Udvardy Panna kikapott francia ellenfelétől, nem jutott négy közé Sao Paulóban

2025.09.12. 23:07
Udvardy Panna nem jutott be az elődöntőbe (Fotó: Getty Images, archív)
WTA 250-es torna női tenisz Udvardy Panna
Udvardy Panna két játszmában kikapott a francia Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah-tól a Sao Pauló-i WTA 250-es tenisztorna negyeddöntőjében.

A világranglistán 118. Udvardy Panna nem kezdett jól a madagaszkári születésű, 19 éves francia Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (WTA-214.) ellen, 3:0-s hátrányba került úgy, hogy ellenfele mindkét bréklabdáját kihasználta. A magyar teniszező 1:4-nél hiába brékelt, rögtön újra elveszítette az adogatójátékát (ismét az első bréklabából), a francia riválisa gond nélkül kiszerválta a játszmát.

A második szettben Rakotomanga Rajaonah 1:1-nél újfent élt az első bréklabdájával, két gémmel később viszont kettőt is kihasználatlanul hagyott. Udvardynak egy bréklehetősége volt, ám ezt nem tudta kihasználni, így elveszítette a játszmát és a mérkőzést is – utóbbit 1 óra 27 perc alatt.

WTA 250, SAO PAULO (275 094 dollár, kemény pálya)
EGYES, NEGYEDDÖNTŐ
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (francia)–Udvardy Panna (8.) 6:2, 6:4
PÁROS, ELŐDÖNTŐ
23.45: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 1.)–Anna Rogers, Janice Tjen (amerikai, indonéz)

 

