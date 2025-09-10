„A legjobb játékosoknak már nem vonzó” – Ballack a Bundesligát kritizálta

Nemzeti Sportrádió

2025.09.10.
Michael Ballack
Jövő héten kezdődik a labdarúgó Bajnokok Ligája új idénye, aminek kapcsán Michael Ballack, a német válogatott korábbi csapatkapitánya és a Bayern München egykori sztárja osztotta meg gondolatait a Sport Bildnek adott interjúban. A jelenleg a DAZN szakértőjeként dolgozó Ballack többek között Florian Wirtz átigazolásáról, a Premier League dominanciájáról és a BL-esélyekről beszélt.

Wirtz és a Bundesliga helyzete

Ballack szerint Florian Wirtz Liverpoolba szerződése logikus döntés volt, ugyanis a Bayernbe igazolás nem feltétlen segítette volna a fiatal középpályás fejlődését.

„Persze, Münchenben sorra nyerte volna a bajnoki címeket, de vajon jelentett volna ez neki igazi kihívást a legmagasabb szinten? A Bundesliga sajnos már évek óta le van maradva a Premier League mögött, ezért a legjobb játékosok számára nem annyira vonzó. Valamin változtatni kellene”mondta Ballack.

A szakember Nick Woltemade Newcastle-ba igazolásáról is beszélt. Mint elárulta, a Bayern szándékosan nem licitált 55 milliónál magasabb összegre, mert úgy ítélte meg, a játékos ennél többet nem ér neki.

A Bayern esélyei a BL-ben

Ballack szerint a Bayern bárkit képes legyőzni, de az elmúlt évek eredményei nem a bajorok mellett szólnak.

„A legutóbbi idényben a negyeddöntőben búcsúztak az Inter ellen. 2020 óta csak egyszer jutottak elődöntőbe, és a klubvilágbajnokságon sem tudtak áttörést elérni. Éppen ezért jelenleg inkább kihívónak számítanak, nem pedig favoritnak” – fogalmazott.

Hozzátette, még a Manchester Cityt és a Real Madridot sem sorolja az abszolút esélyesek közé, mivel mindkét klub átalakulóban van.

Ballack favoritjai

A korábbi középpályás a Barcelonát tartja a legerősebb csapatnak, kiemelve a fiatal sztárt, Lamine Yamalt, valamint Hans-Dieter Flicket, aki szerinte tökéletesen illik a katalánokhoz. A címvédő Paris Saint-Germain is a favoritok közé tartozik Ballacknál, Luis Enrique irányításával ugyanis valódi élcsapattá vált. Meglepetésként a Chelsea-t említette meg.

 

