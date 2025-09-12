Szombati sportműsor: 26 meccs a Magyar Kupában

SZEPTEMBER 13., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
3. forduló (a 32 közé jutásért)
11.00: Eger SE (NB III)–Budafoki MTE (NB II)
13.00: PTE-PEAC (NB III)–III. Kerületi TVE (NB III)
14.00: Swiss Krono-Vásárosnamény (vármegyei I.)–Zalaegerszegi TE FC
15.00: Érdi VSE (NB III)–ETO FC
15.00: VSC 2015 Veszprém (NB III)–Debreceni VSC
15.00: Iváncsa KSE (NB III)–Kolorcity Kazincbarcika SC
15.00: Szajol KLK (vármegyei I.)–Paksi FC
15.00: Hódmezővásárhelyi FC (NB III)–Diósgyőri VTK
15.00: Gyulai Termál FC (NB III)–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)
15.00: FC Nagykanizsa (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II)
15.00: Füzesabony SC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)
15.00: Móri SE (megyei I.)–Budapest Honvéd FC (NB II)
15.00: Szolnoki MÁV FC (vármegyei I.)–ESMTK (NB III)
15.00: Majosi SE (NB III)–Gödöllői SK (NB III)
15.00: Tiszafüredi VSE (NB III)–Putnok FC (NB III)
15.00: Salgótarjáni BTC (vármegyei I.)–Tiszakécskei LC (NB II)
16.00: BFC Siófok (NB III)–MTK Budapest
16.00: Szarvaskend SE (vármegyei I.)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.00: REAC (vármegyei I.)–Karcagi SC (NB II)
17.00: Pécsi MFC (NB III)–Debreceni EAC (NB III)
18.00: Békéscsaba 1912 Előre (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC
18.00: Gyirmót FC Győr (NB III)–Aqvital FC Csákvár (NB II)
19.00: Vasas FC (NB II)–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
19.00: FC Ajka (NB II)–Kisvárda Master Good
19.00: Dorogi FC (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)
19.00: Videoton FC (NB II)–Szentlőrinc SE (NB II)
ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ
13.30: Arsenal–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)
16.00: AFC Bournemouth–Brighton & Hove Albion
16.00: Crystal Palace–Sunderland
16.00: Everton–Aston Villa (Tv: Spíler1)
16.00: Fulham–Leeds United
16.00: Newcastle United–Wolverhampton (Tv: Arena4)
18.30: West Ham United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
21.00: Brentford–Chelsea (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
4. FORDULÓ
17.00: Nice–Nantes
21.05: Auxerre–Monaco
NÉMET BUNDESLIGA
3. FORDULÓ
15.30: Freiburg–VfB Stuttgart
15.30: Heidenheim–Borussia Dortmund (Tv: Match4)
15.30: Mainz–RB Leipzig
15.30: Union Berlin–Hoffenheim
15.30: Wolfsburg–1. FC Köln
18.30: Bayern München–Hamburg (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
20.30: Hannover–Hertha BSC (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
3. FORDULÓ
15.00: Cagliari–Parma
18.00: Juventus–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Fiorentina–Napoli (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
14.00: Getafe–Oviedo (Tv: Spíler2)
16.15: Real Sociedad–Real Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Athletic Bilbao–Alavés (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2)
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
5. FORDULÓ
21.30: Famalicao–Sporting CP (Tv: Sport1)
NŐI NB I
4. FORDULÓ
16.00: Puskás Akadémia–DVTK
16.30: Budapest Honvéd–MTK
16.30: Szeged–ETO FC
16.30: Budaörs–Szekszárd
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Világbajnokság, Tokió, 1. nap
Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
1.00: FÉRFI 35 KM GYALOGLÁS (Venyercsán Bence)
1.00: NŐI 35 KM GYALOGLÁS (Madarász Viktória)
Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
11.30: Női távolugrás, selejtező (Lesti Diána)
11.55: Női 100 m, előfutam (Takács Boglárka)
12.05: Férfi rúdugrás, selejtező (Böndör Márton)
14.10: FÉRFI SÚLYLÖKÉS, DÖNTŐ
14.30: NŐI 10 000 M, DÖNTŐ
15.20: 4x400 M VEGYES VÁLTÓ, DÖNTŐ
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság
6. forduló, Zolder
13.20: 1. futam
16.10: 2. futam
TCR
6.30: 1. futam, Tailem Bend (Tv: Sport1)
Vasárnap, 4.15: 3. futam, Tailem Bend (Tv: Sport1)
