Tíz éve állított fel négy Guinness-rekordot egy meccsen Lewandowski

2025.09.22. 12:29
Lewandowski a négy elismerő oklevéllel és a Guiness képviselője (Fotó: Getty Images)
német bajnokság videó Robert Lewandowski Wolfsburg német foci
Tíz évvel ezelőtt ezen a napon játszották a német élvonalban a Bayern München–Wolfsburg találkozót, amin a szünetben még a vendégek vezettek, aztán csereként beszállt Robert Lewandowski, és alig negyedórával később már négyszeres Guiness-rekordernek mondhatta magát.

A Bayern kiváló formában fogadta a Wolfsburgot, sorozatban hét megnyert tétmeccs után jött a szeptember 22-i bajnoki és volt is miért visszavágni a zöld-fehéreknek, hiszen az idény első tétmeccsén, a német Szuperkupáért vívott összecsapáson a Wolfsburg diadalmaskodott – még ha csak szétlövés végén. 

A hatodik fordulós bajnoki első félideje alapján viszont nem lehetett azt mondani, hogy a bajorok visszavágnak, mert, bár többet birtokolták a labdát, mégis a 26.percben Daniel Caligiuri góljával vezetést szerzett a vendégcsapat és azt meg is őrizte a szünetig. Akkor aztán a müncheniek akkori vezetőedzője, Pep Guardiola kettős csere mellett döntött, s egyrészt beküldte Javi Martínezt Juan Bernat helyére, de ennél is fontosabb húzás volt, hogy Thiago Alcantara helyett Robert Lewandowskit küldte csatasorba.

Az akkor 27 éves lengyel támadó nagyjából hat perc akklimatizálódás után történelemírásba kezdett, s a következő 8 perc 59 másodperc alatt öt gólt szerzett, s ezek után nem is volt kérdéses, hogy a meccset a Bayern nyeri meg, az utolsó fél órában viszont már nem esett több gól, maradt az 5–1. 

AZ ÖT GÓL, AHOGY TÖRTÉNT

Ezzel Lewandowski négy különböző Guiness-rekordot ért el, javított meg: a leggyorsabb mesterhármas (3:22 perc), a leggyorsabb mesternégyes (5:42 perc), a leggyorsabb mesterötös (8:59 perc) és a legtöbb (öt) gól csereként pályára lépve a Bundesligában, s decemberben át is vehette a négy oklevelet.

A ma már az FC Barcelonában szereplő lengyel a folytatásban sem állt le, a következő 12 napban három meccsen lépett pályára, s hét gólt szerzett: négyet a bajnokságban két meccsen, közte pedig triplázott a BL-ben az idényben 51 mérkőzésen 42 gólt szerzett, német bajnoki címe mellett a Bundesliga gólkirálya lett 30 góllal, s megnyerte a Német Kupát is a Bayernnel.

 

