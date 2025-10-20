Középpályás gólzsákja repíti az RB Leipziget

Váratlan ásza lett az RB Leipzignek, a csapat szombaton hazai pályán Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal a Hamburg ellen nyújtotta tovább veretlenségi sorozatát. A lipcseiek a Bayern München elleni 0–6-tal kezdték a bajnokságot, azóta öt győzelem és egy döntetlen a mérlegük, és a tabellán felléptek a második helyre.

Benjamin Sesko távozásával a gólokat tekintve nagy űr keletkezett, amelyet egyelőre a középpályás, Christoph Baumgartner tölt be. A Hamburg elleni 2–1-es siker alkalmával mindkét hazai gólt ő szerezte, eddig négynél jár a bajnokságban, rajta kívül Johan Bakayokónak és Romulónak van egynél több gólja az idényben a lipcseieknél. A gólkirályi címet talán már most oda lehet adni a pályafutása 400. klubgólját megszerző Harry Kane-nek (hét meccsen 12 gólt jegyzett), de a lipcseiek osztrák válogatott játékosánál egyelőre csak hárman találtak be többször a Bundesligában – Luis Díaz és Can Uzun is ötször volt eredményes.

„Nagyon fiatal a csapatunk, tele lehetőségekkel – dicsérte fiait az edzők közt ugyancsak fiatalnak számító 37 éves Ole Werner. – Képesek vagyunk átlendülni a mérkőzéseken belül előforduló nehéz időszakokon, emellett igazi csapatot alkotunk, mindenki harcol egymásért, és ez pontokat ér a meccsek végén. Ez a lehető legjobb alap. Az eredménnyel elégedett vagyok, a második gólunkig kiegyenlített meccset játszottunk, aztán túl passzívvá váltunk. Még kontratámadásokat sem indítottunk, ezért a Hamburg nagyon nyomott a hajrában.”

Willi Orbán, a Leipzig védője a klubhonlapnak: „Nem ez volt a legjobb meccsünk, de a legfontosabb, hogy győztünk. Természetesen nem vagyunk teljesen elégedettek, de jól érezzük magunkat. Labda nélkül nem támadtunk le eléggé agresszívan, és nem is zártunk elég jól, labdával pedig pontatlanul futballoztunk.” Yussuf Poulsen, a Leipzig korábbi, a Hamburg jelenlegi csatára a lipcsei klubhonlapnak: „Különleges köszöntést kaptam, először jártam itt vendégjátékosként, élveztem a pillanatot. Rosszul érint, hogy kikaptunk, de kifejezetten jónak éreztem a teljesítményünket, erre nem hiszem, hogy sokan számítottak. Az RB Leipzig kíméletlenebb volt a kapu előtt, mint mi.” VÉLEMÉNYEK

NÉMET BUNDESLIGA

7. FORDULÓ

RB Leipzig–Hamburg 2–1 (Baumgartner 45., 50., ill. Lokonga 48.)