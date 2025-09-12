Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda NB I: a Győr tíz góllal verte meg a NEKA-t

2025.09.12. 19:41
(Fotó: Facebook, ETO University Handball Team)
A győri ETO University HT házigazdaként 33–23-ra legyőzte a NEKA-t a férfi kézilabda NB I pénteki mérkőzésén.

A balszélső Hári Levente nyolc, a horvát beálló Tomislav Kusan tíz góllal járult hozzá a sikerhez, a dán Loke Peter Brasen 12 lövést védett. A Nemzeti Kézilabda Akadémiában az előző idény gólkirálya, Kovács Tamás nyolcszor volt eredményes.

FÉRFI KÉZILABDA NB I
ETO University HT–NEKA 33–23 (17–14)
Győr, 750 néző. V: Bóna, Földesi
GYŐR: Pásztor I. – Nagy M. 3, Sztepancsics 2, Vilovszki, KUSAN 10, BOZSOVICS 5, Szőllősi 1. Csere: BRASEN (kapus), HÁRI 8 (7), Pieczonka, Fazekas M. 2, Dely 2, Szrnka, Krakovszki Zs., Tárnoki, Zakor. Edző: Kilvinger Bálint
BALATONBOGLÁR: Mikler K. – Szűcs B., TÖRÖK Á. 3, Gazsó 2, Bugyáki 1, Tóth L. 2, Szepesi. Csere: Podora (kapus), Kathi 2, KOVÁCS T. 8 (5), Grünfelder, Mészáros M. 1, Kovács D. 2, Vári 2, Pál, Balogh D. Edző: Sótonyi László
Az eredmény alakulása. 8. perc: 3–5. 14. p.: 8–5. 21. p.: 12–10. 27. p.: 15–13. 35. p.: 21–15. 43. p.: 24–20. 47. p.: 27–21. 54. p.: 30–23. Kiállítások: 6, ill. 4 perc. Hétméteresek: 7/7, ill. 6/5
MESTERMÉRLEG
Kilvinger Bálint: – Elégedett, a mérkőzés egyes szakaszaival lehetek. Az első félidőben a NEKA tapadt ránk, kihasználta a hibáinkat. A folytatásban dán kapusunk Loke Peter Brasen védéseit követően a végén a fizikai különbség döntött a javunkra.
Sótonyi László: – Nem fért kétség a hazai győzelemhez, a mieinktől az első félidőben láttam pozitívumokat. A szokásos problémákkal küzdünk, be kell építeni az új embereket a csapatba, ebben kell előbbre lépni a következő időszakban.

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Szeged33123–86+376
2. Győr2265–50+154
3. Veszprém1145–32+132
4. Tatabánya1132–26+62
5. Komló1126–23+32
6. FTC1136–35+12
7. Budai Farkasok-Rév1127–26+12
8. Balatonfüred1135–36–10
9. Csurgó1127–32–50
10. Szigetszentmiklós2254–64–100
11. PLER1132–44–120
12. NEKA2246–59–130
13. Budakalász1132–45–130
14. Gyöngyös2252–74–220

 

 

