Sourdif és Ovecskin vezérletével tartott „kacsavadászatot” a Capitals, otthon kapott ki a Rangers

M. B.M. B.
2026.01.06. 08:03
Justin Sourdif volt a Capitals legjobbja (Fotó: Getty Images)
Öt mérkőzést rendeztek magyar idő szerint kedd hajnalban az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL).

A játéknap legszórakoztatóbb mérkőzésén a Washington Capitals hét gólt rámolt be az Anaheim Ducks kapujába, így az is belefért, hogy a kaliforniaiak négy gólt szerezzenek az amerikai fővárosban. A mérkőzés legjobbja a három gólja mellett két gólpasszt is kiosztó Justin Sourdif volt, de kiemelendő még a duplázó Alekszandr Ovecskin, valamint a négy asszisztot jegyző Connor McMichael produkciója is. 

Ráadás döntött New Yorkban, ahol a Rangers két ízben is vezetett a Utah Mammoth ellen, de a vendégek mindkét esetben vissza tudtak kapaszkodni. A hosszabbításban Sean Durzi góljával fordítani tudott a Mammoth, s hazai válasz hiányában ez győzelmet ért a utahi gárdának.

Alaposan bekezdett Ottawában a Detroit Red Wings, miután 3–0-ra elhúzott az első harmadban. A második játékrészben két góllal zárkózott a Senators, egy újabb vendég találat elejét vette a hazai feltámadásnak. A kanadai együttes ennek dacára nem adta fel, s a harmadik harmad elején ismét szépített, de Michael Rasmussen gólja megpecsételte a mérkőzés végkimenetelét. 

Philipp Grubauer remek kapusteljesítményének, valamint parádés harmadik harmadának köszönhetően páholta el a Seattle Kraken idegenben a Calgary Flamest. Az amerikai együttes az utolsó játékrészben négy gólt rámolt be a hazai kapuba, míg a már emlegetett német kapus 42 lövésből 41-et hárított, oroszlánrészt vállalva csapata sikeréből.

Későn ébredt Los Angelesben a Minnesota Wild. A vendégek kétgólos hátrányban kétszer is szépítettek a találkozón, de nem tudták megakadályozni a Kings sikerét. ű

NHL
ALAPSZAKASZ
New York Rangers–Utah Mammoth 2–3 – hosszabbítás után
Washington Capitals–Anaheim Ducks 7–4
Ottawa Senators–Detroit Red Wings 3–5
Calgary Flames–Seattle Kraken 1–5
Los Angeles Kings–Minnesota Wild 4–2

