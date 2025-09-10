Christian Eriksen Dárdai Bence csapattársa lett – hivatalos

A dán Odensénél nevelkedő, majd felnőttpályafutása elején a holland Ajaxnál is megforduló Eriksen 2013-ban igazolt a Premier League-ben érdekelt Tottenhamhez, melyet hét éven keresztül erősített, mielőtt az olasz Interhez szerződött. A dán középpályást a 2021-es Európa-bajnokságon rendezett Dánia–Finnország mérkőzésen kellett újraéleszteni, ám az eset miatt kapott szívritmus-szabályozója miatt Olaszországban nem játszhatott, ezért 2022-ben visszatért Angliába, ahol fél évre a Brentford játékosa lett. A csapat ugyan hosszabb távú szerződést is kínált neki, de ő inkább a Manchester Unitedet választotta, amely viszont a közelmúltban nem hosszabbított vele, így Eriksen szerződése lejártával, 2025. július 1-jén távozott a csapattól, azóta szabadon igazolható.

A német Kicker saját értesülései mellett dán forrásokra is hivatkozva most arról írt, hogy Eriksen készen áll arra, hogy a Bundesligába, a Wolfsburghoz szerződjön.

Az elmúlt időszakban szülővárosában, Odensében készülő dán válogatottsági rekorder már úton van a német klub központjába, ahol hamarosan orvosi vizsgálatokon vehet részt. Eriksen számos ismerősével, honfitársával kapcsolatba kerülne a Wolfsburgnál, amelynek keretében jelenleg öt dán játékos is szerepel, ráadásul a sportigazgató a dán Peter Christiansen.

FRISSÍTÉS: 21.45

Szerda este hivatalossá vált, hogy a 33 esztendős labdarúgó a Wolfsburgban folytatja pályafutását, kétéves szerződést kötve a klubbal.

„A Wolfsburg az első állomáshelyem a Bundesligában, nagyon várom már ezt az új kalandot, s biztos vagyok benne, hogy együtt szép eredményeket érhetünk el a csapattal – mondta újdonsült klubja honlapjának a 24-es mezszámot megkapó Christian Eriksen. – Nagyon jó beszélgetéseket folytattunk a vezetőséggel, és egyből éreztem, hogy Paul Simonisnak (a vezetőedző – a szerk.) világos tervvel rendelkezik a csapat és én számomra is. Különösen vonzó aspektus volt nekem az, hogy a keretben több ismerős is található, akikkel együtt játszottam már a dán válogatottban.”