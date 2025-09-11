Pénteki sportműsor: rajtolnak a hokiligák, Davis-kupa Debrecenben

SZEPTEMBER 12., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)

19.00: Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Soroksár SC (NB II)

FRANCIA LIGUE 1

4. FORDULÓ

20.45: Olympique Marseille–Lorient

NÉMET BUNDESLIGA

3. FORDULÓ

20.30: Bayer Leverkusen–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

21.00: Sevilla–Elche (Tv: Spíler2)

ANGOL CHAMPIONSHIP

21.00: Ipswich Town–Sheffield United (Tv: Match4)

SZAÚDI BAJNOKSÁG

19.55: Al-Ittihad–Al-Fateh (Tv: Spíler1)

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

VILÁGBAJNOKSÁG, TOKIÓ

Szombat, 1.00: 1. nap, délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

AUTÓSPORT

Szombat, 1.15: TCR, Tailem Bend, 1. futam (Tv: Sport1)

Szombat, 1.30: NASCAR Xfinity Series, Bristol (Tv: Match4)

DARTS

World Series Finals, Amszterdam

19.00: 1. forduló (Tv: Sport1)

GOLF

PGA TOUR

0.00: Napa Valley Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

Erste Liga, alapszakasz

17.30: Gyergyói HK (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC

17.30: Corona Brasov (romániai)–UTE

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–FEHA19

18.30: DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák

Osztrák liga, alapszakasz

18.30: FTC-Telekom–Villach (osztrák)

19.15: Klagenfurt (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

KERÉKPÁR

Országúti kerékpár

14.45: Vuelta a Espana, 19. szakasz, Rueda–Guijuelo, 161.9 km (Tv: Eurosport1)

18.00: GP Québec, férfiak (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: ETO University HT–NEKA

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, RIGA

Elődöntő

16.00: Németország–Finnország (Tv: Duna World)

20.00: Görögország–Törökország (Tv: M4 Sport)

KÜZDŐSPORT

14.30: ONE 124, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

MOTOGP, SAN MARINÓ-I NAGYDÍJ, MISANO

8.45: Moto3, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

9.45: Moto2, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

10.45: MotoGP, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

13.00: Moto3, edzés (Tv: Arena4)

14.00: Moto2, edzés (Tv: Arena4)

15.00: MotoGP, edzés (Tv: Arena4)

ÖKÖLVÍVÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, LIVERPOOL

12.00 és 19.00: elődöntők

RÖPLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, FÜLÖP-SZIGETEK

13.00: csoportmérkőzések

SPORTLÖVÉSZET

Világkupaverseny, Ningpo

3.30: 25 m gyorstüzelő pisztoly, férfiak, alapverseny, 1. szakasz

3.45: 50 m puska, összetett, nők, alapverseny

6.46: 50 m puska, összetett, nők, döntő

TENISZ

Davis-kupa, világdöntő-selejtező, Debrecen

15.00: Magyarország–Ausztria (Tv: M4 Sport)

Benne: Marozsán Fábián–Jurij Rodionov, Fucsovics Márton–Filip Misolic

WTA 250-es torna, Sao Paulo

18.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

VÍZILABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA

Negyeddöntő, 1. mérkőzések

19.00: FTC-Telekom Waterpolo–Szegedi VE

20.00: UVSE–BVSC-Manna ABC

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Varga Barnabás szárnyalása

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénes a vonalban; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a fehérvári jégkorong születése, felemelkedése és tündöklése

12.00: Bajnokok. Hosnyánszky Norbert olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázóval Szegő Tibor beszélget

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Karfiolfül Regős László Pállal

14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: Keszi Dóra

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vendég: Gécsek Tibor Európa-bajnok kalapácsvető

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Bittmann Emil, Kovács Erika, Somogyi Zsolt

17.00: Csodák csodája

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Beszámoló a Magyarország–Ausztria tenisz Davis-kupa-mérkőzésről; szombaton Szarvaskenden játszik Magyar Kupa-meccset a Ferencváros labdarúgócsapata

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Balogh Bence, Erdei Márk

18.00: A hétvégén rendezik meg a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulóját

18.30: Közvetítés a Ferencváros–Villach jégkorong ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk; Közben interjúk a Nagy Sportágválasztóról, beszámoló a Magyarország–Ausztria tenisz Davis-kupa-mérkőzésről, 25 éve igazolt Luis Figo a Barcelonától a Real Madridhoz, férfi kosárlabda Eb-elődöntő

21.00: A férfi kézilabda BL 1. fordulójának értékelése és a női kézi BL 2. fordulójának felvezetése

21.30: A Hazafutás vendége Gécsek Tibor volt

22.30: Sportvilág Tóth Bélával