Pénteki sportműsor: rajtolnak a hokiligák, Davis-kupa Debrecenben

SZEPTEMBER 12., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
3. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)
19.00: Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Soroksár SC (NB II)
FRANCIA LIGUE 1
4. FORDULÓ
20.45: Olympique Marseille–Lorient
NÉMET BUNDESLIGA
3. FORDULÓ
20.30: Bayer Leverkusen–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
21.00: Sevilla–Elche (Tv: Spíler2)
ANGOL CHAMPIONSHIP
21.00: Ipswich Town–Sheffield United (Tv: Match4)
SZAÚDI BAJNOKSÁG
19.55: Al-Ittihad–Al-Fateh (Tv: Spíler1)
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
VILÁGBAJNOKSÁG, TOKIÓ
Szombat, 1.00: 1. nap, délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
AUTÓSPORT
Szombat, 1.15: TCR, Tailem Bend, 1. futam (Tv: Sport1)
Szombat, 1.30: NASCAR Xfinity Series, Bristol (Tv: Match4)
DARTS
World Series Finals, Amszterdam
19.00: 1. forduló (Tv: Sport1)
GOLF
PGA TOUR
0.00: Napa Valley Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
Erste Liga, alapszakasz
17.30: Gyergyói HK (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC
17.30: Corona Brasov (romániai)–UTE
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–FEHA19
18.30: DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák
Osztrák liga, alapszakasz
18.30: FTC-Telekom–Villach (osztrák)
19.15: Klagenfurt (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
KERÉKPÁR
Országúti kerékpár
14.45: Vuelta a Espana, 19. szakasz, Rueda–Guijuelo, 161.9 km (Tv: Eurosport1)
18.00: GP Québec, férfiak (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: ETO University HT–NEKA
KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, RIGA
Elődöntő
16.00: Németország–Finnország (Tv: Duna World)
20.00: Görögország–Törökország (Tv: M4 Sport)
KÜZDŐSPORT
14.30: ONE 124, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
MOTOGP, SAN MARINÓ-I NAGYDÍJ, MISANO
8.45: Moto3, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)
9.45: Moto2, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)
10.45: MotoGP, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)
13.00: Moto3, edzés (Tv: Arena4)
14.00: Moto2, edzés (Tv: Arena4)
15.00: MotoGP, edzés (Tv: Arena4)
ÖKÖLVÍVÁS
VILÁGBAJNOKSÁG, LIVERPOOL
12.00 és 19.00: elődöntők
RÖPLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, FÜLÖP-SZIGETEK
13.00: csoportmérkőzések
SPORTLÖVÉSZET
Világkupaverseny, Ningpo
3.30: 25 m gyorstüzelő pisztoly, férfiak, alapverseny, 1. szakasz
3.45: 50 m puska, összetett, nők, alapverseny
6.46: 50 m puska, összetett, nők, döntő
TENISZ
Davis-kupa, világdöntő-selejtező, Debrecen
15.00: Magyarország–Ausztria (Tv: M4 Sport)
Benne: Marozsán Fábián–Jurij Rodionov, Fucsovics Márton–Filip Misolic
WTA 250-es torna, Sao Paulo
18.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
VÍZILABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA
Negyeddöntő, 1. mérkőzések
19.00: FTC-Telekom Waterpolo–Szegedi VE
20.00: UVSE–BVSC-Manna ABC
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Varga Barnabás szárnyalása
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban
9.00: Kemény Dénes a vonalban; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a fehérvári jégkorong születése, felemelkedése és tündöklése
12.00: Bajnokok. Hosnyánszky Norbert olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázóval Szegő Tibor beszélget
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Karfiolfül Regős László Pállal
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendég: Gécsek Tibor Európa-bajnok kalapácsvető
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Bittmann Emil, Kovács Erika, Somogyi Zsolt
17.00: Csodák csodája
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Beszámoló a Magyarország–Ausztria tenisz Davis-kupa-mérkőzésről; szombaton Szarvaskenden játszik Magyar Kupa-meccset a Ferencváros labdarúgócsapata
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Balogh Bence, Erdei Márk
18.00: A hétvégén rendezik meg a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulóját
18.30: Közvetítés a Ferencváros–Villach jégkorong ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk; Közben interjúk a Nagy Sportágválasztóról, beszámoló a Magyarország–Ausztria tenisz Davis-kupa-mérkőzésről, 25 éve igazolt Luis Figo a Barcelonától a Real Madridhoz, férfi kosárlabda Eb-elődöntő
21.00: A férfi kézilabda BL 1. fordulójának értékelése és a női kézi BL 2. fordulójának felvezetése
21.30: A Hazafutás vendége Gécsek Tibor volt
22.30: Sportvilág Tóth Bélával