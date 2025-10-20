Középpályás gólzsákja repíti az RB Leipziget
Váratlan ásza lett az RB Leipzignek, a csapat szombaton hazai pályán Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal a Hamburg ellen nyújtotta tovább veretlenségi sorozatát. A lipcseiek a Bayern München elleni 0–6-tal kezdték a bajnokságot, azóta öt győzelem és egy döntetlen a mérlegük, és a tabellán felléptek a második helyre.
Benjamin Sesko távozásával a gólokat tekintve nagy űr keletkezett, amelyet egyelőre a középpályás, Christoph Baumgartner tölt be. A Hamburg elleni 2–1-es siker alkalmával mindkét hazai gólt ő szerezte, eddig négynél jár a bajnokságban, rajta kívül Johan Bakayokónak és Romulónak van egynél több gólja az idényben a lipcseieknél. A gólkirályi címet talán már most oda lehet adni a pályafutása 400. klubgólját megszerző Harry Kane-nek (hét meccsen 12 gólt jegyzett), de a lipcseiek osztrák válogatott játékosánál egyelőre csak hárman találtak be többször a Bundesligában – Luis Díaz és Can Uzun is ötször volt eredményes.
„Nagyon fiatal a csapatunk, tele lehetőségekkel – dicsérte fiait az edzők közt ugyancsak fiatalnak számító 37 éves Ole Werner. – Képesek vagyunk átlendülni a mérkőzéseken belül előforduló nehéz időszakokon, emellett igazi csapatot alkotunk, mindenki harcol egymásért, és ez pontokat ér a meccsek végén. Ez a lehető legjobb alap. Az eredménnyel elégedett vagyok, a második gólunkig kiegyenlített meccset játszottunk, aztán túl passzívvá váltunk. Még kontratámadásokat sem indítottunk, ezért a Hamburg nagyon nyomott a hajrában.”
|Willi Orbán, a Leipzig védője a klubhonlapnak: „Nem ez volt a legjobb meccsünk, de a legfontosabb, hogy győztünk. Természetesen nem vagyunk teljesen elégedettek, de jól érezzük magunkat. Labda nélkül nem támadtunk le eléggé agresszívan, és nem is zártunk elég jól, labdával pedig pontatlanul futballoztunk.”
|Yussuf Poulsen, a Leipzig korábbi, a Hamburg jelenlegi csatára a lipcsei klubhonlapnak: „Különleges köszöntést kaptam, először jártam itt vendégjátékosként, élveztem a pillanatot. Rosszul érint, hogy kikaptunk, de kifejezetten jónak éreztem a teljesítményünket, erre nem hiszem, hogy sokan számítottak. Az RB Leipzig kíméletlenebb volt a kapu előtt, mint mi.”
NÉMET BUNDESLIGA
7. FORDULÓ
RB Leipzig–Hamburg 2–1 (Baumgartner 45., 50., ill. Lokonga 48.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
7
7
–
–
27– 4
+23
21
|2. RB Leipzig
7
5
1
1
10– 9
+1
16
|3. VfB Stuttgart
7
5
–
2
11– 6
+5
15
|4. Borussia Dortmund
7
4
2
1
13– 6
+7
14
|5. Bayer Leverkusen
7
4
2
1
16–11
+5
14
|6. 1. FC Köln
7
3
2
2
12–10
+2
11
|7. Eintracht Frankfurt
7
3
1
3
19–18
+1
10
|8. Hoffenheim
7
3
1
3
12–12
0
10
|9. Union Berlin
7
3
1
3
11–14
–3
10
|10. Freiburg
7
2
3
2
11–11
0
9
|11. Hamburg
7
2
2
3
7–10
–3
8
|12. Werder Bremen
7
2
2
3
11–16
–5
8
|13. Augsburg
7
2
1
4
12–14
–2
7
|14. St. Pauli
7
2
1
4
8–12
–4
7
|15. Wolfsburg
7
1
2
4
8–13
–5
5
|16. Mainz
7
1
1
5
8–14
–6
4
|17. Heidenheim
7
1
1
5
6–13
–7
4
|18. Mönchengladbach
7
–
3
4
6–15
–9
3