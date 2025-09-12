Szombati sportműsor: 26 meccs a Magyar Kupában

SZEPTEMBER 13., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

3. forduló (a 32 közé jutásért)

11.00: Eger SE (NB III)–Budafoki MTE (NB II)

13.00: PTE-PEAC (NB III)–III. Kerületi TVE (NB III)

14.00: Swiss Krono-Vásárosnamény (vármegyei I.)–Zalaegerszegi TE FC

15.00: Érdi VSE (NB III)–ETO FC

15.00: VSC 2015 Veszprém (NB III)–Debreceni VSC

15.00: Iváncsa KSE (NB III)–Kolorcity Kazincbarcika SC

15.00: Szajol KLK (vármegyei I.)–Paksi FC

15.00: Hódmezővásárhelyi FC (NB III)–Diósgyőri VTK

15.00: Gyulai Termál FC (NB III)–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

15.00: FC Nagykanizsa (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II)

15.00: Füzesabony SC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)

15.00: Móri SE (megyei I.)–Budapest Honvéd FC (NB II)

15.00: Szolnoki MÁV FC (vármegyei I.)–ESMTK (NB III)

15.00: Majosi SE (NB III)–Gödöllői SK (NB III)

15.00: Tiszafüredi VSE (NB III)–Putnok FC (NB III)

15.00: Salgótarjáni BTC (vármegyei I.)–Tiszakécskei LC (NB II)

16.00: BFC Siófok (NB III)–MTK Budapest

16.00: Szarvaskend SE (vármegyei I.)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: REAC (vármegyei I.)–Karcagi SC (NB II)

17.00: Pécsi MFC (NB III)–Debreceni EAC (NB III)

18.00: Békéscsaba 1912 Előre (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC

18.00: Gyirmót FC Győr (NB III)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

19.00: Vasas FC (NB II)–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

19.00: FC Ajka (NB II)–Kisvárda Master Good

19.00: Dorogi FC (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

19.00: Videoton FC (NB II)–Szentlőrinc SE (NB II)

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

13.30: Arsenal–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)

16.00: AFC Bournemouth–Brighton & Hove Albion

16.00: Crystal Palace–Sunderland

16.00: Everton–Aston Villa (Tv: Spíler1)

16.00: Fulham–Leeds United

16.00: Newcastle United–Wolverhampton (Tv: Arena4)

18.30: West Ham United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

21.00: Brentford–Chelsea (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

4. FORDULÓ

17.00: Nice–Nantes

21.05: Auxerre–Monaco

NÉMET BUNDESLIGA

3. FORDULÓ

15.30: Freiburg–VfB Stuttgart

15.30: Heidenheim–Borussia Dortmund (Tv: Match4)

15.30: Mainz–RB Leipzig

15.30: Union Berlin–Hoffenheim

15.30: Wolfsburg–1. FC Köln

18.30: Bayern München–Hamburg (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

20.30: Hannover–Hertha BSC (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

3. FORDULÓ

15.00: Cagliari–Parma

18.00: Juventus–Internazionale (Tv: Match4)

20.45: Fiorentina–Napoli (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

14.00: Getafe–Oviedo (Tv: Spíler2)

16.15: Real Sociedad–Real Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Athletic Bilbao–Alavés (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2)

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

5. FORDULÓ

21.30: Famalicao–Sporting CP (Tv: Sport1)

NŐI NB I

4. FORDULÓ

16.00: Puskás Akadémia–DVTK

16.30: Budapest Honvéd–MTK

16.30: Szeged–ETO FC

16.30: Budaörs–Szekszárd

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Világbajnokság, Tokió, 1. nap

Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

1.00: FÉRFI 35 KM GYALOGLÁS (Venyercsán Bence)

1.00: NŐI 35 KM GYALOGLÁS (Madarász Viktória)

Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

11.30: Női távolugrás, selejtező (Lesti Diána)

11.55: Női 100 m, előfutam (Takács Boglárka)

12.05: Férfi rúdugrás, selejtező (Böndör Márton)

14.10: FÉRFI SÚLYLÖKÉS, DÖNTŐ

14.30: NŐI 10 000 M, DÖNTŐ

15.20: 4x400 M VEGYES VÁLTÓ, DÖNTŐ

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság

6. forduló, Zolder

13.20: 1. futam

16.10: 2. futam

TCR

6.30: 1. futam, Tailem Bend (Tv: Sport1)

Vasárnap, 4.15: 3. futam, Tailem Bend (Tv: Sport1)

Vasárnap, 1.30: NASCAR Cup Series, Bass Pro Shops Night Race (Tv: Match4)

