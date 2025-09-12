Nemzeti Sportrádió

Schröder vezérletével Németország az első döntős a kosárlabda Eb-n

2025.09.12. 18:08
Dennis Schröder és Franz Wagner vezérletével döntőbe jutott Németország (Fotó: Getty Images)
Németország Dennis Schröder vezérletével 98–86-ra legyőzte Finnországot a férfi kosárlabda Európa-bajnokság Rigában zajló első elődöntőjében.

NÉMETORSZÁG–FINNORSZÁG 98–86

A pontgazdag és kiegyenlített első negyedet követően a németek remekeltek támadásban és védekezésben egyaránt, így a félidőben 61–47-re vezettek a történetük során először Eb-elődöntőbe jutó finnek ellen. Franz Wagner (Orlando Magic) már ekkor húsz pontnál járt.

A folytatásban ugyan feljavultak az esélyes szerbeket búcsúztató finnek, de igazán nem tudtak felzárkózni. Az utolsó felvonásban újra jól zárt a német csapat, és magabiztosan őrizte előnyét. Németország 2005 után jutott ismét döntőbe, és 1983 után második győzelmére hajt.

A mérkőzés legjobb dobója Dennis Schröder volt, aki 26 pontig, 12 asszisztig és öt lepattanóig jutott, míg Franz Wagner 22 ponttal járult hozzá a világbajnoki címvédő győzelméhez. A finneknél Lauri Markkanen 16 pontig és nyolc gólpasszig, Olivier Nkamhoua pedig 21 pontig és kilenc asszisztig jutott.

A vasárnapi döntőben a görög–török párharc győztese vár a németekre.

KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, RIGA
Elődöntő
Németország–Finnország 98–86 (30–26, 31–21, 20–26, 17–13)
Ld: Schröder 26, F. Wagner 22, T. da Silva 13, ill. Nkamhoua 21, Markkanen 16, Jantunen, Muurinen 12-12
Később
20.00: Görögország–Törökország (Tv: M4 Sport)

 

Ezek is érdekelhetik