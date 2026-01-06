Milánó 2026: tizenöt magyar kvóta biztos egy hónappal a rajt előtt

Tizenöt magyar sportoló nyert eddig jogot arra, hogy indulhasson az egy hónap múlva kezdődő milánói-cortinai téli olimpián. A legnépesebb különítményt a rövidpályás gyorskorcsolyázók alkotják annak köszönhetően, hogy a férfi váltó sorozatban harmadszor részvételi jogot szerzett. A nők ezúttal nem szerepelnek váltóban, de mivel sikerült két kvótát szerezniük egyéniben, a vegyes váltóban is indulhatnak a mieink. A távonkénti elosztás alapján 1000 és 1500 méteren két-két, míg az 500 méteres sprinttávon egy-egy magyar induló lesz.

A férfiaknál kérdés sem volt, hogy a kvótát kiharcoló Jászapáti Péter, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel és a dél-koreai születésű Moon Wonjun lesz a négy utazó. A két női indulót pénteken jelentette be a szövetség: Végi Diána Laura és a junior-világbajnok Somodi Maja szerepelhet Milánóban.

A sportág honi képviselői 2006 óta valamennyi játékokon elértek pontszerző helyezést, az előző két olimpiai ciklusban pedig a világ élvonalába emelkedett Magyarország rövidpályás gyorskorcsolyában. Ez a sorozat Milánóban megszakadhat, mivel az olimpiai bajnok Liu fivérek országot váltottak és immár kínai színekben versenyeznek, míg az Európa-bajnok Jászapáti Petra súlyos térdsérülése miatt kihagyja az ötkarikás játékokat.

A legjobb eredmény így műkorcsolyában várható a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei párostól, amely volt már negyedik Európa- és világbajnokságon is, a jelenlegi szezonban pedig ötödik helyen zárt a hat legjobb duót felvonultató Grand Prix-döntőben. Szintén jó eredményt érhet el a honosított Kim Min Szok gyorskorcsolyában, aki dél-koreaiként három ötkarikás érmet nyert már az előző két olimpián, ugyanakkor a jelenlegi szezon eddig nem sikerült neki igazán jól.

Sífutásban minden bizonnyal Kónya Ádám és Büki Ádám, valamint Pónya Sára és Laczkó Lara képviselheti a magyar színeket, míg alpesi síben a női induló – ha semmi váratlan nem történik – Tóth Zita lesz, a férfi résztvevőről viszont később dönt a szövetség.

A 15 biztos kvóta mellett még hódeszkában van esély továbbiakra Brunner Blanca és a kínai fővárosban már szereplő Kozuback Kamilla révén.

Négy éve 14 kvótát szereztek a mieink, de Pekingben végül négy sportágban 11 magyar versenyző indult, mert műkorcsolyában a Scsetyinyina Julija, Magyar Márk páros koronavírusos fertőzés miatt kénytelen volt visszalépni, a rövidpályás gyorskorcsolyázó Varnyú Alex pedig nem kapott szerepet a versenyen.

Magyarország eddig tíz érmet – két aranyat, két ezüstöt és hat bronzot – gyűjtött a téli játékokon. Egészen Pjongcsangig valamennyi dobogós helyezés műkorcsolyában született, de 2018-ban a rövidpályás gyorskorcsolya férfi váltó történelmet írt, megszerezte az első győzelmet, majd Pekingben két bronzérem mellett újra felcsendült a Himnusz Liu Shaoang révén, aki 500 méteren diadalmaskodott.

Az oroszok – akárcsak négy és nyolc éve – nem vehetnek részt hazájuk zászlaja alatt a játékokon, de míg az előző két alkalommal a rendszerszintű doppingolás volt az oka a korlátozásoknak, ezúttal az ukrajnai háború.

A 16 hivatalos versenynapon át zajló téli játékokon 16 sportág 116 számában hirdetnek bajnokot. Pekingben még héttel kevesebb aranyérmet osztottak.