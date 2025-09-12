Schäfer András hétvégén sem játszhat az Union Berlinben

Mint ismert, Schäfer András sérülés miatt nem lépett pályára a magyar válogatott legutóbbi két világbajnoki selejtezőjén Írország és Portugália ellen, és úgy tűnik, az állapota még mindig nem javult annyit, hogy legalább klubcsapatában bevethető legyen.

Schäfer klubja, az Union Berlin szombaton 15.30-tól a Hoffenheim ellen lép pályára hazai pályán a Bundesliga 3. fordulójában, a magyar játékos azonban még bizonyosan nem lesz ott a meccskeretben.

„A jövő héten tér vissza az edzésekhez” – idézte Steffen Baumgartot, a berliniek vezetőedzőjét az rbb24.de portál, amely egyébként azt írta, hogy Schäfer betegség és nem sérülés miatt hagyja ki az összecsapást.

Schäfer mellett a sérült Livan Burcu, Stanley Nsoki és Diogo Leite játékára sem számíthat majd az Union, míg Josip Juranovicé egyelőre kérdéses.