Schröder vezérletével Németország az első döntős a kosárlabda Eb-n

NÉMETORSZÁG–FINNORSZÁG 98–86

A pontgazdag és kiegyenlített első negyedet követően a németek remekeltek támadásban és védekezésben egyaránt, így a félidőben 61–47-re vezettek a történetük során először Eb-elődöntőbe jutó finnek ellen. Franz Wagner (Orlando Magic) már ekkor húsz pontnál járt.

A folytatásban ugyan feljavultak az esélyes szerbeket búcsúztató finnek, de igazán nem tudtak felzárkózni. Az utolsó felvonásban újra jól zárt a német csapat, és magabiztosan őrizte előnyét. Németország 2005 után jutott ismét döntőbe, és 1983 után második győzelmére hajt.

A mérkőzés legjobb dobója Dennis Schröder volt, aki 26 pontig, 12 asszisztig és öt lepattanóig jutott, míg Franz Wagner 22 ponttal járult hozzá a világbajnoki címvédő győzelméhez. A finneknél Lauri Markkanen 16 pontig és nyolc gólpasszig, Olivier Nkamhoua pedig 21 pontig és kilenc asszisztig jutott.

A vasárnapi döntőben a görög–török párharc győztese vár a németekre.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, RIGA

Elődöntő

Németország–Finnország 98–86 (30–26, 31–21, 20–26, 17–13)

Ld: Schröder 26, F. Wagner 22, T. da Silva 13, ill. Nkamhoua 21, Markkanen 16, Jantunen, Muurinen 12-12

Később

20.00: Görögország–Törökország (Tv: M4 Sport)