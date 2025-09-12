Udvardy Panna kikapott francia ellenfelétől, nem jutott négy közé Sao Paulóban

A világranglistán 118. Udvardy Panna nem kezdett jól a madagaszkári születésű, 19 éves francia Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (WTA-214.) ellen, 3:0-s hátrányba került úgy, hogy ellenfele mindkét bréklabdáját kihasználta. A magyar teniszező 1:4-nél hiába brékelt, rögtön újra elveszítette az adogatójátékát (ismét az első bréklabából), a francia riválisa gond nélkül kiszerválta a játszmát.

A második szettben Rakotomanga Rajaonah 1:1-nél újfent élt az első bréklabdájával, két gémmel később viszont kettőt is kihasználatlanul hagyott. Udvardynak egy bréklehetősége volt, ám ezt nem tudta kihasználni, így elveszítette a játszmát és a mérkőzést is – utóbbit 1 óra 27 perc alatt.

WTA 250, SAO PAULO (275 094 dollár, kemény pálya)

EGYES, NEGYEDDÖNTŐ

Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (francia)–Udvardy Panna (8.) 6:2, 6:4

PÁROS, ELŐDÖNTŐ

23.45: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 1.)–Anna Rogers, Janice Tjen (amerikai, indonéz)