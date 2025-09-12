Kasper Hjulmand a Frankfurt elleni győzelemmel debütált a Leverkusen kispadján

Mint ismert, mindössze két forduló után a Bayer Leverkusen szeptember elsején menesztette Erik ten Hagot, a helyére Kasper Hjulmand érkezett, aki korábban 24 mérkőzésen át irányította a Mainzot a Bundesligában. A válogatott szünet után a dán tréner az első két meccsét megnyerő Frankfurt ellen készülhetett.

Jól is kezdett a Bayer, a 10. percben Alejandro Grimaldo 25 méterről szabadrúgásból a bal kapufát találta el, a labda kijött a kapufáról, majd Michael Zetterer kapusról a kapuba pattant. Az első félidőben a Frankfurt négyszer próbálkozott, de Mark Flekkennek egyszer sem kellett közbeavatkoznia, ellenben a hazaiak 11 lövéséből öt is eltalálta a kaput. A félidő hajrájában Patrik Schick büntetőből növelte a Leverkusen előnyét.

A második félidő elején Can Yilmaz Uzun szépített, az 59. percben pedig Robert Andrich megkapta második sárga lapját, így bő harminc percre emberelőnybe került a Frankfurt. A vendégek nem tudtak így sem veszélyes helyzeteket kialakítani, a 90+2. percben Ezequiel Fernández is kiállt a második sárga lapja után, a végjátékban mégis a Leverkusen talált be. A 90+8. percben Grimaldo ismét szabadrúgásból talált be, kialakítva a 3–1-es végeredményt.

NÉMET BUNDESLIGA

3. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Bayer Leverkusen–Eintracht Frankfurt 3–1 (Grimaldo 10., 90+8., Schick 45+4. – 11-esből, ill. Uzun 52.)

Kiállítva: Andrich (58. – Leverkusen), Ezequiel Fernández (90+2. – Leverkusen)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Szombat

15.30: Freiburg–VfB Stuttgart

15.30: Heidenheim–Borussia Dortmund (Tv: Match4)

15.30: Mainz–RB Leipzig

15.30: Union Berlin–Hoffenheim

15.30: Wolfsburg–1. FC Köln

18.30: Bayern München–Hamburg (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Mönchengladbach–Werder Bremen

17.30: St. Pauli–Augsburg (Tv: Arena4)