Schäfer András hétvégén sem játszhat az Union Berlinben

T. Z.T. Z.
2025.09.12. 13:48
Schäfer András (Fotó: Getty Images)
Union Berlin Schäfer András Bundesliga német foci
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő Union Berlin vezetőedzője, Steffen Baumgart pénteken sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Schäfer András nem léphet pályára csapata szombati bajnokiján.

Mint ismert, Schäfer András sérülés miatt nem lépett pályára a magyar válogatott legutóbbi két világbajnoki selejtezőjén Írország és Portugália ellen, és úgy tűnik, az állapota még mindig nem javult annyit, hogy legalább klubcsapatában bevethető legyen.

Schäfer klubja, az Union Berlin szombaton 15.30-tól a Hoffenheim ellen lép pályára hazai pályán a Bundesliga 3. fordulójában, a magyar játékos azonban még bizonyosan nem lesz ott a meccskeretben. 

„A jövő héten tér vissza az edzésekhez” – idézte Steffen Baumgartot, a berliniek vezetőedzőjét az rbb24.de portál, amely egyébként azt írta, hogy Schäfer betegség és nem sérülés miatt hagyja ki az összecsapást.

Schäfer mellett a sérült Livan Burcu, Stanley Nsoki és Diogo Leite játékára sem számíthat majd az Union, míg Josip Juranovicé egyelőre kérdéses.

 

 

 