BIRKÓZÁS

Világbajnokság, Zágráb

1. nap, szabadfogás

Muszukajev Iszmail, Bajcajev Vlagyiszlav

10.30: selejtezők, negyeddöntők

19.00: elődöntők

DARTS

World Series Finals, Amszterdam

13.00: 2. nap, 1. rész (Tv: Sport1)

19.00: 2. nap, 2. rész (Tv: Sport1)

GOLF

Vasárnap, 0.00: PGA Tour, Napa Valley Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny

15.30: 20. szakasz, Robledo de Chavela–Bola del Mundo, 165.6 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

Mountain bike, vb

14.45: nők, olimpiai krossz (Tv: M4 Sport+)

16.45: U23-as férfiak, olimpiai krossz (Tv: M4 Sport+)

KÉZILABDA

Női Bajnokok Ligája, csoportkör

2. forduló

A-csoport

16.00: DVSC Schaeffler–Gloria Bistrita-Nasaud (román) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.00: Győri Audi ETO KC–Team Esbjerg (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.00: Metz Handball (francia)–Borussia Dortmund (német)

B-csoport

16.00: HB Sola (német)–Brest Bretagne (francia)

Férfi NB I

17.00: CYEB-Budakalász–Carbonex-Komló

18.00: PLER-Budapest–Balatonfüredi KSE

18.00: Csurgói KK–Mol Tatabánya KC

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Szigetszentmiklósi KSK

18.15: FTC-Green Collect–One Veszprém HC (Tv: M4 Sport+)

18.30: Budai Farkasok-Rév–OTP Bank-Pick Szeged

Női NB I

16.00: Moyra-Budaörs–Váci NKSE

17.00: NEKA–Alba Fehérvár KC

17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Mol Esztergom

18.00: Szombathelyi KKA–Kozármisleny KA

Német férfi Bundesliga

20.00: THW Kiel–Hamburg (Tv: Sport1)

MOTORSPORT

MOTOGP, SAN MARINÓ-I NAGYDÍJ, MISANO

8.30: Moto3, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

9.15: Moto2, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

10.00: MotoGP, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

10.45: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)

12.00: MotoE, 1. verseny (Tv: Arena4)

12.45: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)

13.45: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)

14.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)

ÖKÖLVÍVÁS

Világbajnokság, Liverpool

12.00: elődöntők

Benne 16.15 körül: férfi 80 kg, Akilov Pilip–Yojerlin César (francia)

19.00: döntők

TENISZ

Davis-kupa, világdöntő-selejtező, Debrecen

11.00: Magyarország–Ausztria (Tv: M4 Sport)

Benne: Marozsán Fábián, Piros Zsombor–Lucas Miedler, Alexander Erler; Marozsán Fábián–Filip Misolic; Fucsovics Márton–Jurij Rodionov

VÍZILABDA

Benu férfi Magyar Kupa, negyeddöntő

1. mérkőzések

17.00: VasasPlaket–Szolnoki Dózsa

19.00: EPS-Honvéd–Metalcom-Szentes

Visszavágók

17.00: Szegedi VE–FTC-Telekom Waterpolo

17.00: BVSC-Manna ABC–UVSE

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Károlyi Andrea, Patai Gergely, Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szabó Szilvia

6.00: Mi történt a héten? – aktualitások a sport világából

7.00: Futballhírek és érdekességek, stúdióvendég: Bánki József

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Kézilabda BL-forduló után: a vonalban Danyi Gábor

9.00: Téli olimpia előtt, a vonalban Csák Levente, a Magyar Síszövetség elnöke

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Bera Emese

15.00: Beszámoló és interjúk a Magyarország–Ausztria tenisz Davis-kupa-mérkőzésről (kommentátor: Kreisz Bálint), valamint a birkózó-vb-ről (kommentátor: Regős László Pál)

16.00: Közvetítés a DVSC–Gloria Bistrita női kézilabda Bajnokok Ligája-találkozóról (kommentátor: Németh Kornél) és a Szarvaskend–Ferencváros labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésről (kommentátor: Szabó Bence)

18.00: Közvetítés a Győr–Esbjerg női kézilabda BL-találkozóról (kommentátor: Cseszregi Balázs) és a Vasas–Puskás Akadémia labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésről (kommentátor: Tóth Béla)

21.00: Interjúk a tenisz-, kézilabda- és labdarúgó-mérkőzésekről, valamint a birkózó-vb-ről. Beszélgetés a jégkorongozó Huszák Alexandrával. 10 kérdés Rátgéber Lászlóhoz

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával