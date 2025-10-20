Nemzeti Sportrádió

Középpályás gólzsákja repíti az RB Leipziget

2025.10.20. 10:48
Christoph Baumgartner már négy gólnál jár a bajnokságban (Fotó: Getty Images)
RB Leipzig Bundesliga Christoph Baumgartner német foci
Christoph Baumgartner duplájával a Hamburg ellen is nyert a lipcsei klub a Bundesligában, és a Bayern München mögött már második a tabellán.

Váratlan ásza lett az RB Leipzignek, a csapat szombaton hazai pályán Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal a Hamburg ellen nyújtotta tovább veretlenségi sorozatát. A lipcseiek a Bayern München elleni 0–6-tal kezdték a bajnokságot, azóta öt győzelem és egy döntetlen a mérlegük, és a tabellán felléptek a második helyre. 

Benjamin Sesko távozásával a gólokat tekintve nagy űr keletkezett, amelyet egyelőre a középpályás, Christoph Baumgartner tölt be. A Hamburg elleni 2–1-es siker alkalmával mindkét hazai gólt ő szerezte, eddig négynél jár a bajnokságban, rajta kívül Johan Bakayokónak és Romulónak van egynél több gólja az idényben a lipcseieknél. A gólkirályi címet talán már most oda lehet adni a pályafutása 400. klubgólját megszerző Harry Kane-nek (hét meccsen 12 gólt jegyzett), de a lipcseiek osztrák válogatott játékosánál egyelőre csak hárman találtak be többször a Bundesligában – Luis Díaz és Can Uzun is ötször volt eredményes.

„Nagyon fiatal a csapatunk, tele lehetőségekkel – dicsérte fiait az edzők közt ugyancsak fiatalnak számító 37 éves Ole Werner.Képesek vagyunk átlendülni a mérkőzéseken belül előforduló nehéz időszakokon, emellett igazi csapatot alkotunk, mindenki harcol egymásért, és ez pontokat ér a meccsek végén. Ez a lehető legjobb alap. Az eredménnyel elégedett vagyok, a második gólunkig kiegyenlített meccset játszottunk, aztán túl passzívvá váltunk. Még kontratámadásokat sem indítottunk, ezért a Hamburg nagyon nyomott a hajrában.”

Willi Orbán, a Leipzig védője a klubhonlapnak: „Nem ez volt a legjobb meccsünk, de a legfontosabb, hogy győztünk. Természetesen nem vagyunk teljesen elégedettek, de jól érezzük magunkat. Labda nélkül nem támadtunk le eléggé agresszívan, és nem is zártunk elég jól, labdával pedig pontatlanul futballoztunk.”
Yussuf Poulsen, a Leipzig korábbi, a Hamburg jelenlegi csatára a lipcsei klubhonlapnak: „Különleges köszöntést kaptam, először jártam itt vendégjátékosként, élveztem a pillanatot. Rosszul érint, hogy kikaptunk, de kifejezetten jónak éreztem a teljesítményünket, erre nem hiszem, hogy sokan számítottak. Az RB Leipzig kíméletlenebb volt a kapu előtt, mint mi.”
NÉMET BUNDESLIGA
7. FORDULÓ
RB Leipzig–Hamburg 2–1 (Baumgartner 45., 50., ill. Lokonga 48.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Bayern München

7

7

27–  4

+23

21

  2. RB Leipzig

7

5

1

1

10–  9

+1

16

  3. VfB Stuttgart

7

5

2

11–  6

+5

15

  4. Borussia Dortmund

7

4

2

1

13–  6

+7

14

  5. Bayer Leverkusen

7

4

2

1

16–11

+5

14

  6. 1. FC Köln

7

3

2

2

12–10

+2

11

  7. Eintracht Frankfurt

7

3

1

3

19–18

+1

10

  8. Hoffenheim

7

3

1

3

12–12

0

10

  9. Union Berlin

7

3

1

3

11–14

–3

10

10. Freiburg

7

2

3

2

11–11

0

9

11. Hamburg

7

2

2

3

7–10

–3

8

12. Werder Bremen

7

2

2

3

11–16

–5

8

13. Augsburg

7

2

1

4

12–14

–2

7

14. St. Pauli

7

2

1

4

8–12

–4

7

15. Wolfsburg

7

1

2

4

8–13

–5

5

16. Mainz

7

1

1

5

8–14

–6

4

17. Heidenheim

7

1

1

5

6–13

–7

4

18. Mönchengladbach

7

3

4

6–15

–9

3

 

 

Ezek is érdekelhetik