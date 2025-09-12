Fradi-drukkerek ellen játszik a Ferencváros; Halász Bence történelmet írhat Tokióban

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

1991 után ad otthont ismét a nyári olimpia és a labdarúgó-világbajnokság utáni harmadik legnagyobb sporteseményként számon tartott atlétikai világbajnokságnak Tokió. A 24 évvel ezelőtti még csak a harmadik volt a vb-k történetében, és leginkább Mike Powell 895 centiméteres távolugró-világrekordjáról és az amerikai 4x100-as férfiváltó csúcsdöntéséről marad emlékezetes. A nevezési listákat tekintve némi hiányérzetünk lehet a magyar versenyzőket keresve, a 49 versenyszámból ugyanis csak 15-ben lesz kinek szurkolni. Viszont a 17 atlétánk, aki kiharcolta a részvételt, szeretne kitenni magáért. Ezért utaztak ki a legtöbben már egy-másfél héttel a viadal előtt Japánba, hogy ne az akklimatizáción múljon a sikeres szereplésük.

Felpezsdült Szarvaskend. A Vas vármegyei I. osztályban játszó csapat a Ferencvárost fogadja a Mol Magyar Kupában, ettől pedig lázban ég a teljes falu, azaz a kicsivel több mint 200 lakos. A Szarvaskend és a Ferencváros még sohasem találkozott egymással, így kupatörténelmi mérkőzés vár a csapatokra, amelyet a hazaiak már tűkön ülve várnak. „Ausztriában dolgozom egy sírkőfaragó cégnél, de a csapatban van mérnök, börtönőr, rajtam kívül is van sírköves, generálkivitelezőnél dolgozó vagy éppen vendéglátós” – mondta lapunknak Esztergályos Csaba, a Szarvaskend kapusa. Együttese már két kört ment a Magyar Kupában, előbb a Zalaszentgrótot, majd a Sárisápot győzte le 2–1-re. Mindkét összecsapáson hátrányból fordított, ami a mentális erejét mutatja.

Nem volt még 19 éves, amikor ifi Európa-bajnok és magyar bajnok lett. Utóbbit még négyszer megismételte, imádott Kispesten futballozni. Kiválóan érezte a kaput, Jean-Pierre Papin mögött második volt a francia góllövőlistán. A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban testnevelő tanárként dolgozó Kovács Kálmánnal, aki szeptember 11-én töltötte be 60. életévét, Képes Sport mellékletünkben olvashatnak interjút. A korábbi, 56-szoros válogatott csatár, aki tagja volt az 1986-os vb-n részt vevő válogatottnak , arról is mesélt, miképp kezdett futballeseményeken önkénteskedni, és felismerik-e még manapság is a stadionba érkező szurkolók.

Két igazolt hiányzója volt a péntek délelőtti tréningen a lengyel UMCS Lublin elleni jövő csütörtöki Euroliga-selejtező első felvonására készülő, az előző évadban bajnoki ezüstérmes DVTK HunTherm női kosárlabdacsapatának: az egyik nyári szerzemény, az amerikai Kathryn Westbeld, ő ugyanis még a WNBA-ben vitézkedik a Phoenix Mercuryvel és csak később érkezik hazánkba, valamint Kányási Veronika csapatkapitány, aki bakteriális fertőzést kapott el és hétfőig „karanténba” került. A többiek lelkesen és jó hangulatban dolgoztak azon a nyílt edzésen, amelyen lapunk is részt vett. A csapat felkészülési programja meglehetősen eltért a korábbiaktól: Aho Nináék jó egyhetes, nemzetközi tornával tarkított edzőtáborban vettek részt a dél-koreai Puszanban.

A Liverpooli M&S Bank Arénában kétszer húsz súlycsoport elődöntője maradt a hét végére, ennek a fele lement pénteken, ám minket a férfi 80 kg érdekel a legjobban, amelyben a Bp. Honvéd öklözőjét, Akilov Pilipet szólítják majd magyar idő szerint szombaton valamivel 16 óra után a piros sarokba. Az ellenfél egy 21 éves, roppant tehetséges francia srác, a világkupagyőztes Yojerlin César. Nem verhetetlen. „Tudtam, hogy az elmúlt évtizedben magyar bunyós nem nyert érmet vébén, azt viszont nem, hogy már tizenhat éve” – mondta lapunknak az elődöntőjére készülő Akilov Pilip. Az érem már biztos, a színe még nem, de Akilov nem izgul a tét miatt: „Ilyenkor az ember nem az érem színén gondolkodik, igyekszem nyugodt maradni és csak a következő mérkőzésemre, a szombatira összpontosítani.”

