredmény így műkorcsolyában várható a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei párostól, amely volt már negyedik Európa- és világbajnokságon is, a jelenlegi szezonban pedig ötödik helyen zárt a hat legjobb duót felvonultató Grand Prix-döntőben. Szintén jó eredményt érhet el a honosított Kim Min Szok gyorskorcsolyában, aki dél-koreaiként három ötkarikás érmet nyert már az előző két olimpián, ugyanakkor a jelenlegi szezon eddig nem sikerült neki igazán jól.

Sífutásban minden bizonnyal Kónya Ádám és Büki Ádám, valamint Pónya Sára és Laczkó Lara képviselheti a magyar színeket, míg alpesi síben a női induló – ha semmi váratlan nem történik – Tóth Zita lesz, a férfi résztvevőről viszont később dönt a szövetség.

A 15 biztos kvóta mellett még hódeszkában van esély továbbiakra Brunner Blanca és a kínai fővárosban már szereplő Kozuback Kamilla révén.

Négy éve 14 kvótát szereztek a mieink, de Pekingben végül négy sportágban 11 magyar versenyző indult, mert műkorcsolyában a Scsetyinyina Julija, Magyar Márk páros koronavírusos fertőzés miatt kénytelen volt visszalépni, a rövidpályás gyorskorcsolyázó Varnyú Alex pedig nem kapott szerepet a versenyen.

Magyarország eddig tíz érmet – két aranyat, két ezüstöt és hat bronzot – gyűjtött a téli játékokon. Egészen Pjongcsangig valamennyi dobogós helyezés műkorcsolyában született, de 2018-ban a rövidpályás gyorskorcsolya férfi váltó történelmet írt, megszerezte az első győzelmet, majd Pekingben két bronzérem mellett újra felcsendült a Himnusz Liu Shaoang révén, aki 500 méteren diadalmaskodott.

Az oroszok – akárcsak négy és nyolc éve – nem vehetnek részt hazájuk zászlaja alatt a játékokon, de míg az előző két alkalommal a rendszerszintű doppingolás volt az oka a korlátozásoknak, ezúttal az ukrajnai háború.

A 16 hivatalos versenynapon át zajló téli játékokon 16 sportág 116 számában hirdetnek bajnokot. Pekingben még héttel kevesebb aranyérmet osztottak.

 

Ezek is érdekelhetik