Vasárnap, 1.30: NASCAR Cup Series, Bass Pro Shops Night Race (Tv: Match4)
BIRKÓZÁS
Világbajnokság, Zágráb
1. nap, szabadfogás
Muszukajev Iszmail, Bajcajev Vlagyiszlav
10.30: selejtezők, negyeddöntők
19.00: elődöntők
DARTS
World Series Finals, Amszterdam
13.00: 2. nap, 1. rész (Tv: Sport1)
19.00: 2. nap, 2. rész (Tv: Sport1)
GOLF
Vasárnap, 0.00: PGA Tour, Napa Valley Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny
15.30: 20. szakasz, Robledo de Chavela–Bola del Mundo, 165.6 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)
Mountain bike, vb
14.45: nők, olimpiai krossz (Tv: M4 Sport+)
16.45: U23-as férfiak, olimpiai krossz (Tv: M4 Sport+)
KÉZILABDA
Női Bajnokok Ligája, csoportkör
2. forduló
A-csoport
16.00: DVSC Schaeffler–Gloria Bistrita-Nasaud (román) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.00: Győri Audi ETO KC–Team Esbjerg (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.00: Metz Handball (francia)–Borussia Dortmund (német)
B-csoport
16.00: HB Sola (német)–Brest Bretagne (francia)
Férfi NB I
17.00: CYEB-Budakalász–Carbonex-Komló
18.00: PLER-Budapest–Balatonfüredi KSE
18.00: Csurgói KK–Mol Tatabánya KC
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Szigetszentmiklósi KSK
18.15: FTC-Green Collect–One Veszprém HC (Tv: M4 Sport+)
18.30: Budai Farkasok-Rév–OTP Bank-Pick Szeged
Női NB I
16.00: Moyra-Budaörs–Váci NKSE
17.00: NEKA–Alba Fehérvár KC
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Mol Esztergom
18.00: Szombathelyi KKA–Kozármisleny KA
Német férfi Bundesliga
20.00: THW Kiel–Hamburg (Tv: Sport1)
MOTORSPORT
MOTOGP, SAN MARINÓ-I NAGYDÍJ, MISANO
8.30: Moto3, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
9.15: Moto2, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
10.00: MotoGP, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
10.45: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)
12.00: MotoE, 1. verseny (Tv: Arena4)
12.45: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)
13.45: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)
14.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)
ÖKÖLVÍVÁS
Világbajnokság, Liverpool
12.00: elődöntők
Benne 16.15 körül: férfi 80 kg, Akilov Pilip–Yojerlin César (francia)
19.00: döntők
TENISZ
Davis-kupa, világdöntő-selejtező, Debrecen
11.00: Magyarország–Ausztria (Tv: M4 Sport)
Benne: Marozsán Fábián, Piros Zsombor–Lucas Miedler, Alexander Erler; Marozsán Fábián–Filip Misolic; Fucsovics Márton–Jurij Rodionov
VÍZILABDA
Benu férfi Magyar Kupa, negyeddöntő
1. mérkőzések
17.00: VasasPlaket–Szolnoki Dózsa
19.00: EPS-Honvéd–Metalcom-Szentes
Visszavágók
17.00: Szegedi VE–FTC-Telekom Waterpolo
17.00: BVSC-Manna ABC–UVSE
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Károlyi Andrea, Patai Gergely, Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szabó Szilvia
6.00: Mi történt a héten? – aktualitások a sport világából
7.00: Futballhírek és érdekességek, stúdióvendég: Bánki József
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Kézilabda BL-forduló után: a vonalban Danyi Gábor
9.00: Téli olimpia előtt, a vonalban Csák Levente, a Magyar Síszövetség elnöke
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Bera Emese
15.00: Beszámoló és interjúk a Magyarország–Ausztria tenisz Davis-kupa-mérkőzésről (kommentátor: Kreisz Bálint), valamint a birkózó-vb-ről (kommentátor: Regős László Pál)
16.00: Közvetítés a DVSC–Gloria Bistrita női kézilabda Bajnokok Ligája-találkozóról (kommentátor: Németh Kornél) és a Szarvaskend–Ferencváros labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésről (kommentátor: Szabó Bence)
18.00: Közvetítés a Győr–Esbjerg női kézilabda BL-találkozóról (kommentátor: Cseszregi Balázs) és a Vasas–Puskás Akadémia labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésről (kommentátor: Tóth Béla)
21.00: Interjúk a tenisz-, kézilabda- és labdarúgó-mérkőzésekről, valamint a birkózó-vb-ről. Beszélgetés a jégkorongozó Huszák Alexandrával. 10 kérdés Rátgéber Lászlóhoz
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával